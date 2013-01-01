Заверить социальные сети
Нотариус может заверить страницы из любых социальных сетей, в том числе:
- ВКонтакте
- instagram (Инстаграм)
- Facebook (Фейсбук)
- Одноклассники
В ходе нотариального действия могут быть заверены:
- страницы пользователей;
- страницы групп и публичные страницы;
- публикации (посты) пользователей;
- фотоальбомы и отдельные фотографии пользователей;
- переписка пользователей;
Если страница подлежащая заверению не является общедоступной и для доступа к ней требуется авторизации, то для осуществления нотариального действия заявитель должен предоставить учетные данные, необходимые для авторизации в социальной сети (логин и пароль).
Применительно к нотариальному заверению Instagram имеются следующие особенности:
- заверение Инстаграм осуществляется не с мобильного приложения, а с компьютера. Заверяется интернет-версия Instagram.
- возможно заверение профилей пользователей Instagram
- возможно заверение публикаций (фотографий) пользователей Instagram
- возможно заверение комментариев пользователей
- в Инстаграм нельзя заверить сообщения в директ, поскольку при заверении Instagram и других социальных сетей нотариус использует веб-версию, а не мобильное приложение. При этом в веб-версии Инстаграм недоступны личные сообщения пользователей
- в Инстаграм весьма затруднительно заверить stories. Заверение фотографий из сториз осложняется тем, что они доступны лишь 24 часа с момента публикации. Также возможно заверить видео из поста в инстаграм пока он не удален.
В описательной части протокола заверения страницы в социальных сетях указываются различные сведения, доступные нотариусу в ходе осмотра, в том числе:
- наименование социальной сети;
- наименование (имя) пользователя, группы;
- дата и время публикации.
Протокол осмотра социальной сети распечатывается на цветном принтере, сшивается, подписывается нотариусом, скрепляется печатью нотариуса. Заверение страниц в социальных сетях и оформление нотариального протокола производится по правилам заверения сайтов.
Для заверения публикации в социальной сети у нотариуса, при оформлении онлайн-заявки необходимо указать (скопировать) ссылки (адреса) на интересующие вас страницы в социальной сети.
