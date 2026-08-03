Порой убытки могут поджидать селлеров там, где они их точно не ожидают — это подтверждают последние события со складами Wildberries. Однако сегодня мы поговорим о другом риске для селлеров и о том, как от него себя обезопасить. Примером станет дело, в котором производитель детской одежды (истец) столкнулся на маркетплейсе с нарушением авторских прав на свои принты, а селлер (ответчик) был вынужден выплатить компенсацию в размере около миллиона рублей, так как торговал боди для новорожденных с переработкой принтов истца без официального разрешения.

Суть спора

Истец проводил мониторинг маркетплейса Wildberries и обнаружил, что один из селлеров продает боди для новорожденных с принтами, права на которые принадлежат истцу по договору авторского заказа. Селлеру была направлена досудебная претензия с требованием прекратить продажу контрафактного товара и выплатить компенсацию. Он отказался это выполнить, и правообладатель подал иск в суд.

Доказательство №1: как зафиксировать карточку товара для суда ?

Для того, чтобы убедительно подтвердить вину ответчика, истец использовал сервис для фиксации электронных доказательств ShotApp. Запустив его, он осмотрел карточку с контрафактными товарами, а также магазин ответчика на Wildberries.

В ходе фиксации сервисом ShotApp было записано видео, в котором были показаны:

артикулы контрафактных товаров ответчика;

фото товаров ответчика, на которых были четко видны принты, сходные до степени смешения с интеллектуальной собственностью истца;

цены, характеристики и другие данные контрафактных товаров;

название и юридические данные магазина ответчика.

Кроме видео и созданных на его основе скриншотов, в электронный протокол ShotApp вошли метаданные зафиксированных страниц Wildberries, а также точное время фиксации. В дальнейшем, когда карточки товаров ответчика были уже убраны с маркетплейса, метаданные и точное время помогли подтвердить, что контрафакт действительно был в продаже.

Доказательство №2: как подтвердить, что нарушитель осуществлял продажи контрафакта?

Для того, чтобы взыскать компенсацию за нарушение авторских прав, истцу было необходимо рассчитать ее на основе данных о продажах контрафакта. Он смог получить их благодаря веб-сервису, собирающему статистику по деятельности продавцов на маркетплейсах. Согласно его данным, ответчик продал более 800 единиц контрафактных боди для новорожденных на общую сумму 999 286 руб. Эта информация была подтверждена в ходе нотариального осмотра Wildberries. Руководствуясь полученными цифрами, истец выступил с требованием взыскать с ответчика 1 998 572 руб. (двукратный размер выручки, полученной ответчиком).

Доказательство №3: как доказать авторские права на принт ?

Ответчик строил свою защиту на том, что в период времени, за который истец требует взыскать компенсацию, договор авторского заказа между истцом и создателем принта еще не был подписан, а права на товарный знак — не зарегистрированы. По мнению ответчика, это означает, что в то время истец еще не обладал авторскими правами на принт и, следовательно, не может требовать компенсацию за указанный период.

Однако истец предоставил доказательства того, что фактически авторские права на принт были переданы ему дизайнером задолго до подписания официального договора (ретроактивный договор). Суду были представлены следующие доказательства:

Ссылка на облачное хранилище с исходниками спорных принтов. Метаданные страницы подтверждают, что эти дизайны были созданы задолго до того, как ответчик начал нелегально торговать спорными боди для новорожденных.

Данные из личного кабинета продавца на Wildberries, подтверждающие, что истец реализовывал товары со спорным принтом за год до того, как ответчик выставил на продажу контрафакт.

Также истец подчеркнул, что договор был заключен задолго до его официального подписания. Стороны обменялись электронными копиями и, так как живут в разных городах, смогли поставить подписи только на личной встрече, значительно позже официального заключения.

Решение суда: снижение компенсации за нарушение авторских прав на маркетплейсе ≠ частичный проигрыш

Суд встал на сторону истца, признал факт нарушения авторских прав ответчиком и обязал его выплатить компенсацию за использование дизайна истца в товарах на Wildberries.

Однако непосредственно размер компенсации за нарушение авторского права судом был снижен, с 1 998 572 руб. до 999 286 руб. (плюс судебные издержки). Суд обосновал данное решение следующим образом:

Ответчик ранее не привлекался к ответственности за нарушение авторских прав.

Ответчик не является производителем контрафактного товара. Боди для новорожденных со спорным принтом были закуплены им в Турции.

При закупке товара ответчик проводил проверку, зарегистрирован ли спорный принт в качестве товарного знака. На тот момент регистрация не была осуществлена, поэтому он не получил никаких данных по спорному принту.

Что делать, чтобы защитить свои авторские права на маркетплейсе (и не нарушать чужие)

Дела по продаже контрафакта на маркетплейсах встречаются в судебной практике достаточно часто. Если вы правообладатель и обнаружили, что какие-либо товары с вашим дизайном или фотоснимком продают незаконно, защитить исключительные права помогут следующие действия:

Оперативно зафиксируйте карточки контрафактного товара и страницы магазина его продавца. Лучше всего это сделать самостоятельно, с помощью сервиса, который поможет сохранить метаданные страницы для подтверждения истинности.

Подготовьте документацию, подтверждающую ваши исключительные права на произведения. Если она не сохранилась либо, как в приведенном кейсе, договор подписан значительно позже заключения, потребуются косвенные доказательства. Например, переписка с создателем дизайна, зафиксированные страницы соцсетей фотографов, оригиналы произведений в облачном хранилище и т. д.

Проверьте через сервис, собирающий статистику по торговым площадкам, какой объем контрафактной продукции с вашим произведением был реализован. Эти данные напрямую будут влиять на возможный размер компенсации.

В то же время селлерам, которые закупают товар для продажи на маркетплейсах, следует сохранять бдительность. Даже добросовестный продавец может по незнанию приобрести у производителя или поставщика контрафактный товар. Чтобы не попасть в подобную ситуацию, придерживайтесь нескольких правил:

Внимательно проверьте все документы на товар: накладные, инвойсы, свидетельства о регистрации и т. д. Это особенно важно, если на товаре есть фирменные логотипы.

Всегда проверяйте, зарегистрировано ли изображение на продукции как товарный знак.

Если данных о регистрации товарного знака нет, проверьте, продаются ли на торговых площадках товары, внешне такие же, как ваш.

Проверяйте маркировку товара, зарегистрирован ли он в системе “Честный знак”.

Внимательно следите за соответствием информации в карточке товара ее документации.

Обращайте внимание на тревожные сигналы — например, негативные отзывы покупателей и низкую закупочную цену.

Важно помнить: маркетплейсы также могут наказывать недобросовестных продавцов. Им грозит блокировка карточек или всего магазина, а также штрафы. Например, у Wildberries они могут составить от 25 000 руб. Суды с правообладателями также приведут к большим финансовым потерям — вплоть до 5 млн руб.

Дело № А 07-16941/2024