Как зафиксировать нарушение авторских прав на музыку в интернете | ВебДжастис

Если вы являетесь автором текста или музыки к песням, поэтом, композитором, исполнителем, талантливым музыкантом, если ваше имя еще широко не известно, или напротив, его знают по всей стране, к сожалению, вы можете столкнуться с нарушением ваших прав на музыкальное произведение.





В настоящее время по-прежнему распространены случаи нарушений состоящих в незаконном использовании произведения в сети Интернет, включая создание так называемых ремиксов исходного музыкального произведения без согласия автора или иного законного правообладателя. С юридической точки зрения ремикс является переработкой произведения. Переработка произведения допускается только с разрешения правообладателя.





Ремиксы музыкальных произведений чаще всего можно обнаружить на сайтах, распространяющих музыкальный контент. Случается, что даже на таких популярных ресурсах как яндекс.музыка и apple iTunes, известных телевизионных программах согласно данным, размещенным на сайтах арбитражных судов попадаются произведения, созданные и/или размещенные с нарушением авторских прав.





Что делать автору или иному законному правообладателю в данной ситуации, чтобы правильно зафиксировать нарушение?









Идеальным способом фиксации доказательств в данном случае будет нотариальное заверение. Однако далеко немногие нотариусы знают и могут технически обеспечить доказательства нарушения прав на музыкальное произведение.





При обеспечении доказательств важно составить протокол так, чтобы исключить возражения оппонента о неотносимости данного доказательства к предмету спора. При этом чаще всего задача осложняется тем, что круг ответчиков на момент обращения к нотариусу еще не определен, и им может быть как владелец сайта, так и лицо, осуществившее незаконную переработку музыкального произведения.





С учетом изложенного представляется целесообразным при осмотре и фиксации нарушения учитывать следующее:

запрашивать сведения whois об администраторе домена осматриваемого сайта

фиксировать внешний вид интернет-страницы, где размещена ссылка на аудиозапись

Зафиксировать имеющуюся информацию о лице, разместившем или предоставившем техническую возможность размещения (информационный посредник) музыкального произведения

составлять в достаточной степени подробное описание процедуры сохранения аудиозаписи, из которого ясно следует с какого интернет-сайта произведено ее сохранение.

при невозможности прямого сохранения музыкального произведения, произвести запись экрана (скринкаст) во время воспроизведения аудиозаписи с описанием процедуры и сохранением полученной записи на оптический диск. Для записи скринкаста могут быть использованы стандартные средства windows, либо специальные программы, например Nimbus Screenshot & Screen Video Recorder.

если на осматриваемой интернет-странице имеется реклама, зафиксируйте ее в протоколе, это поможет при обосновании размера компенсации, поскольку характеризует нарушение.



