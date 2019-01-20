Нотариальное обеспечение доказательств в интернете: мифы и реальность | ВебДжастис

Действительно ли нотариальное обеспечение доказательств в интернет это дело пяти минут, снял скриншот и шлепнул печать? Давайте разберемся в сути данного нотариального действия и обоснованности тарифов на обеспечение доказательств.





Итак, нотариально заверенный скриншот оформляется путем совершения нотариального действия, именуемого обеспечение доказательств.





Следует отметить, что процедура обеспечения доказательств нотариусом регламентирована действующим законодательством лишь в общих чертах. Возможность совершения данного нотариального действия и его юридическое значение закреплено в статьях 35, 102 и 103 Основ законодательства о нотариате, части 5 статьи 61 ГПК РФ и части 5 статьи 69 АПК РФ.





До 1 января 2015 года обеспечение доказательств нотариусом допускалось только до принятия дела, для разрешения которого необходимо представление соответствующего доказательства, к производству суда или административного органа. В настоящее время абзац 2 статьи 102 ОЗН утратил свою силу и обеспечение доказательств допускается в любой момент, в том числе в ходе рассмотрения дела в суде.





Какова цель нотариального обеспечения доказательств?





Целью обеспечения доказательств является их фиксация в материальной форме: на бумажном или электронном носителе, если есть основания полагать, что представление этих доказательств впоследствии станет невозможным или затруднительным. Чаще всего имеется ввиду, что при предъявлении иска Ответчик или иное лицо, просто удалит или изменит информацию в интернет, которая имеет значение для рассматриваемого спора, то есть входит в предмет доказывания.

Чтобы избежать такой ситуации лицо, заинтересованное в сохранности доказательств, как правило это потенциальный истец или его представитель, обращается к нотариусу с целью фиксации таких доказательств. После обеспечения доказательств заинтересованное лицо уже может не опасаться случайного или преднамеренного удаления доказательств из сети Интернет, и утраты возможности доказывания значимых обстоятельств.





Какие обстоятельства подтверждает нотариус?





Как правило, обеспечение доказательств путем осмотра ресурса в сети Интернет производится в связи с конкретными фактами размещения информации определенного содержания, нарушающими права или законные физического или юридического лица.

Чаще всего заверяются следующие фактические обстоятельства:

факты заключения, исполнения или изменения гражданского договора путем обмена

электронными сообщениями (электронная переписка);

факты нарушения прав на результат интеллектуальной деятельности (рисунки и фотографии, дизайн, литературные и иные произведения, товарные знаки, знаки обслуживания, патенты и пр);

факты размещения в сети Интернет информации, порочащей честь, достоинство, деловую репутацию, ненадлежащая реклама, нарушение прав акционеров или участников;

факты победы на электронных торгах или нарушение правил их проведения;

наличие гражданско-правовых или трудовых отношений;

иная информация в сети Интернет, являющаяся доказательством правовой позиции по возможному или существующему спору.





Кто присутствует при нотариальном заверении?





Действующее законодательство не устанавливает необходимость обязательного присутствия кого-либо при совершении нотариального действия по обеспечению доказательств, кроме самого нотариуса. В статье 103 Основ законодательства о нотариате указано, что нотариус извещает о времени и месте обеспечения доказательств стороны и заинтересованных лиц, однако неявка их не является препятствием для выполнения действий по обеспечению доказательств.

Обеспечение доказательств без извещения одной из сторон и заинтересованных лиц производится лишь в случаях, не терпящих отлагательства , или когда нельзя определить, кто впоследствии будет участвовать в деле .







В отношении необходимости извещения заинтересованных лиц при обеспечении доказательств в сети Интернет имеется специальное разъяснение Федеральной нотариальной палаты, где отмечается, что информация, размещенная в сети Интернет, технологически в любой момент может быть удалена с информационного ресурса, что приведет к безвозвратной утрате соответствующего доказательства нарушения прав. Учитывая это, осмотр информации, размещенной в сети Интернет, в целях ее фиксации в качестве доказательства нарушения права, не терпит отлагательства.

