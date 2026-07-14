При банкротстве юрлица проводится проверка всех финансовых операций по корпоративному счету. Это касается даже тех денежных переводов, которые были осуществлены задолго до возникновения у компании финансовых проблем. Как итог, иск о взыскании убытков может получить даже тот человек, который давно не работает в компании. Сегодняшний кейс как раз рассматривает такой случай и за одно иллюстрирует, как действовать, если детализация банковских операций не сохранилась.

Суть спора



Конкурсный управляющий, назначенный для проведения процедуры банкротства транспортной компании, подал иск о взыскании убытков с ее бывшего генерального директора. Основанием для иска стали переводы на личную карту и обналичивание средств с корпоративного счета, которые осуществлял ответчик. Конкурсный управляющий сделал вывод, что спорные средства были направлены на личные нужды бывшего генерального директора.

Ситуацию осложняло то, что спорные переводы были осуществлены более пяти лет назад. Банк не смог предоставить необходимые документы, а бухгалтерская отчетность оказалась утеряна. Ответчику было важно доказать то, что средства, снятые им с корпоративного счета, расходовались в соответствии с хозяйственными целями компании, а также направлялись на расчеты с работниками. Необходимы были косвенные доказательства, которые бы помогли опровергнуть факт растраты средств компании.

Ими стали:

Результаты осмотра переписки в Telegram, которую ответчик вел с работниками компании. В ней обсуждались должностные обязанности и суммы выплат, совпадавшие по размеру со спорными переводами. Переписка была зафиксирована в автоматизированном протоколе, созданном сервисом ShotApp.

Позиция суда



Суд принял доказательства ответчика, встал на его сторону и обосновал свою позицию следующим образом:

Истец не представил доказательства, подтверждающие то, что действия ответчика, касающиеся перевода средств, нанесли ущерб хозяйственной деятельности компании.

Спорные переводы средств были осуществлены задолго до начала процесса банкротства. На тот момент она не испытывала финансовых проблем, из чего можно предположить, что тогда ущерб не был ей нанесен.

Отсутствие бухгалтерской документации не может быть достаточным основанием для того, чтобы можно было говорить о факте незаконной растраты средств.

Переписка, зафиксированная в протоколе ShotApp, наглядно показывает, что ответчик в тот период времени распоряжался средствами компании для выплаты зарплат сотрудникам. Следовательно, он осуществлял переводы с корпоративного счета для выполнения действий в рамках своих прямых обязанностей.

Вывод по делу



Даже если истребование доказательств при банкротстве затруднено из-за того, что операции со спорными средствами проводились достаточно давно, возможность подтвердить свою правоту сохраняется. Так, в переписке, касающейся спорных сумм, могут содержаться сведения о том, на какие нужды они направлялись. Подобные доказательства позволят усилить позицию в судебном споре, если оппонент не может им ничего противопоставить.

Дело № А 81-4846/2024