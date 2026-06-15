Правовая регуляция мемов: показательные кейсы и основные риски

Стоит только появиться мему в интернете — и от него уже не спрятаться. И это может привести к неприятным правовым последствиям. Мы в «Вебджастис» столкнулись с таким на практике — к нам обратился владелец сайта-агрегатора, на которого был подан иск правообладателем мема Ждун за незаконное размещение изображений этого известного персонажа (дело №А14-21181/2023). Мы помогли владельцу агрегатора защитить его позицию в суде, однако такое возможно далеко не всегда. В данном случае причиной появления Ждуна на сайте стал программный фактор, не зависящий от владельца. Однако что делать в других ситуациях? Например, если предприниматель решил заработать на меме, какие риски возможны? Поможет ли творческая переработка мема — пародия? Об этом сегодня и поговорим.

Что закон говорит о мемах?

Российское законодательство не содержит специальных норм об интернет-мемах и не дает легального определения пародии. Это порождает ситуацию системной правовой неопределенности: одно и то же действие — использование узнаваемого образа — может быть признано судом и законной пародией, и грубым нарушением, влекущим многомиллионные взыскания.

Анализ судебной практики и доктринальных источников показывает, что все многообразие споров сводится к 3 основным противоречиям:

является ли мем охраняемым объектом или он относится к народному достоянию?

какие критерии позволяют отличить законную пародию от обычного плагиата?

защищает ли пародийный статус от претензий, основанных на иных правовых институтах — товарных знаках и праве на изображение гражданина?

Мы разберем каждый из трех пунктов, однако перед этим упомянем важный нюанс. Возможны и случаи, когда вы владелец интернет-сайта и не публикуете мем самостоятельно, однако он, например, отображается в одном из объявлений пользователей вашего ресурса.

Подобная ситуация наблюдалась в уже упомянутом деле № А14-21181/2023 о Ждуне. Правообладатель мема подал в суд на владельца сайта и потребовал взыскать с него 5 млн рублей за нарушение авторских прав. С помощью системы «Вебджастис» компания-администратор сайта-агрегатора зафиксировала, что:

был оперативно ограничен доступ к странице с мемом после получения претензии;

изображение не хранилось на её серверах, а было автоматически проиндексировано с другого сайта (о чём свидетельствовал водяной знак «Avito»).

Суд принял эти протоколы как доказательства и отказал в иске о взыскании 5 млн рублей, признав ответчика добросовестным информационным посредником (ст. 1253.1 ГК РФ).

Как показывает приведенный кейс, если вы самостоятельно не размещали на своем ресурсе мем, существует возможность с помощью системы «Вебджастис» доказать свою правоту. А далее более подробно поговорим о том, как умышленное использование мемов в коммерческих и некоммерческих целях регулируется законом.

В каком случае мем относится к объектам авторского права, а когда — к народному творчеству?

В российском праве объектом авторского права признается результат творческой деятельности человека, выраженный в объективной форме. Это прямо следует из п. 1 и 3 ст. 1259 Гражданского кодекса РФ. Интернет-мем, будь то изображение, видеоролик, текст или их комбинация, может соответствовать данным признакам.

Проще говоря, если ваш подзащитный нарисовал смешную картинку, и та завирусилась, он будет считаться ее автором, а картинка — объектом авторского права, подлежащим защите.

Ключевым для формирования правовой позиции по этому вопросу стало дело № А56-123039/2019, рассмотренное Арбитражным судом г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В нем впервые было сформулировано определение мема как «информации в той или иной форме (медиаобъект, создаваемый электронными средствами коммуникации: фраза, изображение, концепция или занятия), как правило остроумной и иронической, спонтанно приобретающей популярность и распространяющейся в Интернете разнообразными способами». Из этого напрямую следует, что мем также является произведением и подлежит охране на основании норм ч. 4. Гражданского кодекса.

В Постановлении Суда по интеллектуальным правам № СИП-155/2023 от 20.09.2023 отмечено обозначение мема как «единицы значимой для культуры информации».

