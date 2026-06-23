Бизнес под видом жилья: как доказать коммерческую эксплуатацию недвижимости и взыскать долги за электроэнергию

Споры о принудительном переводе потребителей с льготных тарифов для населения на коммерческие из-за скрытого ведения бизнеса (гостиницы, хостелы, СТО, майнинг) — одни из наиболее массовых и актуальных в арбитражной практике. Решающую роль в них играют доказательства, которые могут надежно подтвердить — да, в этом здании, оформленном на физлицо, ведется коммерческая деятельность. Или, наоборот, оно остается жилым и претензии ресурсоснабжающей организации неправомерны.

Разберем кейс, в котором именно благодаря последовательно собранной доказательной базе истец смог убедить суд, что ответчик использовал спорное помещение для коммерческих целей, но желал оплачивать электроэнергию по тарифу «для населения» и накопил задолженность.

Суть спора

Энергосбытовая компания направила владельцу частного дома договор энергоснабжения, в котором был указан тариф для коммерческих помещений. Владелец отказался подписать договор, утверждая, что дом зарегистрирован на него как на физическое лицо, а, следовательно, он должен оплачивать электроэнергию по льготному тарифу.

Ресурсоснабжающая организация обратилась в арбитражный суд с требованием взыскать задолженность по оплате в связи с тем, что владелец использует данный частный дом для получения прибыли и, как следствие, должен производить оплату по тарифу «прочие потребители».

Чтобы защитить свою позицию, истцу требовалось предоставить неоспоримые доказательства ведения ответчиком коммерческой деятельности.

Ими стали:

Письмо от ИФНС, подтверждающее, что ответчик зарегистрирован как индивидуальный предприниматель. Также в письме указывалось, что ответчик применял контрольно-кассовую технику, зарегистрированную по спорному адресу.

Выписка из ЕГРИП, согласно которой ответчик зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, в качестве основного направления работы которого указана «Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания» .

Письмо от Росреестра о проведении инспекционной проверки спорного частного дома. В результате нее было выявлено, что дом использовался как гостиница, а не как жилое помещение частных лиц.

Протоколы, созданные сервисом фиксации электронных доказательств ShotApp. В протоколах были зафиксированы страницы сайта гостиницы, находящейся в спорном строении, а также данные о ее расположении из 2ГИС. На зафиксированных страницах сайта отчетливо видно, что на нем присутствовал прейскурант и была возможность бронирования.

В свою очередь, ответчик не смог предоставить убедительные доказательства того, что спорное строение является жилым домом, а не коммерческим объектом, и продолжал ссылаться на способ его регистрации.

Позиция суда

Арбитражный суд счел доказательства истца надлежащими и достаточными и, как следствие, постановил удовлетворить иск в полном объеме.

Был озвучен важный стандарт доказывания:

Для опровержения презумпции «коммунально-бытового потребления» в жилых домах ресурсоснабжающая организация вправе использовать любые косвенные доказательства, включая распечатки интернет-страниц и рекламные баннеры. Как только энергетики представляют такую фиксацию, бремя опровержения переходит на собственника помещения.

Ценность для практики

Кейс дает ресурсоснабжающим организациям готовый и эффективный алгоритм доказывания: акты физического осмотра в связке с автоматизированной фиксацией рекламы в интернете гарантируют взыскание многомиллионных долгов.

Несмотря на то, что объект юридически сохранял статус «жилого дома», арбитражный суд проигнорировал формальный статус объекта и взыскал долг, ориентируясь исключительно на фактическую коммерческую эксплуатацию здания.

Дело № А75-17034/2025