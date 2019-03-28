Как правильно заверить профиль, посты и переписку в социальных сетях | ВебДжастис

Друзья, мы решили время от времени создавать для вас тизерные публикации. Тизерная публикация - это короткая заметка, содержащая ответы на отдельные вопросы по обозначенной теме. В данном тизере мы предлагаем Вам ознакомиться с тем, что следует знать и учитывать при заверении социальных сетей. Этот пост будет полезен юристам, нотариусам и простым обывателям, использующим социальные сети





Заверение профиля пользователя социальной сети







Часто требуется заверить профиль человека в социальной сети, чтобы подтвердить определенные обстоятельства, например сферу его интересов, образ жизни или установить его знакомство с другим лицом. При заверении профиля пользователя не забывайте попросить нотариуса осмотреть подробную информацию о владельце профиля в особенности если она свернута или распределена по нескольким вкладкам.





При необходимости установления связи между пользователями дополнительно заверяют публикации или комментарии пользователей на стене (в ленте) друг друга, список друзей совместные фотографии в фотоальбоме пользователя и пр.





Заверение постов (публикаций) в социальной сети





Безусловно самый популярный кейс для заверения - это публикации пользователей или группы в социальной сети. В данной связи необходимо принять во внимание следующие рекомендации. Как показывает практика, вне зависимости от предмета доказывания, при заверении публикации следует заверять профиль пользователя социальной сети, желательно с описанием перехода к искомой публикации или, напротив, от публикации к профилю ее автора.





Если не хотите усложнять жизнь нотариусу и переплачивать за заверение, мы не рекомендуем осматривать публикацию прямо в ленте (на стене) пользователя или группы. Не перекладывайте на нотариуса и его помощников поиск нужной публикации в социальной сети, подготовьтесь к заверению заранее, найдите публикацию, которую вы планируете заверить и откройте ее в отдельной вкладке браузера





Чтобы открыть публикацию в новой вкладке, например, в фэйсбуке или вконтакте, необходимо кликнуть на дату публикации (поста)





Создайте список страниц для нотариального заверения, скопировав ссылку на публикацию и ссылку на профиль пользователя, разместившего ее.





Если хотите воспользоваться сервисом Вебджастис, просто создайте онлайн-заявку и скопируйте туда ссылки на выбранные страницы из вашего списка. Если идете к нотариусу сами, тогда распечатайте свой список и предоставьте его нотариусу для оформления заявления на обеспечение доказательств в сети Интернет (скорее всего вам потребуется представить этот список еще и на электронном носителе).





Заверение видео в публикациях ВКОНТАКТЕ, FACEBOOK и др.





Практически любую видеозапись, размещенную в социальной сети, можно скачать и заверить, приобщив ее на оптическом диске к протоколу нотариального осмотра. Для этого Вебджастис использует специальное программное обеспечение.





В протоколе нотариус подтверждает, что записанное видео соответствует видеозаписи, размещенной на соответствующей странице в социальной сети.





Кроме этого, к протоколу прилагаются скриншоты интернет-страницы, на которой размещено видео, чтобы зафиксировать дополнительные сведения, такие как дату публикации, пользователя, его опубликовавшего, комментарии и отметки нравится.





Видео сохраняется и записывается как есть, целиком. Нельзя записать только интересующий вас фрагмент. В дальнейшем при представлении данного доказательства в суд или иной юрисдикционный орган, а равно на экспертизу (например лингвистическую) вам будет необходимо указать интересующий вас хронометраж для исследования и оценки.





Заверение переписки между пользователями социальной сети





Для обеспечения таких доказательств потребуется авторизация нотариуса из-под учетной записи пользователя, так как переписку возможно увидеть и заверить лишь из-под профиля одного из участников переписки. Лучше заранее подготовьтесь к заверению, определившись с периодом переписки и сообщениями, которые требуется заверить.





Если в ходе переписки происходил обмен документами (файлами), и их содержание имеет значение для предмета доказывания, обязательно укажите о необходимости их заверения в заявлении нотариусу или в онлайн-заявке, при оформлении заявки в системе Вебджастис.





Читать еще о том, как заверить информацию в социальной сети.





@Daddy_Lawyer