Более того, в силу ст. 1257 ГК действует презумпция творческого характера, согласно которой результат интеллектуальной деятельности считается созданным творческим трудом, пока не доказано иное. Поскольку мем создается человеком, а не генерируется автоматически, то авторство презюмируется, а значит создателю мема принадлежит весь комплекс прав на него.

Однако авторство не всегда можно установить. Если неизвестно, кто придумал мем первым, то мы имеем дело с произведением народного творчества.

Пункт 6 ст. 1259 ГК выводит из охраны произведения народного творчества, не имеющие конкретных авторов.

Для правоприменительной практики это означает, что при защите против иска о нарушении авторских прав ответчик имеет все основания заявить о недоказанности того, что именно истец является автором общеизвестного образа. Недоказанность авторства подтверждает факт перехода объекта в народное достояние, которое не охраняется. Данная стратегия особенно эффективна в спорах о вирусных мемах, которые давно утратили связь с создателем. В таких случаях для правообладателя риск признания мема «народным» означает утрату исключительной монополии.

Таким образом правовой статус мема двойственен. Он либо является объектом исключительных прав конкретного лица, либо не охраняется вовсе.

Если мем защищен авторским правом, его легальное использование в коммерческих целях без обращения к правообладателю возможно только при комической переработке исходного материала — создании пародии. О ней дальше и поговорим.

Где проходит граница между пародией и плагиатом?

Мем может представлять собой произведение, изначально носящее юмористический характер. К таким относится, например, картинка с надписью «Ничоси», где белое существо поднимает руки вверх. Также мемами часто становятся переработки кадров или фрагментов из какого-либо кинофильма, видеоигры или книги.

Но при этом и сам мем может быть творчески переосмыслен в юмористическом ключе — так создается пародия на него.

Пункт 4 ст. 1274 Гражданского кодекса устанавливает важнейшую льготу: «создание произведения в жанре пародии или карикатуры на основе другого правомерно обнародованного произведения допускается без согласия правообладателя и без выплаты вознаграждения». Это касается в том числе и пародий на мемы.

Такое же правило распространяется на использование созданных пародий.

Проблема заключается в том, что закон не определяет, что именно следует понимать под пародией. Это создает почву для диаметрально противоположных решений при внешне сходных обстоятельствах.

Пленум Верховного Суда РФ в п. 99 Постановления № 10 от 23.04.2019 года сформулировал два обязательных признака пародии:

создание на основе другого оригинального произведения;

цель — получение комического, иронического либо сатирического эффекта.

Рассмотрим два кейса, в которых наглядно показаны нюансы, помогающие определить — в каком случае присутствует пародия, а когда — плагиат.

Кейс первый, минимальный стандарт: реализация подхода Верховного Суда

Классическим примером либерального подхода является дело № А56-123039/2019 о все том же Ждуне. В социальной сети «ВКонтакте» были созданы бесплатные стикеры с изображением этого персонажа. Правообладатель обратился с иском, требуя компенсации. Суды трех инстанций и Верховный Суд РФ отказали в удовлетворении требований, указав, что стикеры являются пародией, а поскольку образ был творчески переработан и адаптирован под формат эмодзи, то он приобрел новое комическое звучание.

Кейс второй, повышенный стандарт: подход Суда по интеллектуальным правам

Тот же самый объект «Ждун» в другом деле привел к противоположному результату. В декабре 2021 года Суд рассмотрел дело №А40-28138/2021. Компания «МЕДОК» использовала образ Ждуна для создания мягких игрушек и ростовой куклы в целях оказания медицинских услуг. Ответчик также ссылался на пародийный характер использования. Суд отказал в признании пародии и взыскал с нарушителя 1 000 000 рублей компенсации. Решение было мотивировано отсутствием пояснения ответчика относительно того, в чем именно заключалось пародирование произведения, уже являющегося пародией.

Многие практики считают это постановление первым в России судебным актом, прямо запретившим использование мема. В данном случае отсутствовала достаточная творческая переработка, которая могла бы подтвердить пародийный характер. Простое воспроизведение узнаваемого образа в иной материальной форме, будь то игрушка или сувенир, пародией не является.

Схожая позиция была обозначена также в деле № А36-12335/2019, в котором суд отметил, что надпись фитнес-центра «Жду тебя на тренировку» не создает дополнительного комического эффекта, поэтому пародией не является.

