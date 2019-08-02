Как составить нотариальный протокол осмотра сайта, чтобы он устоял в суде | ВебДжастис

Процессуальное законодательство придало доказательствам, полученным при помощи нотариуса, особую, повышенную юридическую силу. Соответствующие нормы закрепили безусловное правило об отсутствии необходимости доказывания обстоятельств, установленных нотариусом.





И конечно наиболее востребованным нотариальным действием для судебной защиты на сегодняшний день является обеспечение доказательств, в особенности доказательств, размещенных в Интернет.





В то же время со стороны Федеральной нотариальной палаты до настоящего времени отсутствуют какие-либо методические рекомендации по порядку составления нотариального протокола осмотра доказательств в сети Интернет.

Такое положение вещей, порой приводит к тому, что отдельные нотариусы составляют протокол осмотра сайта на одном листе, на наш взгляд, ошибочно упрощая данную процедуру.





Между тем, количество данных нотариальных действий растет и в 2018 году уже составило 22408, при этом каждый 20-й из них создан с помощью сервиса Вебджастис.





Думаем, что многим коллегам был бы интересен наш опыт в области обеспечения доказательств, ведь за семь лет работы сервиса ни один нотариальный протокол, созданный при помощи программного комплекса «Вебджастис» не был оспорен в суде.





Чтобы протокол устоял в суде при оспаривании он должен быть составлен технически грамотно и не содержать ошибок и противоречий.

Давайте разберемся, что должен содержать «правильный протокол», какие сведения являются избыточными, а какая информация вообще не должна включаться в протокол.





Список технических средств (оборудования) и программного обеспечения





В протоколе или в приложении к нему следует обязательно указать список оборудования и программного обеспечения, используемых нотариусом, при осмотре информации в сети Интернет.

При этом полагаем, что в части информации о технических средствах, не имеет практического смысла приводить детальное описание всех компонентов компьютера нотариуса до последнего болтика, как делают некоторые нотариусы. Очевидно, что такие вещи как модель и объем жесткого диска или тип и объем оперативной памяти не влияют ни на порядок, ни на результат осмотра информации в сети интернет.

Между тем, такие избыточные описания, не имея самостоятельной ценности, увеличивают печатный объем протокола, безосновательно повышая его стоимость для Заявителя.

Для этих целей вполне достаточно указать марку и модель персонального компьютера, принтера, сканера и других используемых периферийных устройств.





Не забудьте также указать сведения о технических средствах доступа к сети интернет: роутер, линия доступа в интернет, с указанием провайдера (укажите наименование и ОГРН оператора связи, соединяющего компьютер с сетью интернет)





В список программного обеспечения разумно включить следующее:

Наименование и версия операционной системы

Установленные браузеры и дополнения (расширения) к ним (обычно это специальные утилиты для выполнения снимков экрана, захвата изображения экрана и сохранения видеозаписей)

Иные программные средства, обеспечивающие нормальный ход осмотра и правильную фиксацию информации (в нашем случае все эти многочисленные программки заменяет специальный программный комплекс для фиксации доказательств в сети Интернет «ВЕБДЖАСТИС»)





Процедуры, обеспечивающие достоверность осмотра информации в сети Интернет





Методика обеспечения корректности осмотра:

В запросах используются адреса веб-сайтов в общепринятой нотации, также известной как «URL» (universal resource locator – универсальный указатель ресурса). Адрес состоит из указателя на используемый протокол (http: или https:), разделителя (//) и доменного имени. Веб-страница, имеющая такой адрес (URL), должна быть доступна для любого пользователя, имеющего доступ к сети Интернет, по его запросу через клиент (браузер), поддерживающий протокол HTTP за исключением случаев необходимости ввода пароля для получения доступа к соответствующим страницам.

Для осмотра веб-страницы можно просто запустить программу-браузер на компьютере, имеющем подключение к Интернету и набрать в адресной строке вышеуказанный интернет-адрес (URL). Однако, учитывая особенности функционирования сети Интернет, подобный простой вариант действий даст результат, в корректности которого можно быть уверенным в достаточной степени, но всё же не абсолютно.





Для достижения полной уверенности в корректности результата необходимо удостовериться, что:

корректно работает служба DNS (domain name system - англ. «система доменных имен») - компьютерная распределенная система для получения информации о доменах, используемая для получения IP-адреса по имени компьютера или устройства. IP-адрес - сокращение от англ. Internet Protocol Address означает уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, построенной по протоколу TCP/IP );

компьютер, при помощи которого производится осмотр, всё время имеет связь с сетью Интернет, передаваемая и получаемая информация не искажается и не подменяется намеренно кем-либо;

информация получается непосредственно из сети Интернет, а не из кэша (временного буферного хранилища), что могло бы привести к неактуальности полученной информации;

вся отображаемая браузером информация возвращается именно осматриваемым сайтом, а не каким-либо другим сайтом через механизм переадресации, фреймирования, ссылки на иные ресурсы и так далее (если не вся, необходимо установить, какая именно часть информации передаётся другими сайтами).





