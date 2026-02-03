Возврат денег за онлайн-курс: как доказать некачественное обучение и вернуть средства | ВебДжастис

Можно ли вернуть деньги за онлайн-курс, если он не оправдал ожиданий?

Что делать, если вместо полноценного обучения вы получили лишь доступ к сайту с контентом сомнительного качества?

Как защитить свои права и на что ссылаться в претензии?

По закону потребитель имеет право отказаться от исполнения договора об оказании услуг в любое время, возместив исполнителю фактически понесенные расходы (статья 32 Закона «О защите прав потребителей»)

Таким образом, если онлайн-курс оказался некачественным или не соответствовал заявленным условиям, вы вправе требовать возврата уплаченных средств.

С каждым годом количество потребительских споров в сфере онлайн-обучения растет. В июне 2025 года Верховный Суд РФ встал на сторону потребителя, подчеркнув его право отказаться от услуг в любой момент, оплатив только фактически понесенные расходы исполнителя (Дело №5-КГ25-18-К2). В данном деле истец оплатил годовой онлайн-курс стоимостью 300 тысяч рублей, но после прохождения части занятий обнаружил, что информация не представляет ценности, а качество материалов низкое.

Подробнее разобраться с порядком возврата денег за онлайн-курсы поможет дело, в котором использовался наш сервис.

Справка о деле

Л. приобрела два онлайн-курса по графическому дизайну а сумму 145 000 рублей. После прохождения нескольких уроков она осталась недовольна качеством и потребовала расторгнуть договор с полным возвратом средств. Однако, исполнитель вернул лишь 28 000 рублей. Тогда истец обратилась в суд.

Ключевое доказательство

Для подтверждения условий договора, в частности сроков доступа к курсам, использовался сервис ShotApp. С его помощью были созданы юридически значимые протоколы-скриншоты личного кабинета. Они объективно зафиксировали даты начала и окончания доступа к учебным материалам, позволив суду точно рассчитать объём оказанных услуг.

Решение суда

Клиент добился возврата значительной части средств за онлайн-обучение благодаря фиксации информации в личном кабинете. Суды первой и апелляционной инстанций признали протоколы ShotApp допустимыми и достоверными доказательствами. Именно на их основе была рассчитана сумма к возврату. Дополнительно суд взыскал с ответчика расходы на создание этих протоколов как обоснованные судебные издержки. В результате итоговая сумма взыскания была увеличена в пользу клиента.







Возврат денег за онлайн-курсы: когда можно вернуть и как нужно действовать?

Обсудили эти вопросы с юристом, который вел указанное выше дело.

Знакомьтесь - Сергей Викторович Гаврилов.

Сергей специализируется на сопровождении арбитражных дел, включая споры в рамках банкротства, оспаривание сделок и подрядные споры. Стаж работы по юридической специальности 17 лет.









Часто ли вообще удаётся вернуть деньги за обучение?



Обучение, как очное, так и онлайн по сути является услугой, и правоотношения сторон регламентируются положениями главы 39 ГК РФ. Более того, на правоотношения сторон распространяются положения Закона РФ "О защите прав потребителей". Заказчик вправе досрочно отказаться от Договора оказания Услуг, оплатив Исполнителю только фактически оказанные услуги. Простыми словами при отказе от обучения обучающийся должен оплатить денежные средства за фактически пройденное обучение исключение составляют случаи, когда удалось доказать, что услуга является не качественной. Формально бремя доказывания этого обстоятельства лежит на продавце (организаторе онлайн-курсов), но в действительности суд едва ли примет решение о полном возврате средств в отсутствие выводов эксперта по вопросу качества онлайн-курсов. В результате истцу не удасться избежать расходов на проведение экспертизы в полной мере или поровну с ответчиком (такие нюансы чаще всего зависят от конкретного судьи и его процессуальных привычек). Вероятно такой подход является обоснованным и защищает добросовестные сервисы от потребительского терроризма.





А как обстоят дела именно с онлайн-обучением?

Сервисы, предлагающие такой формат обучения, в большинстве случаев в процессе оплаты за онлайн-курс предлагают пользователю поставить все "галочки", в подтверждение того, что перед оплатой Заказчик ознакомился с договором-офертой, порядком обработки персональных данных и т.п. Зачастую (в 90% случаев), в договоре-оферте прописывается, что Исполнитель не оказывает обучение, а продаёт время доступа на сайт (платформу) за определённую сумму на определённое время. По сути такие сервисы “упаковывают” обучение в приобретение лицензии на доступ к платформе или в услугу по модели SAAS.





Почему суд встал на сторону потребителя, если часть курса всё-таки была пройдена? Как производился расчет суммы к возврату? Суд вернул полностью все средства уплаченные потребителем или часть кратную не полученному материалу? А если бы пользователь получил доступ ко всем материалам онлайн-курса, то шансов на возврат денег уже бы не было?