Различия кейсов, отделяющие пародию от плагиата

Сопоставление дел о Ждуне позволяет выявить факторы, которые реально, пусть и негласно, влияют на решение суда:

характер переработки: стикеры были графически изменены и адаптированы под технические требования платформы. Игрушки же представляли собой объемное воспроизведение узнаваемой позы и внешнего вида Ждуна. Творческий вклад ответчика из второго дела в создание нового произведения суд счел недостаточным.

форма использования: в деле со стикерами публикация и распространение осуществлялись в цифровой, виртуальной среде. Суды лояльно отнеслись к мемам, эмодзи и гифкам — то есть всему, что остается в пространстве интернет-коммуникации. В деле же с игрушками использование было материальным, овеществленным. Как только узнаваемый образ воплощается в товаре, требования к нему резко ужесточаются.

первичность или вторичность объекта пародирования: в первом деле суд рассматривал пародирование оригинальной скульптуры, тогда как во втором происходило повторение уже состоявшегося мема. Чем дальше объект стоит от первоисточника, тем сложнее доказать пародийный характер его использования.

Таким образом, правоприменительная практика демонстрирует не ошибку или сбой, а осознанную дифференциацию. Суды защищают культурный феномен мема как явления цифровой среды. Но они отказываются защищать коммерческий продукт, лишь паразитирующий на узнаваемом образе.

Каковы ограничения применения пародийной льготы?

Институт пародии, установленный п. 4 ст. 1274 Гражданского кодекса РФ, освобождает от ответственности только перед автором или иным правообладателем оригинального произведения. Он не является универсальным иммунитетом и не защищает от претензий, основанных на других нормах закона. Это касается, в первую очередь, случаев, когда у создателя мема или иного лица есть права на товарный знак, либо для мема использовались изображения реальных людей без их согласия. Рассмотрим каждый из них.

Конфликт, связанный с правами на товарные знаки

Суд по интеллектуальным правам в деле № СИП-155/2023 своим постановлением от 20.09.2023 подтвердил, что в законодательстве отсутствует запрет на регистрацию интернет-мемов в качестве товарных знаков на имя одного лица и на практику такой регистрации Роспатентом. Так, например, многие популярные мемы и крылатые фразы регистрируются в качестве товарных знаков. Среди них:

Словосочетание «Вежливые люди». Зарегистрировано как товарный знак № 520879. Правообладатель — «Военторг».

Вышеупомянутый Ждун, также зарегистрированный в качестве словесного товарного знака № 690877;

Словесное обозначение «Третье сентября», зарегистрированное артистом Игорем Николаевым.

С правовой точки зрения здесь возникает иная ситуация. Нормы статьи 1274 о свободном использовании произведений не применяются к спорам о нарушении прав на товарные знаки в связи с тем, что это различные правовые институты, и, следовательно, регулирующие их нормы различаются. Регистрация товарного знака устанавливает исключительное право на обозначение, а не на произведение.

Это можно подтвердить делом об использовании в вывесках заведений буквы «W» в слове «Wаурма», где имитируются золотые арки с закругленными вершинами — товарный знак McDonald’s. В этой ситуации действия предпринимателей признаны актом недобросовестной конкуренции, связанным с созданием смешения (п. 1 ст. 14.6 Закона о защите конкуренции).

Органы власти не рассматривали и не могли рассматривать довод о пародии по следующим причинам:

Предмет спора — товарный знак, а не авторское право. Спор возник в сфере прав на средства индивидуализации (ст. 1484 ГК РФ). Институт пародии (ст. 1274 ГК РФ) регулирует авторские правоотношения и к товарным знакам неприменим.

Критерий «смешение». ФАС установила, что обозначение «W» сходно до степени смешения с товарным знаком McDonald’s, потому что целью было не создать комический эффект, а привлечь потребителя за счет чужой репутации.

Отсутствие согласия правообладателя. Ответчики не имели права на использование товарного знака.

Поведение ответчиков. Владельцы кафе не явились на заседания, не предоставили возражений и не привели доводы о пародийном характере использования.

