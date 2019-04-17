Как заверить информацию с заблокированного сайта для суда: юридические тонкости | ВебДжастис

Сегодня обсуждаем проблему обеспечения доказательств, а именно заверение информации на заблокированном интернет-ресурсе. Как добыть доказательства, не нарушив закон? Надеемся, что данная публикация вызовет интерес как у практикующих юристов, так и у нотариусов.







В соответствии с частью 2 статьи 55 ГПК РФ и частью 3 статьи 64 АПК РФ не допускается использование доказательств, полученных с нарушением закона. Такие доказательства являются недопустимыми. Зачем вообще заверять информацию на заблокированном сайте спросите Вы. Вроде как процедура блокировки не предусматривает обязанности кого-либо из ее участников по заверению информации на таком интернет-ресурсе.





Но, что делать, если информация, размещенная на заблокированном сайте, необходима для судебной защиты?





Нарушается ли закон нотариусом при осмотре заблокированного сайта, есть ли способы нивелировать нарушение или избежать его вовсе?



Основания и порядок ограничения доступа к информации, распространяемой в сети Интернет, установлены Федеральным законом N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". В соответствии с данным законом порядок блокировки можно поделить на блокировку осуществляемую по решению компетентного органа и в соответствии с вступившим в силу судебным актом.

На текущий момент в России заблокировано 165 670 интернет-ресурсов. Ниже приведена статистика блокировок по инициативе различных органов и судов по данным сайта Роскомсвобода:













Подробно разбирать порядок ограничения доступа в данной статье не будем, оставим эту тему для будущих публикаций. Сегодня уделим внимание возможности и правомерности обеспечения доказательств в зависимости от оснований блокировки.





Для начала огласим список из 9-ти оснований (причин) для удаления информации и/или блокировки сайта:



Размещение на интернет-ресурсе информации, распространение которой запрещено в Российской Федерации или признано запрещенной на основании вступившего в силу решения суда (например, интернет-казино)



Размещение на сайте информации, распространяемой с нарушением авторских и (или) смежных прав, либо предоставление информации для незаконного доступа к объектам авторских прав, во исполнение вступившего в законную силу судебного акта (многие могут попасть в их число)



Размещение на сайте информации, распространяемой с нарушением закона или сведений, позволяющих получить доступ к указанным информации или материалам, а именно информации, содержащей призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка, информационных материалов иностранной или международной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации (оппозиционные сайты, сайты экстремистских организаций)



Неисполнение организатором распространения информации в сети "Интернет" в установленный срок обязанностей, предусмотренных статьей 10.1. Федеральным законом №149-ФЗ настоящего Федерального закона, доступ к информационным системам и (или) программам для электронных вычислительных машин, которые предназначены и (или) используются для приема, передачи, доставки и (или) обработки электронных сообщений пользователей сети "Интернет" и функционирование которых обеспечивается данным организатором, до исполнения таких обязанностей ограничивается оператором связи, оказывающим услуги по предоставлению доступа к сети "Интернет", на основании вступившего в законную силу решения суда (например, мессенджер Telegram)



Обработка информации с нарушением законодательства Российской Федерации в области персональных данных, на основании вступившего в законную силу судебного акта (многие сайты могут попасть в их число)



Неоднократное и неправомерное размещение на сайте в сети Интернет информации, содержащей объекты авторских и (или) смежных прав, или информации, необходимой для их получения, на основании вступившего в законную силу решения Московского городского суда (чаще всего видеохостинги, торрент трекеры)



Размещение в Интернет сайта, сходного до степени смешения с сайтом, доступ к которому ограничен по решению Московского городского суда в связи с неоднократным и неправомерным размещением информации, содержащей объекты авторских и (или) смежных прав, или информации, необходимой для их получения (копия заблокированного сайта)



Неисполнения владельцем сайта и иных программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен, обязанности по подключению к федеральной государственной информационной системе информационных ресурсов, информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым ограничен (реестру заблокированных сайтов РКН) для обеспечения соблюдения установленных ограничений (поисковые системы, электронные архивы)



Размещение в Интернет информации, выражающей в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам Российской Федерации, Конституции РФ или госорганам (ждем примеров, думается их будет много)





В каких случаях заверение нотариусом заблокированного сайта является недопустимым, а когда обход блокировки не влияет на легитимность нотариального акта?





Основываясь на приведенных выше нормах закона, а также на других положениях законодательства, мы пришли к следующим выводам.





Заверение интернет-страницы или сайта, доступ к которому ограничен в России, технически возможно тремя способами:

осмотр и заверение сайта в обход блокировки с использованием специальных программных средств или сервисов (анонимайзеров)

осмотр и заверение зеркала (копии сайта), расположенного на другом домене (заверение зеркала сайта)

заверение сайта нотариусом за пределами РФ, в стране, где доступ к указанному сайту не ограничен органами власти.