Информация, размещенная в сети Интернет, объективно выражена только в электронном виде. По своей природе информация в сети Интернет отличается от письменных и вещественных доказательств, поскольку может быть уничтожена любыми лицами в кратчайшие сроки посредством удаления из сети Интернет.



По мнению Федеральной нотариальной палаты, извещение нотариусом заинтересованных лиц о времени и месте проведения осмотра информационного ресурса в сети Интернет может привести к утрате доказательства, за обеспечением которого к нотариусу обратился заявитель, вследствие чего заявитель лишится возможности доказать в суде факт нарушения своего права.





Суды также единодушно считают необязательным, а в некоторых случаях и нецелесообразным извещение заинтересованных лиц (сторон спора) о предстоящем обеспечении доказательств в связи с наличием риска случайной или преднамеренной утраты доказательства.





Что представляет из себя протокол нотариального осмотра и сколько это стоит?





В ходе нотариального осмотра нотариус фиксирует факт размещения соответствующей информации на определенной странице в сети Интернет в состоянии на момент осмотра путем составления протокола осмотра. Протокол осмотра представляет собой сложный документ, включающий текстовую часть и приложения.





Текстовая часть протокола нотариального осмотра информации в сети Интернет включает в себя:

вводную часть (сведения о нотариусе, месте и времени осмотра, о цели осмотра, заявителе и лицах, присутствующих при совершении нотариального действия, список ссылок на страницы, подлежащие заверению,)

техническую часть (перечень программ и оборудования, используемого для осмотра, техническое описание и действия, определяющие корректность осмотра)

описательную часть (порядок действий в ходе осмотра, краткое описание увиденного на заверяемых интернет-страницах)

заключительную часть (служебные сведения, включающие в том числе данные о реестровом номере нотариального действия, о размере нотариального тарифа, подпись и печать нотариуса)





Приложения к нотариальному протоколу:

Технические приложения, включающую автоматизированные запросы информации о доменах (WHOIS), протоколы технических проверок (запрос DNS, трассировки маршрутов);

Распечатки скриншотов (снимков экрана) заверяемых страниц;

Электронные носители (как правило DVD-диски), которые приобщаются к каждому экземпляру протокола протокола при заверении видеороликов или объемных документов с их последующей записью на диск. Такие диски опечатываются нотариусом, а их серийные номера вносятся в текстовую часть протокола.





Протокол оформляется в двух экземплярах, один из которых передается заявителю, а второй хранится у нотариуса. Оба экземпляра в обязательном порядке прошиваются, страницы протокола и приложений к нему имеют сквозную нумерацию, протокол подписывается нотариусом и скрепляется его печатью. Сведения о нотариальном действии вносятся в реестр нотариуса в бумажной форме, а также в единую информационную систему нотариата. Как показывает практика минимальный размер печатной версии протокола составляет 10-15 листов.





С примером протокола осмотра сайта вы можете ознакомиться тут. Интересует пример протокола осмотра электронной переписки - загляните сюда.





Как видите, оформляемый по результатам осмотра протокол представляет собой сложный и объемный юридический документ, а не распечатку скриншота с печатью нотариуса, как могут подумать непосвященные обыватели, а само нотариальное действие занимает у нотариуса значительную часть его рабочего времени. Именно по этой причине большинство нотариусов избегают заверение сайтов и переписки, предпочитая выполнять более привычные и понятные для них нотариальные действия. Однако, нотариусы, использующие программный комплекс Вебджастис, легко справляются с данной задачей, заметно экономя свое время и деньги Заявителей.





Стоимость нотариального заверения складывается из нотариального тарифа (государственной пошлины) и услуг правового и технического характера (подготовка проектов документов, совершение необходимых технических действий, распечатка, брошюровка документов и т.п.). Минимальная стоимость нотариального протокола с учетом установленных тарифов составляет 7850 рублей. Расходы на сложные и объемные протоколы могут достигать нескольких десятков тысяч рублей.