В рассматриваемом деле суд квалифицировал заключенный сторонами договор не как договор на онлайн-обучение, а как договор на доступ к сайту на определённое время. В договоре-оферте было указано, что общий срок доступа - 1 год, но точная дата устанавливается в личном кабинете пользователя.С помощью сервиса ShotApp мы заверили личный кабинет доверителя. В личном кабинете была зафиксирована информация, что 1 курс заключён на 10 месяцев, а второй — на 3 года. Ответчик данные обстоятельства не опроверг. Суд встал на сторону Истца.Расчёт проводится по формуле арифметической пропорции: стоимость курса делится на количество дней доступа, вычитается фактически пройденное время.



Что касается объема материала к которому предоставлен доступ, то при той конструкции предмета договора, которая была в данном деле это не имело существенного значения, как я уже сказал цена договора определялась сроком доступа к обучающей платформе.



Могу допустить, что в случае с платформами, на которых при определении стоимости обучения принимается во внимание объем переданного пользователю материала, а не срок доступа к сервису, ситуации могла бы быть иной. Но не стоит забывать о возможности оспаривания качества учебного материала, и эта опция для потребителя конечно существенным образом влияет на возможность возврата средств в подобной ситуации.



Что посоветуете тем, кто тоже хочет вернуть деньги за онлайн-обучение?

Внимательно читать договор до его оплаты и понимать, что вы конкретно приобретаете - обучение или лишь доступ к обучающим материалам на сайте (платформе) на определённое время. Если вы купили время доступа на сайт (платформу), посетили его и поняли, что обучения как такового нет (материалы являются бутафорскими) или качество материалов не отвечает вашим ожиданиям или заверениям сервиса - незамедлительно прекратить просмотр материала (приостановить процесс “обучения”), подготовит претензию с требованием вернуть деньги за оставшийся период доступа к материалам.



Что обязательно должно быть в договоре или оферте, чтобы потом можно было защищать свои права. Какие действия предпринять если обучение не устраивает?

Перед тем как оплатить онлайн-обучение, обязательно прочитайте договор, чтобы точно понимать какую услугу вы приобретаете: обучение или время доступа к материалам на сайте. Это будет прямо влиять на ваши возможности по возврату средств и необходимость доказывания тех или иных обстоятельств.Каких то конкретных спасительных положений в договоре назвать невозможно. Нужно понимать, что на практике образовательная платформа конечно же будет формулировать договор исходя из собственных интересов, страховать собственные риски. Уверенность позиции обучающегося должен придавать тот факт, что вне зависимости от модели договора к нему будет применяться Закон о защите прав потребителя, следовательно положения, ограничивающие законные права потребителя применяться не будут как ничтожные.Если вы поняли, что приобрели доступ к некачественному материалу, я бы прежде всего советовал собрать необходимые доказательства, в частности зафиксировать содержание личного кабинета (с помощью нотариуса или с использованием онлайн-сервисов, например, ShotApp), незамедлительно составить претензию с требованием о возврате денежных средств, отправив её на юридический адрес Исполнителя.





Если человек просто не зашёл в личный кабинет - это считается, что он не пользовался курсом?

Если вы купили доступ к сайту (платформе) на время - зашли вы на сайт или нет, не имеет значения. Придётся попрощаться с деньгами за истекший период.





Как технически проходил процесс фиксации?

Мы работали вместе с клиентом в режиме онлайн-сессии. Фиксация личного кабинета, который оказался довольно объемным, заняла около 25 минут, в итоге мы получили три независимых протокола осмотра.





Как отреагировала сторона ответчика и суд на представленные протоколы? Были ли попытки оспорить их?

Ответчик не стал оспаривать достоверность протоколов. Интерес проявил суд, запросив пояснения о программе. Мы разъяснили, что это сертифицированный инструмент для заверения интернет-доказательств с функцией ОМ (обеспечения доказательств), исключающий возможность последующих изменений. Суд признал представленные материалы надлежащими доказательствами.





Возникли ли сложности с взысканием расходов на ShotApp как с судебными издержками?

Никаких сложностей не было. Мы предоставили суду чек об оплате услуги, и эти расходы были взысканы с ответчика в полном объеме как обоснованные и необходимые для дела судебные издержки.





Можете дать читателям чек-лист по возврату денег за онлайн-обучение?

1.Внимательно ознакомиться с договором или офертой до оплаты.

2.Определить, приобретается ли обучение или только доступ к материалам.

3.При неудовлетворённости курсом прекратить пользоваться платформой.

4.Зафиксировать данные личного кабинета (с нотариусом или через Вебджастис, Shotapp).

5.Составить претензию с требованием возврата средств.

6.Отправить претензию на юридический адрес исполнителя.

7.При необходимости обратиться к юристу для защиты прав.



На первый взгляд всё может показаться простым, но на практике каждый случай имеет множество нюансов, которые могут существенно повлиять как на ход дела, так и на итоговый финансовый результат. Судебные споры — это всегда стресс и неопределённость.

