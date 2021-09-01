Нотариальное обеспечение доказательств в интернете: тренды и статистика | ВебДжастис

Обратимся к статистике по нотариальным действиям, совершенным в 2020 году, опубликованной Министерство юстиции РФ.





Как следует из отчета, количество нотариальных действий по обеспечению доказательств в Интернет в 2020 году составило 24245 протоколов против 25260 в 2019 году. Таким образом, количество подобных заверений впервые за несколько лет снизилось на 4%





На фоне прежнего прироста в 13% (а годом ранее около 15%) новый тренд заставляет нас задуматься о том, что послужило причиной снижения числа обращений к нотариусам за обеспечением доказательств в сети Интернет.





Следует заметить, что количество нотариальных протоколов обеспечения доказательств снизилось пропорционально как в столице, так и в регионах. Так, в Москве против 8400 протоколов, заверенных в 2019 году, в 2020 году было заверено лишь 8009 штук. Исключение составил лишь Приволжский Федеральный округ, где количество заверений выросло на 163 единицы.





Учитывая, что количество судебных дел с использованием доказательств в сети Интернет, в том числе в сфере защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности растет, снижение количества нотариальных действий по обеспечению доказательств возможно объяснить следующими причинами:

снижение деловой активности на фоне пандемии CoVID19

сокращение сторонами издержек на нотариальное обеспечение доказательств в пользу ненотариальной фиксации доказательств в соответствии с п.55 ПП ВС №10 от 23.04.2019





В пользу данного предположения свидетельствует тот факт, что в апреле 2019 года Пленум Верховного суда РФ в Постановлении №10 в пункте 55 прямо указал на возможность ненотариальной фиксации доказательств в Интернет. Конечно плюшки нотариального обеспечения доказательств в виде презумпции доказанности, установленные АПК и ГПК РФ, продолжают приманивать практикующих юристов, но по несложным делам, делам с небольшой ценой иска, похоже такой способ уже не так актуален.







А теперь давайте переместимся в наши дни и посмотрим, для каких споров нотариусы обеспечивали доказательства в 2021 году.









Как видно из диаграммы, в 2021 году акцент заверения сместился в пользу защиты прав на товарные знаки, исключительных и авторских прав, в отличие от нашего анализа 2019 года (где наибольшее количество обращений приходилось на договорные споры). >>> Статистика за 2019 год





Можно предположить, что в ближайшие годы количество споров, связанных с защитой прав на товарные знаки, в том числе в связи с недобросовестными действиями со стороны конкурентов в сети Интернет продолжат расти.





Защита чести, достоинства и деловой репутации по-прежнему остается в числе лидеров.





Из диаграммы видно, что для остальных споров нотариальное обеспечение доказательств является не слишком популярным юридическим инструментом.





Среди прочих споров, которые не видны на диаграмме вследствие незначительных показателей, находятся трудовые споры, дела о несостоятельности, споры по управлению МКД, налоговые споры и некоторые другие.





