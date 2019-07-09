Нотариальное заверение сайтов на иностранном языке: правовые нюансы и способы фиксации | ВебДжастис

Интернет - интернациональное пространство. В сети существуют миллионы сайтов на различных языках.

Нередко мы сталкиваемся с необходимостью заверения сайта на иностранном языке, например на английском языке.





Такая необходимость может быть продиктована весьма тривиальными ситуациями: размещением информации, порочащей честь и достоинство на иностранном языке, заимствованием авторских текстов (публикаций, книг) в следствие перевода и иной переработки, разрешением договорных споров, патентными спорами.





Может ли нотариус заверить сайт на иностранном языке? Какие особенности такого заверения? Как получить нотариальный перевод иностранного сайта на русский язык?









Основы законодательства о нотариате предусматривают ведение нотариального делопроизводства на русском языке. При необходимости, некоторые нотариусы составляют двуязычные документы (на русском и иностранном языке).





При этом Основы не ограничивают возможности нотариуса при совершении нотариальных действий принимать, изучать и использовать документы, выполненные на иностранном языке.





Применительно к нотариальному действию по обеспечению доказательств (ст.102-103 ОЗН) также отсутствуют запреты или ограничения для осмотра нотариусом письменных доказательств - информации в сети Интернет, выполненных на иностранном языке.





При необходимости перевода иностранного документа на русский язык нотариус полагается на собственные знания, использует специальные программы или привлекает переводчика.







Таким образом, правовые или иные препятствия для нотариального заверения иностранного сайта отсутствуют.





Как нотариус заверяет сайт на иностранном языке?





Данная задача может быть решена одним из двух способов:

Составление и заверение протокола нотариального осмотра информации в сети Интернет в ее исходном виде, с последующим переводом информации на иностранном языке, содержащейся в таком протоколе на русский язык.

Составление и заверение протокола нотариального осмотра информации в сети Интернет с одновременным переводом на русский язык, то есть с включением в протокол самого перевода.

В зависимости от конкретных обстоятельств можно выбрать любой из вариантов, согласованный с нотариусом.





С учетом современного уровня технологий, в ряде случаев второй вариант видится нам наиболее удобным. Так, при осмотре сайта на иностранном языке, используя стандартные средства браузера (встроенный переводчик) нотариус, не зависимо от знаний иностранного языка имеет возможность не только сразу понять содержание заверяемых доказательств, но и включить в протокол исходную версию интернет-страницы вместе с версией, переведенной на русский язык, с сохранением ее формы и внешнего вида.





Стоит отметить, что такой подход к заверению интернет-страниц на иностранном языке в отдельных ситуациях имеет собственную ценность и позволяет оперативно решить задачи, обычно требующие значительного времени и соблюдения сложных процедур.





Так, например, для представления в суд информации о правоспособности или месте нахождения иностранного юридического лица необходимо получить выписку из торгового или иного реестра юридических лиц страны инкорпорации, далее апостилировать этот документ на территории указанного государства, а затем выполнить нотариально заверенный перевод выписки на русский язык.







Только представьте, сколько времени и средств придется потратить на данные действия.





К счастью, большинство подобных реестров (регистров) имеют общедоступные электронные версии в сети Интернет, например: реестр юридических лиц Австрии, реестр юридических лиц Бельгии, реестр регистрационной палаты Великобритании, торговый реестр Германии, реестр юридических лиц Венгрии, реестр юридических лиц Кипра, реестр юридических лиц Латвии, реестр юридических лиц Италии, реестр юридических лиц Дании, коммерческий реестр Греции, торговый реестр компаний Нидерланды, реестр юридических лиц Мальты, публичный реестр Чехии и многие другие.





Наличие указанной информации в сети Интернет позволяет буквально в течение рабочего дня получить нотариально заверенную выписку из торгового или иного реестра с переводом на русский язык на бумажном носителе, через процедуру обеспечения доказательств.





