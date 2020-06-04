Как приобщить переписку в мессенджере к материалам дела: инструкция для суда | ВебДжастис

Работал на удаленке и все доказательства оказания услуг остались в WhatApp

Получал серую зарплату и ее настоящий размер фигурирует только в электронной переписке

Дал в долг и обещания возврата займа есть только в сообщениях мессенджера

Оппонент по спору в суде утверждает одно, а в переписке подтверждает нужные вам обстоятельства

Ну вы поняли, подобных ситуаций может быть множество.





Что же делать, когда информация в электронной переписке является единственным источником доказательств для суда или она настолько ценная, что в совокупности с другими доказательствами способна переломить ход судебного разбирательства?





Нести телефон в суд с целью убедить судью прочитать вашу переписку непосредственно в судебном заседании, - занятие бесперспективное. Судьи весьма неохотно идут на то, чтобы исследовать доказательства в такой форме. Объясняется это несколькими факторами:



Не имея специальных знаний в области техники и программного обеспечения, суд не желает нести риск принятия возможно недостоверного доказательства.

Исследование переписки на телефоне просто не удобно в виду мелкого формата дисплея

Изучение переписки в судебном заседании затягивает и усложняет процесс, поскольку отнимает много времени и возлагает на суд обязанность по протоколированию данного действия путем включения соответствующих сведений в протокол судебного заседания, либо составления отдельного протокола.





С 2012 года мы осуществляем технико-правовое сопровождение нотариального обеспечения доказательств, решаем вопросы автоматизации заверения информации в сети интернет. В ходе этой работы, мы создали отличные инструменты для нотариусов и лиц, заинтересованных в заверении доказательств. Подробнее о том, как заверить WhatApp переписку у нотариуса можно почитать в другой публикации в нашем блоге.



Понимая, что не во всех случая и не всем подходит нотариальное заверение, прежде всего ввиду его стоимости и не всегда достаточной оперативности, с 2014 года мы запустили сервис автоматической фиксации доказательств в Интернет.







Ясное дело, что для спора на 10 тысяч рублей, не каждый готов воспользоваться услугами нотариуса за такую же или бОльшую сумму. Или, скажем, если вам нужно срочно зафиксировать информацию ночью в воскресенье, то нотариуса готового это сделать даже при желании будет сложно найти.







За 6 лет работы протоколы автоматизированного осмотра “Вебджастис” прошли “обкатку” судебной практикой. Но поскольку основной сервис ориентирован на фиксацию доказательств на публичных сайтах, то для протоколирование электронной переписки требовалось специальное решение.





Чтобы решить вопрос заверения электронной переписки и другой информации на мобильных устройствах, в мае 2020 года мы создали мобильное приложение ShotApp для андроид.









Как работает ShotApp?





ShotApp запускается в фоновом режиме, позволяющем захватывать содержимое всего экрана телефона.

Интерактивная кнопка приложения располагается поверх всех окон и при нажатии на нее производится снятие скриншотов.

Готовые скриншоты отмечаются штампом времени и отправляются на сервер где формируется протокол, который хранится 5 лет.

Система “Вебджастис” во взаимодействии с приложением ShotApp в автоматическом режиме выполняют необходимые действия для проверки достоверности фиксируемой информации, о чем указывается в протоколе.

Оплатив протокол, вы можете скачать его в любое время неограниченное количество раз или поделиться ссылкой с судом или иным заинтересованным лицом для проверки его достоверности.





При выполнении скриншотов электронной переписки на телефоне, в том числе в приложении WhatsApp, не забывайте не только последовательно выполнять снимки самой переписки, но и снимать скриншоты своего профиля, а также профиля других участников переписки, чьи сообщения имеют доказательственное значение по вашему спору.







Так вы можете самостоятельно облечь обыкновенные скриншоты в форму письменного документа, являющегося доказательством в суде. Удобно для вас, удобно для суда.