Использование VPN и различных анонимайзеров нотариусом для заверения заблокированного сайта на территории РФ очевидно не соответствует закону, а следовательно не допустимо при совершении нотариального действия по обеспечению доказательств. Доказательство, полученное таким способом, едва ли будет признано допустимым, а такое нотариальное действие может быть оспорено, заинтересованным лицом.





Данный вывод основан на анализе норм статьи 15.1-15.6.-1 и 15.8 и ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", суть которых сводится к установлению мер по охране государственного интереса в недопущении доступа к интернет-ресурсам, доступ к которым ограничен в соответствии с указанным законом. Осмотр и заверение заблокированного сайта в обход такой блокировки, хотя и не образует состава самостоятельного правонарушения, но в сущности свидетельствует о нарушении установленных ограничений по прямому доступу к указанному сайту с использованием специальных программно-технических средств, предоставление которых пользователям для получения возможности доступа к заблокированном ресурсам, прямо запрещено.





Осмотр и заверение зеркала сайта, доступного по иному сетевому идентификатору, не является нарушением в том случае, если создание копии заблокированного сайта не нарушает закон. Вот тут следует вернуться к пункту 1 статьи 15.6-1 нашего любимого закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", где буквально указано следующее:

Не допускается размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети "Интернет", сайта, сходного до степени смешения с сайтом в сети "Интернет", доступ к которому ограничен по решению Московского городского суда в связи с неоднократным и неправомерным размещением информации, содержащей объекты авторских и (или) смежных прав, или информации, необходимой для их получения с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет" (далее - копия заблокированного сайта).





Таким образом, действующее законодательство предусматривает запрет на создание копий заблокированных сайтов исключительно в случае ограничения доступа к исходному сайту по решению Московского городского суда, по причине неоднократного нарушения его владельцем авторских и (или) смежных прав.





Следовательно, в остальных случаях создание зеркала заблокированного сайта является законным, а значит информация на нем может быть заверена для реализации права на судебную защиту (например, заверение linkedin.cn, являющегося зеркалом известной соцсети linkedin.com или заверение переписки в зеркале мессенджера телеграм www.web-telegram.ru)





Важно понимать, что законность заверения "зеркала" сайта будет зависеть еще и от того, какого рода информация на нем размещена. Если на исходном сайте и соответственно на его копии размещена информация, распространение которой запрещено в Российской Федерации или признано запрещенной на основании вступившего в силу решения суда, то заверение такой информации нельзя признать правомерным. В сущности трудно себе представить нотариуса, который решится заверить, например, детскую порнографию или видео с казнью человека, снятое запрещенной в России террористической организацией.









Отличной альтернативой при блокировке сайта, представляется заверение сайта нотариусом за пределами РФ, в стране, где доступ к указанному сайту не ограничен органами власти. Предпочтительно конечно выбрать одну из стран СНГ - участников Минской конвенции 1993 года.





Сразу оговоримся, мы выделили маркером слова территория РФ и государственный орган не для того, чтобы придать красочности данному тексту. Это ключевые признаки юрисдикции любого суверенного государства, поскольку оно реализует свои властные полномочия исключительно в пределах своих границ. Именно поэтому на граждан РФ не распространяется обязательное действие актов Министерства Одиночества Великобритании или Министерства Йоги Индийской республики (да, есть и такие). Аналогично на любую другую страну мира и ее граждан не распространяются полномочия отечественного Роскомнадзора.







Указанная выше конвенция подписана и обязательна для применения в следующих странах: Российская Федерация, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Республика Узбекистан, Республика Таджикистан, Республика Армения, Украина, Кыргыская Республика, Республика Молдова, Азербайджанская Республика, Грузия, Туркменистан.







В соответствии со статьей 13 Минской конвенции от 22 января 1993 года нотариальные протоколы и другие нотариальные акты (действия) выполненные на территории любой страны - участника конвенции действительны на территории остальных и не нуждаются в каком-либо дополнительном удостоверении.







Документы, изготовленные и засвидетельствованные специально уполномоченным лицом в рамках своих полномочий, принимаются на территории Договаривающихся стран без специального удостоверения.





Лучше всего конечно выбрать страну, где нотариальные действия совершаются на русском языке, и протокол ни только не потребует апостилирования, но и даже перевода. Идеальный вариант - это Республика Казахстан. Если сайт не заблокирован в РК, то казахский нотариус сможет правомерно произвести заверение такой информации, что не приведет к нарушению закона при собирании доказательств. Кстати, обеспечение доказательств в Казахстане стоит не дороже чем в России.





Так вы получите "правильное доказательство" и без проблем сможете использовать нотариальный протокол, составленный нотариусом Республики Казахстан, в российском суде или арбитражном суде.

Наглядным примером может служить кейс с заверением профиля в социальной сети linkedin, заблокированной в России, но доступной в Казахстане.