И даже если «пародия» на чужой товарный знак используется в других классах МКТУ, то это также не регулируется, что обусловлено следующими факторами, помимо отличия в правовых институтах:

Абсолютное основание для отказа. Роспатент при экспертизе проверяет лишь сходство до степени смешения с более ранними знаками (п. 6 ст. 1483 ГК РФ). Если обозначение сходно с чужим товарным знаком и подано для однородных товаров, отказ неизбежен. Мотив «это пародия» здесь юридически безразличен.

Официальная позиция Роспатента. В связи с волной заявок на регистрацию таких товарных обозначений, как «Дядя Ваня» (пародия на McDonald’s), «Идея» (пародия на IKEA) и др., ведомство прямо разъяснило: «факт подачи заявки не означает факт регистрации... такие знаки будут отвергнуты экспертизой на основании сходства или введения потребителей в заблуждение».

Однако важно учитывать, что зарегистрировать мем в качестве товарного знака удается не всегда — позиция суда может отличаться от дела к делу.

Например, на основании позиции Суда по интеллектуальным правам в деле № СИП-1109/2022 можно сделать вывод, что мем может считаться обозначением, утратившим различительную способность не из-за того, что в нем упомянуты какие-то товары и услуги, а по причине его широкого распространения. Таким, например, был признан иронический вызова Илону Маску, часть которого истец стремился зарегистрировать как товарный знак («Как тебе такое, Илон»). Сокращение не помогло — в регистрации было отказано.

С другой стороны, в деле № СИП-155/2023 об использовании обозначения «РОССИЯНО» (альтернатива кофе «Американо») позиция суда была иной. Согласно его постановлению, при регистрации мема как товарного знака необходимо учитывать:

конкретное влияние на культурные ценности;

известность самого мема и его связь с определенными товарами;

наличие общественного интереса в сохранении обозначения свободным.

Роспатент настаивал на том, что мем связан с кофе и поэтому должен оставаться свободными для использования любыми лицами. Однако суд указал, что данный мем не вошёл в обширное широкое потребление, а значит его можно зарегистрировать в качестве товарного знака для использования в кофейной деятельности.

Обобщая сказанное, можно сделать следующие выводы относительно регистрации мемов как товарных знаков:

Такая практика достаточно распространена — множество мемов уже зарегистрированы как товарные знаки. К ним невозможно применить пародийную льготу.

В отдельных случаях в регистрации мема как товарного знака может быть отказано. Тогда возможность применения пародийной льготы сохраняется.

Как мы видим, если мем зарегистрирован как товарный знак, от его использования, даже в переработанном виде, в коммерческих целях без официального разрешения лучше отказаться, иначе можно получить крупный иск.

Конфликт, связанный с правами на изображение гражданина

Другой риск связан с использованием в мемах фотографий или кадров, на которых запечатлены реальные люди.

Статья 152.1 Гражданского кодекса устанавливает общее правило: обнародование и использование изображения гражданина допускается только с его согласия. К исключениям относятся:

использование в государственных, общественных или иных публичных интересах;

съемка в публичных местах при условии, что изображение не является основным объектом использования;

позирование за плату.

Важно понимать соотношение этой нормы с институтом пародии. Пункт 4 статьи 1274 освобождает от необходимости получать согласие правообладателя произведения, например киностудии, которой принадлежат права на кадр из фильма. Но он не освобождает от обязанности получить согласие самого изображенного гражданина. Это разные субъекты права и разные правоотношения.

Удалить вирусный мем из интернета практически невозможно. Однако это не означает, что отсутствуют средства защиты. Лицо вправе предъявить требование о компенсации морального вреда и возмещении убытков к конкретному субъекту, который использует его изображение в коммерческих целях, например в рекламе или на продукции.

Показательна история с мемом ББПЕ. Валерий Сюткин, чье изображение стало основой мема, решил не обращаться с иском о защите деловой репутации и избрал административный путь — жалобу в Роскомнадзор. Хотя страница с мемом на конкретном сайте была удалена, сам мем продолжает циркулировать в сети, что лишь подтверждает практическую сложность защиты прав, но не опровергает самого права гражданина требовать компенсации.

Как определить правовые риски использования мема?

