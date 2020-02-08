Хештеги в суде: почему правосудие игнорирует современные инструменты коммуникации | ВебДжастис





Хештеги – это ключевые слова, используемые пользователями в социальных сетях и блогах для условного обозначения тематики или содержания публикации, облегчающий другим пользователям поиск данной публикации среди прочих. Хештег представляет собой слово или несколько слов, написанных слитно, которым предшествует символ решетка #





Зачастую хештеги используются в рекламных целях, или в качестве отсылки к существующим трендам и явлениям в сети, либо при попытке создать явление или тренд. Механизм использования хештегов реализован во всех популярных социальных сетях, на сайтах электронных СМИ, блогах и многих других сайтах.





Интерактивность хештегов, выражающаяся в способности группировать и фильтровать публикации, позволяет фокусировать внимание читателей на публикациях, посвященных одной тематике, близких по содержанию, созданных одним автором и по иным критериям, определяемым хештегами.





В силу придания хештегам описательного значения, пользователи воспринимают список хештегов в качестве краткой аннотации к публикации, несмотря на отсутствие между хештегами знаков препинания, предлогов и частей речи, связывающих отдельные слова в предложение.





Хештеги – это одно из проявлений общего тренда современного общества на сокращения и упрощения в письменной речи.









Хештеги и правовые нормы





Действующее законодательство не содержит упоминаний термина хештег. Представляется, что нормативное регулирование хештегов не находится в числе приоритетных целей российского законодателя. Пожалуй единственный нормативный акт по данной теме, который мне удалось найти это Письмо Минобрнауки России от 31.03.2017 №ВК-1065/07, посвященное повышению эффективности профилактики детского и подросткового суицида.





В указанном письме отмечается, что почти все суицидальные группы имеют в своем названии хештеги и аббревиатуры и дается определение:

Хештег, изображаемый значком "решетка" #, позволяет другим пользователям находить все записи, обозначенные этим значком через поисковую систему социальной сети.





В письме приводятся типичные для рассматриваемой тематики хештеги (не буду их цитировать) и дается рекомендация:





"Озвучивать эти хештеги детям не следует, чтобы не вызвать у них интерес"





Следует особо обратить внимание на то, что государственный орган прямо обозначает возможную опасность определенных хештегов. Прошу внимательных читателей вспомнить про это наблюдение при анализе выводов судебной практики в отношении хештегов.





Хотя само понятие не урегулировано законодательно, но в силу того, что хештеги являются словесными обозначениями, то с точки зрения возможных нарушений законодательства и гражданских прав трудно не согласиться с тем, что они могут выступать инструментом для распространения следующей информации:





порочащей честь, достоинство и деловую репутацию, нормы о защите конкуренции

#иванов #вицепремьер#коррупция #правительство

#известныйресторан #грязьихамство #тараканынакухне



#петров #турфирма #осторожномошенники







нарушающей права на средства индивидуализации (товарные знаки, фирменные наименования)

#abibas #sale #adidas

#iphone11 #реплика #всего10к

#BURGERSTING #новыйфастфуд #рязань





нарушающей требования к распространению запрещенной законом информации

#бомба #взрыв #кутузовский











Знают ли суды, что такое хештеги?







В базе судебной практики арбитражных судов крайне мало дел, где упоминается такое явление как хештег. Дел о защите средств индивидуализации в связи их использования в хештегах можно пересчитать по пальцам.





Дела, рассмотренные судами общей юрисдикции, где в качестве средства правонарушения использованы хештеги, в основном касаются либо размещения запрещенной информации, либо защиты чести, достоинства и деловой репутации.





В общем и целом суды пока не спешат признавать использованные в хештегах словосочетания способными нарушить те или иные права в отрыве от содержания самой публикации. И в случае если содержание публикации укладывается в законный шаблон, то суд отказывает истцу в защите.





В чем же дело? Неужели у нас такие «дремучие» судьи? Я все же склонен верить, что судьи знают что такое хештеги и как они работают в силу того, что они как и все прочие в той или иной мере вовлечены в социальные сети.





Это предположение подтверждается включением в судебные акты, в том числе судов общей юрисдикции определения рассматриваемого термина:





Под хештегом понимается ключевое слово или несколько слов сообщения («тег» - пометка), используемые в микроблогах и социальных сетях, облегчающие поиск сообщений по теме или содержанию.





Но будучи скованными юридическими стереотипами, суды пока не желают подчинять юридическую практику современным трендам, в том числе изменениям в форме представления и восприятия информации. По этой причине оценка судов значения хештега, например по делам о защите чести и достоинства, обычно сводится к следующему:





Набор слов в приведенных хештегах не имеет смысловой нагрузки, не связан между собой и не содержит в себе конкретных порочащих сведений в отношении истца.





Как мы видим, суды пока придерживаются удобной им "узкой" доктрины о том, что хештеги - это лишь средства поиска информации, при этом отрицается наличие у хештегов самостоятельного и совокупного информационного значения.





Представляется, что в данном вопросе требуется либо законодательная инициатива либо осознание проблемы и решительная воля вышестоящих судебных инстанций в даче соответствующих разъяснений, поскольку слепое отрицание отдельных проявлений новой информационной реальности, сковывает право на судебную защиту.





