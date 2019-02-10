Кто ответит за сайт: солидарная ответственность администратора домена и владельца ресурса | ВебДжастис

Чаще всего перед истцом не стоит вопрос о выборе ответчика. В большинстве случаев его выбор очевиден, а в остальных и выбирать не приходится. Однако, если мы говорим об ответственности за размещение информации в сети Интернет, то уже не все так однозначно, и не во всех случаях Истцу следует идти по проторенной дорожке.





"Да о чем вообще речь, скажете Вы... Не спешите, сейчас все узнаете. Объясним так сказать "на пальцах". Начнем, как обычно, с постановки проблемы, а потом перейдем к вариантам ее решения.







Итак, все практикующие юристы и адвокаты несомненно знают, что согласно статье 47 АПК РФ и статье 41 ГПК РФ существует такое процессуальное явление как ненадлежащий ответчик. И если его вовремя не заменить, то можно получить отказ в заявленных требованиях. Формально, ответчиком, по рассматриваемым нами спорам является администратор (владелец) домена.





Ну и где обещанные проблемы? Посмотрели Whois, запросили сведения об администраторе домена у регистратора, и вперед! Так то оно так, но не всегда. Довольно часто, "Рrivat person-а", которая значится в качестве администратора домена по данным сервиса whois, оказывается недосягаемой, неплатежеспособной, либо вообще не существующей.





Какой толк, тратить силы, время и деньги на судебные тяжбы, без внятной перспективы или при очевидной невозможности исполнения судебного акта. Проще говоря, кому нужно положительное решение без реального взыскания? Именно по этой причине в каждой подобной ситуации необходимо собирать больше информации, оценивать риски и реальную перспективу.





Несомненно, качественная работа юриста на досудебной стадии это во-первых, возможность трезво оценить перспективу и избежать напрасных расходов в будущем, а во-вторых, сильная правовая позиция в суде и прогрессивный результат, кратный приложенным усилиям.





Именно в рамках такой предварительной работы предлагаем уделить особое внимание проработке возможности привлечения солидарного Ответчика для совместного взыскания заявляемой вами компенсации, убытков или иного возмещения. В данной публикации мы ограничимся анализом норм права и практики применительно к нарушению исключительного права на объекты интеллектуальной собственности. Иные виды нарушений разберем в следующий раз.





Возможно ли предъявить исковые требования к лицу, не являющемуся администратором домена, но фактически ведущему свою предпринимательскую (экономическую) деятельность через такой сайт? Можно ли привлечь к ответственности солидарно администратора домена и лицо, фактически использующее сайт?

Солидарная ответственность по рассматриваемым нарушениям допускается. Так, согласно пункту 6.1 статьи 1252 Гражданского кодекса РФ в случае, если одно нарушение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации совершено действиями нескольких лиц совместно, такие лица отвечают перед правообладателем солидарно.

Как верно установить наличие или отсутствие совместных действий нескольких лиц по нарушению исключительного права? Какие еще обстоятельства подлежат доказыванию? На примере арбитражного дела №А50-29320/2015 разберем тему солидарной ответственности, ответим на главные вопросы.





При каких условиях помимо администратора домена возможно привлечь к ответственности иное лицо? При рассмотрении данного вопроса необходимо разделить возможные ситуации на две категории:

информация размещена лицом, являющимся пользователем, а владелец сайта является информационным посредником, предоставляющим возможность размещения контента

информация, размещена лицом, фактически использующим сайт, и/или имеющим возможность размещения информации на сайте. При этом владелец сайта не является информационным посредником.





Про информационного посредника





Виды информационных посредников и их пределы их ответственности определены в статье 1253.1 Гражданского кодекса РФ. К информационным посредникам относятся:

лицо, осуществляющее передачу материала в информационно- телекоммуникационной сети, в том числе в сети "Интернет" (например, мессенджер или почтовый сервис)

лицо, предоставляющее возможность размещения материала или информации, необходимой для его получения с использованием информационно-телекоммуникационной сети (хостинг-провайдер или владелец интернет-ресурса, например социальной сети, форума или видеохостинга)

лицо, предоставляющее возможность доступа к материалу в этой сети (например, интернет-провайдер)





Исходя из правил ответственности информационных посредников, заложенных в вышеуказанной норме Гражданского кодекса, и обычного поведения указанных лиц, в большинстве случаев ответственность исключается сама по себе, либо в результате правильных и своевременных действий лица, являющегося информационным посредником.