Как мы видим, использование мема в коммерческих целях — дело далеко не безобидное. Он может охраняться как объект авторского права или товарный знак. В этих случаях применение пародийной льготы крайне ограничено.

Чтобы точно понять, как можно использовать тот или иной мем без правовых последствий, важно учесть все возможные нюансы. Мы разработали алгоритм из четырех вопросов, каждый из которых отсекает определенную категорию рисков:

Кто создал исходный материал?

Если автор известен и его творческий вклад доказан либо презюмируется, объект охраняется авторским правом в силу статей 1257 и 1259 Гражданского кодекса. Если автор не установлен, а объект является результатом коллективного анонимного творчества, мем может быть признан произведением народного творчества. В этом случае, согласно п. 6 ст. 1259 Гражданского кодекса, он не охраняется.

С какой целью используется объект?

Мемы можно свободно пересылать в личной переписке, публиковать в некоммерческих блогах, распространять в информационных, научных или образовательных целях. Правовые риски, согласно статьям 1257 и 1259 Гражданского кодекса, дополнительно снижает указание имени автора и источника заимствования, если они известны, а также, при судебном разбирательстве, усилия по их установлению. Наличие же коммерческой цели, будь то реклама, продажа товаров, оказание услуг, требует более строгого подхода. Использование мема без творческой переработки либо согласования с правообладателем сопряжено с высокими рисками.

Можно ли признать использование пародией?

Для положительного ответа необходимо одновременное соблюдение трех условий:

объект создает явно выраженный комический, иронический или сатирический эффект;

объект является результатом творческой переработки, а не простым копированием с добавлением текста;

объект пародирования — оригинальное произведение. Пародия на пародию требует существенно более высокой степени творческого вклада.

Если все три условия соблюдены, использование признается законной пародией, и согласие правообладателя оригинального произведения не требуется. Если хотя бы одно условие отсутствует, использование квалифицируется как нарушение авторского права, ответственность за которое предусмотрена статьей 1301 Гражданского кодекса.

Имеются ли дополнительные запреты, не связанные с авторским правом на оригинальное произведение?

Первый запрет связан с товарными знаками. Необходимо проверить, не зарегистрировано ли используемое изображение, словосочетание или сходное с ними до степени смешения обозначение в качестве товарного знака для тех товаров и услуг, где планируется использование. При наличии регистрации товарного знака коммерческое использование без лицензии запрещено, и ссылка на пародию не освобождает от ответственности.

Второй запрет связан с правом на изображение гражданина. Если на меме изображен узнаваемый человек, необходимо наличие его согласия либо подтверждение наличия обстоятельств, указанных в статье 152.1 Гражданского кодекса. Отсутствие согласия при отсутствии законных исключений делает использование неправомерным независимо от его пародийного характера.

Что в итоге?

Правовой статус мема нестабилен и определяется по принципу «все или ничего». Он либо становится объектом исключительных прав, либо как произведение народного творчества не охраняется вовсе. Бремя доказывания авторства и творческого характера лежит на истце.

Институт пародии является эффективным, но ограниченным механизмом защиты. Его применение зависит от двух скрытых факторов, прямо не указанных в законе:

степени творческой переработки исходного материала;

формы использования.

Цифровая среда и творческая адаптация повышают шансы на признание пародии. А вот материальное воплощение образа в товаре и вторичное заимствование эти шансы снижают.

Пародия не является универсальным иммунитетом. Она бесполезна против:

притязаний владельца товарного знака;

требований гражданина об охране его изображения.

Эти риски должны оцениваться самостоятельно и независимо.

Наиболее надежными способами избежать ответственности при коммерческом использовании можно считать:

получение прямой лицензии от всех заинтересованных правообладателей;

создание такой степени творческой переработки исходного материала, при которой объект бесспорно воспринимается как новое самостоятельное произведение, а не как воспроизведение чужого материала.

Иными словами, даже если на первый взгляд кажется, что мем рожден коллективным сознанием и его используют все подряд, важно все равно проверить, не зарегистрирован ли он как товарный знак и есть ли у него автор. Ведь бездумное использование в коммерческих целях может повлечь за собой большие штрафы и долгие судебные разбирательства.