Для проверки соблюдения корректности осмотра рекомендуем использовать следующие методы:

запрос системы DNS без кэширования результата;

контрольный запрос с используемого компьютера нескольких других веб-сайтов, содержащих актуальную, легко проверяемую информацию;

использование оборудования, программного обеспечения и линий связи, которые управляются независимыми, незаинтересованными субъектами и о которых не могла заранее знать сторона, заинтересованная в исходе осмотра; при каких-либо сомнениях используются альтернативные системы и линии связи;

выявление и отключение кэширующих устройств (программ), которые могут привести к тому, что вместо актуальной версии страницы будет получена более ранняя, сохранённая в кэше (временном буферном хранилище) версия этой страницы;

анализ HTML-запросов и HTML-кода осматриваемой страницы на предмет наличия переадресации, фреймов (кадров), фрагментов, расположенных на других веб-сайтах, активных элементов и так далее.





Действия перед началом осмотра





Включите персональный компьютер и загрузите операционную систему, запустите браузер. Перед началом осмотра рекомендуем очистить кэш-память интернет-браузеров.





Запросы Whois

Далее вручную или с использованием специальных программных средств произведите запрос WHOIS-сервиса в отношении доменных имен, на которых расположены заявленные к заверению интернет-страницы. Приложите распечатку результатов запросов Whois к протоколу.

К слову сказать, система «Вебджастис» сама формирует список доменов из электронной заявки Заявителя, автоматически выполняет запросы whois по заданию нотариуса, и выводит данные запросов в специальное приложение.

Термин WHOIS (от англ. who is - «кто такой?») означает сетевой протокол прикладного уровня, базирующийся на протоколе ТСР, и применяемый для получения регистрационных данных о владельцах доменных имен.





Трассировка маршрутов

Завершающий и самый важный шаг перед осмотром.

Используя полученную регистрационную информацию, в частности информации о серверах DNS, содержащих достоверные записи об IP-адресах указанного(ых) домен(ов), выявляем IP-адрес сервера(ов) на котором(ых) расположена подлежащая осмотру информация при помощи утилиты «nslookup» (программное средство OC Windows для получения информации от DNS-серверов) или другой утилиты если на вашем компьютере другая операционная система.





В результате нам удается установить IP адрес сервера(ов), на котором(ых) размещены осматриваемые страницы.





Затем при помощи утилит трассировки маршрутов (наример, nmap или traceroute) устанавливается доступность конечного узла, на котором размещена осматриваемая информация и путь прохождения пакетов от конечного узла до технических средств нотариуса, используемых для осмотра. Распечатку результатов проверки приложите к протоколу.

В случае использование системы «Вебджастис» данные технические проверки выполняются автоматически по заданию нотариуса.





Ход осмотра





После выполнения всех технических мероприятий, обеспечивающих достоверность осмотра, переходим к непосредственному осмотру информации.





Основные элементы и этапы осмотра, подлежащие отражению в протоколе:





Объекты осмотра - интернет-страницы (url), электронные письма (отправитель, получатель, дата и время), документы (файлы), изображения, видеозаписи и пр.

Особое внимание обратите внимание на интернет страницы, адрес которых, включает национальные домены на кириллице в зоне .рф. Дело в том, что для работы программного обеспечения и сервисов в сети интернет используется исходное техническое имя домена.



Например http://xn--e1aahubrme.xn--p1ai/ это техническое имя домена интернет.рф Рекомендуем указывать данные сведения в протоколе для облегчения восприятия информации судами и иными лицами.





Описание перехода - текстовое описание получения доступа к объектам осмотра (прямой переход к интернет-странице, переход по ссылкам или из меню на ранее осмотренной странице и т.п.)

Отметим, что нет ни технической не правовой необходимости, без особой нужды описывать +1000 переходов с главной страницы к странице подлежащей заверению, если на нее можно попасть по прямой ссылке, это лишь увеличит объем протокола и его стоимость. Такая необходимость может объясняться лишь обстоятельствами конкретного дела или особенностями предмета доказывания.



Например, для отражения характера нарушения исключительных прав на товарный знак, путем его использования в составе доменного имени или на страницах чужого сайта, имеет смысл осмотреть поисковую выдачу по соответствующему «витальному» запросу и описать переход на сайт нарушителя прямо из поисковой выдачи.





Описание объектов - текстовое описание содержимого осматриваемой интернет-страницы, электронного письма и пр.

Следует обратить внимание, что в рамках осмотра нотариус лишь фиксирует на материальном носителе информацию в том виде, в котором она существует на момент осмотра, обеспечивая тем самым доказательства. Нотариус не вправе анализировать осмотренную информацию, сравнивать ее с данными или документами, представленными заявителем.



Эти вопросы входят в задачу суда или эксперта (если для их разрешения требуются экспертные познания), а это уже совсем другая история.





Фиксация информации - выполнение снимков экрана (скриншоты), распечатка скачанных документов (файлов), сохранение и запись видео- и аудио-файлов и пр.

Для фиксации, в отсутствие системы Вебджастис, можно использовать различные программы и расширения к браузерам, главное указать их в протоколе.









В завершении хотелось бы сказать, что, безусловно, составление нотариального протокола осмотра кропотливое и долгое мероприятие, требующее концентрации внимание и определенных технических знаний, владение специальной терминологией и пр.





И конечно создание протоколов осмотра с использованием printscreen, paint.net и ms word - не самый оптимальный способ.





К счастью программный комплекс «Вебджастис» автоматизируя значительную часть осмотра, позволяет минимизировать ручной труд нотариуса или его помощника, автоматически анализируя осматриваемую информацию и предлагая подходящие формулировки для протокола, оставляя за нотариусом лишь проверку полученных результатов и мелкие правки.