Если информационный посредник выполнил, установленные законом требования, то ответственным лицом - надлежащим Ответчиком является лицо, от которого исходила информация, нарушающая права Истца, например пользователь социальной сети, разместивший фото-, видео-изображение, литературное или иное произведение.





К информационному посреднику, могут быть предъявлены требования о защите интеллектуальных прав, не связанные с применением мер ответственности, например требование об удалении информации, нарушающей исключительные права, или об ограничении доступа к ней.



Информационный посредник несет ответственность за нарушение интеллектуальных прав, при наличии вины, с учетом нижеуказанных особенностей.





Информационный посредник, осуществляющий передачу информации в сети Интернет, не несет ответственность за нарушение, произошедшее в результате этой передачи, при одновременном соблюдении следующих условий:



1) он не является инициатором этой передачи и не определяет получателя указанной информации (контента)

2) он не изменяет указанную информацию (контент) при оказании услуг связи, за исключением изменений, осуществляемых для обеспечения технологического процесса передачи материала

3) он не знал и не должен был знать о том, что использование соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицом, инициировавшим передачу информации, содержащего соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, является неправомерным





Информационный посредник, предоставляющий возможность размещения информации в Интернет, не несет ответственность за нарушение, произошедшее в результате размещения контента третьим лицом или по его указанию, при одновременном соблюдении информационным посредником следующих условий:

1) он не знал и не должен был знать о том, что использование соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, содержащихся в таком контенте, является неправомерным

2) он в случае получения в письменной форме претензии правообладателя о нарушении интеллектуальных прав с указанием страницы сайта и (или) домена, на которых размещен такой контент, своевременно принял необходимые и достаточные меры для прекращения нарушения





Как привлечь к ответственности реального владельца сайта?





Часто бывает так, что домен зарегистрирован на физическое лицо, а фактически сайт использует иное лицо или компания. В такой ситуации при определении Ответчика, следует принимать во внимание не только правовые перспективы, но и наличие реальной возможности взыскания. Не всегда, но чаще всего, шансы получить реальное исполнение выше в отношении лица, которому сайт фактически принадлежит. В данной публикации будем рассматривать ситуацию, когда истинным владельцем сайта является юридическое лицо или предприниматель.





Признания судом лица, фактически использующего сайт надлежащим Ответчиком, возможно при наличии одного из нижеуказанных условий:



наличие доказательств, подтверждающих, что Ответчик действительно является лицом, определяющим содержание и порядок размещения информации на спорном сайте.

признание данного обстоятельства Ответчиком, как в рассматриваемом споре





Какими доказательствами можно подтвердить, что Ответчик фактически владеет сайтом:

размещение на спорном сайте реквизитов Ответчика. Чаще всего это раздел "Контакты", но также можно проверить наличие реквизитов в Пользовательском соглашении или Политике конфиденциальности.

размещение на спорном сайте официальных документов, указывающих на Ответчика. Такими документами могут быть: свидетельство о государственной регистрации, свидетельство о постановке на налоговый учет, лицензии, сертификаты, грамоты, дипломы и благодарности и т.п.

указание на владельца путем отсылки на другой интернет-ресурс, где размещены его контактные данные/реквизиты

информация о принадлежности интернет-ресурса (сервиса) в иных Источниках: официальные государственные ресурсы (площадки), СМИ (в том числе электронные), другие сайты Ответчика, визитки, рекламная продукция Ответчика

доказательства владения спорным сайтом содержатся в электронных письмах, исходящих с адреса эл.почты, указанного в качестве контактного на спорном сайте и/или содержащего в себе домен спорного сайта

владение спорным сайтом подтверждается результатами контрольной закупки (в случае с интернет-магазином). Электронная заявка, уведомления, счет на оплату, электронный чек из ОФД, документы на бумажном носителе, полученные вместе с товаром









Можно ли в данной ситуации признать администратора домена информационным посредником и должен ли он нести ответственность солидарно с владельцем сайта?







Этот вопрос особенно актуален для ситуаций, когда домен зарегистрирован на лицо, которое разрабатывает или обслуживает сайт. Такая практика как не странно есть по сей день.





В рассматриваемом споре суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что администратор домена не должен отвечать за нарушение прав Истца как на основании статей 1252, 1301 ГК РФ, так и на основании статьи 1253.1 ГК РФ.





