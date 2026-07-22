Сейчас вовремя собранные доказательства приобретают особое значение. Корректно зафиксированные данные личного кабинета — основа для расчета убытков и формирования доказательной базы в возможных судебных процессах.
Поддержка продавцов Wildberries
До 31 июля фиксация информации в личных кабинетах Wildberries (домен seller.wildberries.ru) осуществляется бесплатно.
Обратите внимание: остатки на складах обнулены
Даже если остатки товара в личном кабинете отображаются как нулевые, продавцам необходимо зафиксировать сам факт обнуления.
Единственным на текущий момент источником данных о количестве товара на складах является отчет о платном хранении.
Его расположение в личном кабинете: Отчет о платном хранении → Отчет по номенклатурам. При формировании отчета необходимо указать требуемую дату или период.
Перечень данных, подлежащих фиксации
Перед началом записи убедитесь, что фиксация охватит все ключевые разделы личного кабинета:
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Данные продавца — подтверждение принадлежности личного кабинета конкретному лицу или организации.
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Остатки — история за определенный период, иллюстрирующая движение товара (при обнуленных остатках — отчет о платном хранении).
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Документы по поставкам — акты приемки, УПД, отчеты о хранении и реализации, статусы поставок.
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Переписка со службой поддержки — обращения и полученные ответы.
Порядок фиксации данных
Этап 1. Подготовка и запуск записи
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Запустите расширение для браузера ShotApp, выберите способ фиксации «Запись экрана» и нажмите «Начать запись».
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В открывшемся системном окне выберите вкладку «Весь экран», нажмите на изображение экрана, затем — кнопку «Поделиться». Откроется вкладка управления записью экрана.
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Убедитесь, что в процессе записи отображаются следующие параметры: адресная строка браузера, домен осматриваемого сайта, системные дата и время, а также действия пользователя на экране.
Этап 2. Фиксация данных продавца
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Откройте вкладку с личным кабинетом продавца Wildberries.
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Осмотрите профиль продавца или раздел с данными поставщика для фиксации принадлежности личного кабинета конкретному лицу или организации.
Этап 3. Фиксация остатков и сведений о товарах
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Откройте и зафиксируйте «Историю остатков» за необходимый период.
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Если остатки не отображаются или обнулены, откройте Отчет о платном хранении (Отчёт по номенклатурам), укажите требуемую дату и зафиксируйте данные о количестве товара на складах.
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Перейдите в раздел «Товары» и зафиксируйте сведения по товарам: артикулы, баркоды, наименования.
Этап 4. Фиксация поставок и документов
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Перейдите в раздел поставок.
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Для каждой значимой поставки откройте карточку или детализацию и зафиксируйте её статус.
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В разделе «Документы» осмотрите и скачайте доступные документы: акты приемки товара и иные документы, подтверждающие движение, хранение и стоимость товара.
Этап 5. Требования к процессу записи
Не останавливайте демонстрацию экрана, не закрывайте браузер и не переключайте вкладки без необходимости. Все переходы между разделами должны быть отражены на видеозаписи.
Этап 6. Завершение фиксации и получение протокола
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Для завершения записи нажмите кнопку «Завершить» в верхней части экрана.
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Запустите просмотр видеозаписи и с помощью кнопки «Добавить скриншот». зафиксируйте ключевые фрагменты. Сервис сформирует скриншоты и включит их в протокол.
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Нажмите кнопку «Я проверил».
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Заполните необходимые данные и нажмите кнопку «Оплатить».
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После оплаты на указанный адрес электронной почты поступит протокол и кассовый чек. Указанные документы также будут доступны в личном кабинете.
Дополнительные материалы
Рекомендуем зафиксировать данные личного кабинета незамедлительно: собранные материалы составят доказательную базу для защиты ваших прав и взыскания убытков.