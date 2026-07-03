Взыскание долга с ликвидированной компании: как найти скрытого бенефициара

Взыскание долга с юрлица, прекратившего операционную деятельность, часто становится непростой задачей. На счетах пусто, юрлицо ликвидировано, и, на первый взгляд, кредитору уже не у кого требовать компенсации. Однако в отдельных случаях получить ее возможно — например, если удастся доказать, что контроль за компанией-должником осуществлял теневой бенефициар. Об этом как раз сегодняшний кейс.

Суть спора

В результате ДТП серьезно пострадала машина заявителя. Виновником аварии стал водитель экскаватора, взятого нанявшей его компанией в аренду у другого ИП. Суд обязал компанию, на которую работал водитель экскаватора, выплатить истцу компенсацию за нанесенный ущерб. Однако после произошедшего инцидента компания-должник прекратила операционную деятельность, а в ходе исполнительных процедур по взысканию долга обнаружилось отсутствие денег на ее счетах.

При этом вскоре выяснилась крайне важная деталь — аффилированность компании-должника и ИП, у которого она арендовала экскаватор, ставший причиной аварии. Если истец сможет доказать, что ИП-арендодатель контролировал операционную деятельность компании-должника, то получит возможность взыскать долг именно с него, призвав к субсидиарной ответственности.

Доказательной базой стали:

Договор аренды транспортного средства, подтверждающий, что обе компании были первоначально зарегистрированы по одному юридическому адресу. Перерегистрация ИП-арендодателя на другой юрадрес была произведена после закрытия компании-должника.

Выписки по счету, согласно которым ИП-арендодатель оплачивал задолженности компании-должника.

Счета, где указывалось, что компания-должник закупала партии продуктов, которые доставлялись на адрес кафе, находившееся в собственности у ИП-арендодателя.

Расчетные документы, согласно которым после прекращения деятельности компании-должника ИП-арендодатель продолжил работу с теми же контрагентами и так же, как должник, оказывал услуги экскаватора-погрузчика.

Дополнительно требовалось доказать, что причиной прекращения деятельности компании стало желание контролирующих лиц уйти от выплаты долга, перенаправив средства в другое юрлицо для продолжения коммерческой деятельности, а не внешние факторы, связанные с ситуацией на рынке. Это позволили подтвердить:

Протокол ShotApp, в котором было зафиксировано объявление на Яндекс.Услугах о сдаче в аренду экскаватора. На вошедших в протокол скриншотах четко видно, что данную услугу, согласно объявлению, будет оказывать компания-должник. Метаданные страницы, зафиксированные в протоколе, дополнительно позволяют подтвердить, что объявление было активно на момент фиксации, то есть уже после признания компании-должника банкротом.

Видеозапись разговора с контактным лицом, указанным в объявлении. В ходе разговора контактное лицо попросило перезвонить на номер, который, как выяснилось, принадлежит директору компании-должника. Видеозапись разговора, а также снимок экрана с данным номером вошли в протокол автоматизированной фиксации, созданный ShotApp.

Данные о банковских операциях, которые подтверждают — водитель экскаватора, виновный в ДТП, перешел в штат ИП-арендодателя и продолжил выполнять аналогичные обязанности.

Позиция суда

Суд признал ИП-арендодателя юрлицом, аффилированным с должником, и постановил привлечь его к субсидиарной ответственности.

Значение для практики

Даже если бизнес брошен и его связь с теневым бенефициаром на первый взгляд неочевидна, доказать ее наличие помогут свидетельства о банковских операциях и данные о регистрации юрлиц. А электронные доказательства из интернета позволят подтвердить, что в данный момент лица, связанные с брошенным бизнесом, осуществляют коммерческую деятельность.

Дело №А60-74433/2024