Гаражная амнистия: как оформить землю при отсутствии документов

Споры с местными администрациями об отказах в регистрации строений и земельных участков по «гаражной амнистии» — одна из самых распространенных категорий дел судов общей юрисдикции. Хотим рассказать об интересном прецеденте из судебной практики, который в будущем поможет владельцам гаражей доказать свою правоту.

Суть спора

Житель Новочеркасска решил зарегистрировать право собственности на землю под своим гаражом. Он выбрал оформление участка по «гаражной амнистии» (Федеральный закон от 05.04.2021 г. № 79-ФЗ). Для этого подал в Управление архитектуры и градостроительства Администрации своего города заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка.

Однако этот этап регистрации пройти не удалось — администрация отказала, сославшись на то, что:

Гаражно-строительный кооператив, в который входит спорный участок, внесен в ЕГРЮЛ после 2004 года. Следовательно, по мнению госорганов, нарушается одно из главных условий «гаражной амнистии» — согласно ему, строение должно быть возведено на спорном участке до вступления в силу Градостроительного кодекса (30.12.2004).

Не были предоставлены документы, которые могли бы доказать, в каком именно году на указанном участке был построен гараж.

Владелец не согласился с решением администрации и обратился в Новочеркасский городской суд, чтобы его обжаловать. Он собрал доказательства, позволяющие подтвердить — да, ГСК был зарегистрирован относительно недавно, но гараж стоял на этой земле и до 2004 года. А, следовательно, может быть применена «амнистия» гаражного участка.

Доказательствами стали:

Результаты топографической съемки 2001 года, размещенные в сети Интернет. На них четко видно, что на спорном участке уже находится гараж. Это помогло подтвердить без документов, что объект был построен до крайнего срока по условиям «гаражной амнистии». А создание протокола фиксации доказательств с помощью сервиса Shotapp позволило подтвердить, что топосъемка — не фейк и действительно существует. В протокол вошло не только изображение топосъемки, но и IP и URL ресурса, на котором она была размещена, время фиксации и другая информация, подтверждающая истинность.

Постановления администрации Новочеркасска, найденные в архиве. В этих документах, относящихся к 90-ым годам, указано, что земля, на которой находится современный ГСК, уже тогда была выделена под гаражный кооператив.

Членские книжки владельцев. Они подтверждают, что истец получил гараж в ходе внутрисемейной передачи. Ранее строение принадлежало его отчиму, который и пользовался им в 90-е.

Позиция суда

Суд признал протокол, созданный с помощью сервиса Shotapp, достаточным доказательством. Кроме того, он выразил согласие с тем, что, если старый кооператив был исключен из ЕГРЮЛ (как произошло в этом случае), за владельцами входивших в него гаражей остается право собственности на землю и строения. Они не теряют его из-за того, что гаражи стали частью нового кооператива.

Суд обязал администрацию Новочеркасска повторно рассмотреть заявку истца на бесплатную регистрацию права собственности по «гаражной амнистии».

Ценность для практики

Это дело дает юристам и гражданам ценный лайфхак: если бумажных документов для «гаражной амнистии» нет, можно использовать архивные цифровые карты и топосъемки из интернета, подтверждающие наличие фундамента или стен до 2004 года.

Номер дела: 2а-170/2026





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