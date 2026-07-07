Как протокол ShotApp доказал незаконное использование бренда в карточке товара

Недобросовестные продавцы на маркетплейсах нередко используют в карточках своей продукции элементы товарных знаков известных брендов. А при получении судебных исков пытаются доказать, что эти элементы — часть характеристик товара, общеупотребительные обозначения. Однако подтвердить их вину все же можно. Кейс, о котором расскажем сегодня, это наглядно показывает. Он посвящен одному из способов защиты товарного знака.

Суть спора

Компания-истец — официальный дистрибьютор принадлежностей для рыбалки известного японского бренда DUO International. Она направила досудебную претензию о прекращении нарушения и выплате компенсации продавцу на маркетплейсе Ozon. Он торговал дешевым аналогом качественных японских воблеров, а в его карточке использовал элементы товарного знака истца.

Нарушитель отказался выплачивать компенсацию, и истец обратился в Арбитражный суд с иском о ее взыскании.

Ответчик стремился убедить суд, что обозначение DUO имеет общеупотребительный характер и в спорной карточке указывает не на бренд, а на свойство товара (то, что это приманка двойного типа).

В свою очередь, истец предоставил в качестве подтверждения своей правоты протокол автоматизированной фиксации ShotApp, в который вошли скриншоты карточек спорного товара, а также метаданные, подтверждающие их размещение на маркетплейсе Ozon в указанном виде.

Автоматизированный протокол надежно зафиксировал, что:

Наименование товара в спорной карточке полностью совпадает с фирменным, правами на которое обладает истец.

Сочетание букв DUO, указанное в характеристиках товара, совпадает с главным элементом товарного знака истца. И по этой причине не может считаться общеупотребимым.

В описании товара в карточке ответчик ссылается на хорошую репутацию и известность бренда, при этом указывая часть его фирменного наименования в характеристиках товара.

Позиция суда

Суд принял доказательства истца, подтвердил факт нарушения права на товарный знак и обязал ответчика выплатить компенсацию в размере 30 тыс. рублей.

Вывод по делу

Использование элементов фирменного наименования с целью выдать их за характеристики товара встречается достаточно часто. В спорах о защите товарного знака, где такое имеет место быть, важно доказать: в карточке информация организована таким образом, что покупатель воспринимает словесный элемент не как свойство товара, а как название бренда. Это помогут подтвердить электронные доказательства.

Дело А62 - 10740/2025