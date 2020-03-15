Статистика нотариального обеспечения доказательств в интернете: тренды и альтернативы | ВебДжастис

Недавно Министерство юстиции РФ опубликовало статистику по нотариальным действиям, совершенным в 2019 году.

Как следует из отчета, количество нотариальных действий по обеспечению доказательств в Интернет составило 25260 протоколов против 22408 в 2018 году. Таким образом, количество подобных заверений выросло на 12,72%





Неплохо, однако прошлогодний прирост был немного больше. Так, в 2017 году количество заверений информации в сети Интернет составило 19563 протокола, что на 2845 протоколов меньше чем 2018 году. Следовательно прирост составил 14,54%





Рост заверений в 2019 году в основном обеспечили регионы, в увеличив данный показатель на 15-20%. В Москве количество нотариальных действий по обеспечению доказательств выросло всего на 286 протоколов, что составило +3,52% по сравнению с 2018 годом.





Учитывая, что количество судебных дел с использованием доказательств в сети Интернет, в том числе в сфере защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности растет, снижение темпов прироста в нотариальном обеспечении доказательств может свидетельствовать об использовании юристами альтернативных способов фиксации доказательств из интернет, в том числе самостоятельной распечатки информации.





В пользу данного предположения свидетельствует тот факт, что в апреле 2019 года Пленум Верховного суда РФ в Постановлении №10 в пункте 55 прямо указал на возможность ненотариальной фиксации доказательств в Интернет. Конечно плюшки нотариального обеспечения доказательств в виде презумпции доказанности, установленные АПК и ГПК РФ, продолжают приманивать практикующих юристов, но по несложным делам, делам с небольшой ценой иска, похоже такой способ уже не так актуален.









По данным сервиса Вебджастис за 2019 год, действия по нотариальному обеспечению доказательств в зависимости от предмета спора распределились следующим образом:











Как видно из диаграммы, наибольшее количество обращений к нотариусам связано с договорными спорами. Ну и не мудрено, ведь этих споров больше всего рассматривается в арбитражных судах по сравнению с прочими.





Споры, связанные с защитой прав на товарные знаки традиционно в лидерах по заверению, и пожалуй и будут там оставаться, пока у нас в стране наблюдается рост регистрации товарных знаков и количества их нарушений в Интернет.





Защита чести, достоинства и деловой репутации также остается в числе лидеров, пока существуют пользователи, позволяющие публиковать подобного рода сведения на просторах интернета.





В 2019 году довольно активно предпринимались попытки по использованию обеспеченных нотариусом доказательств по спорам связанным с защитой прав потребителей и по уголовным делам. Традиционно информацию фиксировали патентные поверенные и юристы, специализирующиеся в области патентного права. Чуть менее активно нотариальными услугами пользуются фотографы и авторы прочих произведений.





В сфере недобросовестной конкуренции, использование доказательств из интернет пока демонстрирует не слишком высокие показатели, но есть все основания полагать, что они будут расти.





Среди прочих споров, которые не видны на диаграмме вследствие незначительных показателей, находятся трудовые споры, дела о несостоятельности, споры по управлению МКД, налоговые споры и некоторые другие.





