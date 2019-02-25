Как снизить размер компенсации за нарушение интеллектуальных прав в суде | ВебДжастис

Если вам пришла претензия или исковое заявление от правообладателя за нарушение прав на объекты интеллектуальных прав, вам непременно надо изучить как защищаться в данной ситуации. Одним из способов защиты является снижение размера заявленной ко взысканию правообладателем компенсации. Разобраться в данном вопросе важно, поскольку размер компенсации может варьироваться от 10 тысяч до 5 миллионов рублей.





В соответствии с разъяснениями, данными Верховным судом РФ в пункте 43.3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием.





К основаниям для снижения размера компенсации, заявленной правообладателем, можно отнести:

действия (бездействие) истца при обнаружении нарушения. Например, обращение в суд без попыток досудебного урегулирования спора, сознательное увеличение своих убытков и иного ущерба в связи с несвоевременным обращением за судебной защитой с момента обнаружения нарушения.

действия ответчика после предъявления претензии и иска, направленные на прекращение нарушения, частичное исполнение требований правообладателя. Отлично "работает" нотариальное заверение интернет-страницы на которой было выявлено нарушение авторских прав, сразу после устранения такого нарушения.

обстоятельства, связанные с личностью ответчика, являющегося физическим лицом / индивидуальным предпринимателем. Такими обстоятельствами, например, могут быть совершение подобного правонарушения впервые, затруднительное финансовое положение, наличие детей на иждивении, кредитных обязательств (Постановление СИП от 23.10.2017 по делу №А74-16726/2016)

низкую стоимость товара или услуги реализуемой с нарушением прав на результат интеллектуальной деятельности, либо использование такого результата без цели извлечения прибыли

возражения ответчика относительно множественности нарушений, объединение нарушения в один эпизод или нарушение прав на один объект интеллектуальной собственности (сборник, составное произведение)





Как уменьшить размер компенсации взыскиваемой правообладателем ниже низшего предела?





Согласно пункту 3 статьи 1252 ГК РФ общий размер компенсации за нарушение прав на несколько результатов интеллектуальной деятельности в случае, если они принадлежат одному правообладателю, может быть снижен.





Снижение размера компенсации ниже минимального не допускается, если установлено нарушение исключительного права только на один объект, например товарный знак (Постановление СИП от 21.05.2018 по делу №А68-10526/2016)







При этом общий размер такой компенсации с учетом характера и последствий нарушения не может составлять менее 50% суммы минимальных размеров всех компенсаций за допущенные нарушения (отличной иллюстрацией в данном случае будет дело №А50-21004/2013)





Если нарушителем (Ответчиком) является индивидуальный предприниматель, то суд вправе уменьшить размер взыскиваемой компенсации ниже низшего предела и по другим основаниям.





В соответствии с правовой позицией Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в п. 2 постановления от 13 декабря 2016 г. N 28-П, положения подп. 1 ст. 1301, подп. 1 ст. 1311 и подп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ признаны не соответствующими Конституции Российской Федерации, ее ст. 17 (ч. 3), 19 (чч. 1 и 2), 34 (ч. 1) и 55 (ч. 3) в той мере, в какой в системной связи с п. 3 ст. 1252 ГК РФ и другими его положениями они не позволяют суду при определении размера компенсации, подлежащей выплате правообладателю в случае нарушения индивидуальным предпринимателем при осуществлении им предпринимательской деятельности интеллектуальных прав, определить с учетом фактических обстоятельств конкретного дела общий размер компенсации ниже минимального предела, установленного данными законоположениями.





Конституционный суд установил следующие условия снижения компенсации:





снижение производится с учетом фактических обстоятельств конкретного дела

правонарушение совершено индивидуальным предпринимателем впервые

незаконное использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат истцу, не являлось существенной частью его предпринимательской деятельности и не носило грубый характер.

одним действием нарушены права на несколько объектов интеллектуальной собственности

минимальный размер компенсации, исчисленной в соответствии с законом, многократно превышает размер причиненных правообладателю убытков (бремя доказывания превышения компенсации над убытками лежит на ответчике)





Имейте ввиду, что суд не вправе снижать размер компенсации ниже минимального предела, установленного законом, по своей инициативе, то есть без заявления ответчика. Сторона, заявившая о необходимости такого снижения, обязана в соответствии со ст. 65 АПК РФ доказать необходимость применения судом такой меры. Снижение размера компенсации ниже минимального предела, установленного законом, с учетом требований разумности и справедливости, должно быть мотивировано судом и подтверждено соответствующими доказательствами (дело №А43-7247/2016)





Кроме этого, ответчику, заявляющему о необходимости снижения размера компенсации на основании критериев, указанных в Постановлении КС РФ от 13.12.2016 №28-П, надлежит доказать наличие не одного из указанных выше критериев, а их совокупность, поскольку каждый из них не является самостоятельным основанием для снижения размера компенсации ниже низшего предела,установленного действующим гражданским законодательством (дело №А08-1197/2018 )





Итак, практика рассмотрения споров о взыскании компенсации складывается таким образом, что суды принимают во внимание многие обстоятельства, позволяющие снизить компенсацию. При этом, если ответчиком является индивидуальный предприниматель, суды снижают размер компенсации на основании обстоятельств, связанных с личностью данного лица, а не только с его предпринимательской деятельностью.





Ответчикам и истцам безусловно необходимо учитывать данную практику и правильно готовиться к судебному разбирательству, либо решать возникший спор в досудебном порядке.







