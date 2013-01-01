Заверить социальные сети

Нотариус может заверить страницы из любых социальных сетей, в том числе:

ВКонтакте

instagram (Инстаграм)

Facebook (Фейсбук)

Одноклассники

В ходе нотариального действия могут быть заверены:

страницы пользователей;

страницы групп и публичные страницы;

публикации (посты) пользователей;

фотоальбомы и отдельные фотографии пользователей;

переписка пользователей;

Если страница подлежащая заверению не является общедоступной и для доступа к ней требуется авторизации, то для осуществления нотариального действия заявитель должен предоставить учетные данные, необходимые для авторизации в социальной сети (логин и пароль).





Применительно к нотариальному заверению Instagram имеются следующие особенности:

заверение Инстаграм осуществляется не с мобильного приложения, а с компьютера. Заверяется интернет-версия Instagram.

возможно заверение профилей пользователей Instagram

возможно заверение публикаций (фотографий) пользователей Instagram

возможно заверение комментариев пользователей

в Инстаграм нельзя заверить сообщения в директ, поскольку при заверении Instagram и других социальных сетей нотариус использует веб-версию, а не мобильное приложение. При этом в веб-версии Инстаграм недоступны личные сообщения пользователей

в Инстаграм весьма затруднительно заверить stories. Заверение фотографий из сториз осложняется тем, что они доступны лишь 24 часа с момента публикации. Также возможно заверить видео из поста в инстаграм пока он не удален.





В описательной части протокола заверения страницы в социальных сетях указываются различные сведения, доступные нотариусу в ходе осмотра, в том числе:

наименование социальной сети;

наименование (имя) пользователя, группы;

дата и время публикации.

Протокол осмотра социальной сети распечатывается на цветном принтере, сшивается, подписывается нотариусом, скрепляется печатью нотариуса. Заверение страниц в социальных сетях и оформление нотариального протокола производится по правилам заверения сайтов.





Для заверения публикации в социальной сети у нотариуса, при оформлении онлайн-заявки необходимо указать (скопировать) ссылки (адреса) на интересующие вас страницы в социальной сети. Если у вас возникнут затруднения, просто позвоните или напишите нам.





