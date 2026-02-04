Публикации
Осмотр иностранного сайта нотариусом: обязательно ли привлекать переводчика?
Суд по интеллектуальным правам отменил судебные акты нижестоящих судов, которые посчитали, нотариальный протокол с переводом интернет-страницы стандартными средствами браузера, ненадлежащим доказательством
Статистика по обеспечению доказательств за 2020 и 2021 год
Очередной обзор статистики по обеспечению доказательств, выполненный на основе данных Министерства юстиции России и сервиса "ВЕБДЖАСТИС"
Что заверяли нотариусы в сети Интернет в 2019 году?
Небольшой обзор статистики по обеспечению доказательств, выполненный на основе данных Министерства юстиции России и сервиса "Вебджастис"
Заверить Telegram: можно или нельзя?
Периодически в сети попадаются рассуждения юристов на тему можно ли нотариально заверить переписку в Телеграм. Ранее мы уже писали о проблеме заверения заблокированных сайтов. В этой заметке хочу разобрать вопрос с заверением telegram коротко и просто.
Правильно зафиксировать нарушение авторских прав на музыкальное произведение в Интернет
Проблема нарушения прав поэтов, композиторов, музыкантов и исполнителей в сети Интернет остра как никогда. Давайте разберемся как зафиксировать нарушение прав на на музыкальное произведение. Коротко и по делу.
Как составить «правильный» протокол осмотра доказательств в сети Интернет
Процессуальное законодательство придало доказательствам, полученным при помощи нотариуса особую, повышенную юридическую силу. В ГПК и АПК включили безусловное правило об отсутствии необходимости доказывания обстоятельств, установленных нотариусом. Но допустимо ли упрощать данное нотариальное действие, надеясь на правовую индульгенцию?
Трудности перевода
Может ли нотариус заверить сайт на иностранном языке? Какие особенности такого заверения? Как получить нотариальный перевод иностранного сайта на русский язык?
Можно ли заверить сайт, заблокированный Роскомнадзором?
Многие знают, что сайт может быть заблокирован РКН. Но что делать, если информация, размещенная на таком сайте, необходима для судебной защиты? Как заверить заблокированный сайт? Вправе ли нотариус обеспечивать доказательства на интернет-ресурсе, доступ к которому ограничен? Будет ли такой нотариальный протокол признан допустимым доказательством в суде?
Простые правила заверения информации в социальных сетях
Тизерная публикация о том, что следует знать и учитывать при заверении социальных сетей. Статья будет полезна юристам, нотариусам и простым обывателям, использующим социальные сети
Нотариальное заверение сайта это дорого?
Некоторые люди, которые впервые сталкиваются с обеспечением доказательств в сети интернет, задаются вопросом почему простое заверение скриншотов нотариусом стоит несколько тысяч. Давайте попробуем разобраться так ли просто заверить информацию в сети Интернет.