По мнению суд апелляционной инстанции администратор доменного имени может лишь разделегировать (отключить) доменное имя, прекратив тем самым адресацию к сайту в целом, что выйдет за пределы необходимой защиты правообладателя и не устранит нарушение его прав, так как сайт содержит не только спорные фотографии, но и иную информацию, может быть доступен с использованием других доменных имен или напрямую при обращении по IP-адресу







Кроме этого, по мнению суда второй ответчик (администратор домена) не совершал совместно с первым ответчиком (фактический владелец сайта) действий, нарушающих исключительные права истца на спорные фотографии.







Но с данными выводами не согласился Суд по интеллектуальным правам, который рассмотрев данное дело в кассационном порядке, установил, что ответственность должна быть солидарной и изложил 5 важных правил:

Как верно указано судом первой инстанции, заключая договор о создании сайта и обязавшись оказывать услуги по его наполнению, предприниматель обязан был удостовериться в отсутствии нарушения прав третьих лиц на охраняемые законом результаты интеллектуальной деятельности, размещенные на сайте. Поскольку этого вторым ответчиком (администратором домена) сделано не было, его поведение при заключении сделки, а также впоследствии при использовании сайта как средства массовой информации нельзя признать соответствующим требованиям проявления надлежащей заботливости и осмотрительности.

Администрирование доменного имени, исходя из определения понятия «доменное имя», приведенного в пункте 15 статьи 2 Закона об информации, представляет собой владение средством идентификации сайта в сети «Интернет» в целях обеспечения доступа к информации, размещенной на сайте. Таким образом, ответственность за распространение содержания соответствующего сайта через сеть «Интернет» несет администратор доменного имени.

Администратор домена является лицом, определяющим возможность его наполнения контентом, а использование ресурсов сайтов, на которых размещены фотографии истца, невозможно без участия администратора домена, владеющего паролем для размещения информации по соответствующему доменному имени. Таким образом, второй ответчик, как администратор доменного имени, не может снять с себя ответственность за нарушение исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности и/или переложить ее на другое лицо.



Закон не исключает для администратора домена возможности при наличии соответствующих оснований предъявить регрессное требование к лицу, фактически разместившему информацию с нарушением исключительных прав правообладателей на соответствующем ресурсе в сети Интернет.



Администратор домена, имеющий статус индивидуального предпринимателя не может быть освобожден от гражданско-правовой ответственности, по мотиву отсутствия его вины, поскольку его деятельность является предпринимательской и осуществляется с учетом рисков и возможных негативных последствий, ей присущих.





При оценке фактических обстоятельств и решении вопроса о применении соответствующих правовых норм, Суд по интеллектуальным правам сослался на старую позицию ВАС РФ:





В соответствии с Правилами регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ, утвержденными решением Координационного центра национального домена сети Интернет от 05.10.2011 № 2011-18/81, администратор домена как лицо, заключившее договор о регистрации доменного имени, осуществляет администрирование домена, то есть определяет порядок использования домена. Право администрирования существует в силу договора о регистрации доменного имени и действует с момента регистрации доменного имени в течение срока действия регистрации. Согласно правовой позиции высшей судебной инстанции, изложенной в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.11.2011 № 6672/11, судам следует оценивать действия провайдера по удалению, блокированию спорного контента или доступа нарушителя к сайту при получении извещения правообладателя о факте нарушения исключительных прав, а также в случае иной возможности узнать (в том числе из широкого обсуждения в средствах массовой информации) об использовании его интернет-ресурса с разрушением исключительных прав других лиц. При отсутствии со стороны провайдера в течение разумного срока действий по пресечению таких нарушений либо в случае его пассивного поведения, демонстративного или публичного отстранения от содержания контента суд может признать наличие вины провайдера в допущенном правонарушении и привлечь его к ответственности. В данном случае, помимо администрирования интернет-ресурса, предприниматель осуществлял разработку сайта по договору с обществом «Производственно-торговая компания «Респект-М».







Кроме прочего СИП довольно подробно изучил договор, заключенный между солидарными ответчиками, и в конечном счете пришел к выводу, что договор о создании сайта и его обслуживании, заключенный между администратором домена и лицом, осуществляющим фактическое использование сайта не освобождает никакую из сторон такого договора от солидарной ответственности за нарушение исключительного права на объекты интеллектуальной деятельности.





Более того, как указал СИП, в рассматриваемом случае нарушение исключительных прав истца является не следствием предоставления администратором (вторым ответчиком) иному лицу права размещения спорных произведений на сайте (размещение фотоматериалов), принадлежащем первому ответчику, а следствием использования (в форме доведения до всеобщего сведения) спорных фотографий в составе наполнения (содержимого) приобретенного им сайта без надлежащей проверки правомерности размещения материалов и соблюдения прав иных лиц.







