Признание увольнения незаконным: как автоматизированный протокол доказал истинные причины расторжения трудового договора

Часто к возникновению трудовых споров приводит несовпадение интересов — работодатели стремятся сэкономить и поэтому сокращают штат, но проводят увольнения так, что это нарушает права работника. Сегодня расскажем как раз о таком кейсе, где не соответствующая истине формулировка увольнения и нежелание работодателя выплачивать компенсацию привели к судебной тяжбе.

Суть спора

Сотрудник устроился в IT-компанию на должность операционного директора и в течение испытательного срока прорабатывал организационные аспекты реализации крупного проекта. Однако компания столкнулась с финансовыми трудностями. Руководитель связался с сотрудником через Telegram и попросил того уволиться по собственному желанию, так как у компании на данный момент нет возможности оплачивать его работу. Сотрудник начал настаивать на расторжении трудового договора по соглашению сторон и выплате компенсации. Работодатель же в ответ на его предложение предоставил уведомление, в котором причина увольнения была обозначена как некомпетентность и невыполнение работником своих должностных обязанностей.

Сотрудник обратился в суд, требуя пересмотреть условия увольнения и выплатить компенсацию за вынужденный прогул и моральный вред.

Истцу требовалось убедительно подтвердить два аргумента:

Он добросовестно выполнял свои должностные обязанности и не давал повода усомниться в своей компетенции как специалиста.

Истинная причина увольнения — прекращение финансирования проекта, над которым специалист работал. Работодатель внес в уведомление другую причину, чтобы не выплачивать компенсацию.

В качестве ключевого доказательства использовалась переписка в Telegram. Истец зафиксировал ее с помощью сервиса ShotApp и создал электронный протокол. В него вошли скриншоты переписки и видеозапись ее осмотра, где было четко отражено:

Работник вовремя отчитывался перед начальством о выполнении плановых задач, предусмотренных договором. При этом со стороны руководителя не было ни одного сообщения, где бы он сомневался в компетенциях работника.

В переписке работодатель четко обозначил настоящую причину увольнения — ей стала заморозка финансирования проекта.

Благодаря созданию электронного протокола удалось надежно зафиксировать технические данные, подтверждающие — переписка не сфабрикована и действительно велась между работником и работодателем именно в том виде, в котором представлена в суд.

Позиция суда

Суд постановил изменить формулировку причины увольнения сотрудника в документах, а также выплатить тому компенсацию. Всего взыскано 443 606,20 ₽.

Из чего сложилась сумма:

324 836 ₽ — средний заработок за время вынужденного прогула;

100 000 ₽ — компенсация морального вреда (снижена судом с заявленных 150 тыс.);

11 770 ₽ — расходы на фиксацию доказательств (ShotApp);

7 000 ₽ — госпошлина.

Значение для практики

Как показывает этот кейс, причину увольнения, не соответствующую истине, вполне реально оспорить. Главное, иметь для этого веские доказательства, что верной является именно ваша позиция. Наиболее надежными станут зафиксированные в виде изображений сообщения из рабочих чатов. Дополнительную силу им придадут технические данные, подтверждающие, что переписка не является сфабрикованной.

Дело № 2-358/2026