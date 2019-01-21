Как взыскать расходы на фиксацию интернет-доказательств с проигравшей стороны | ВебДжастис

Победа в судебном споре во многом зависит от предварительной подготовки, полноты и качества собранных доказательств.

Применительно к делам, где предполагается использовать доказательства, размещенные в сети Интернет, существенное значение имеет правильная и полная фиксация таких доказательств.

Как неоднократно отмечали суды, различных инстанций, информация, размещенная в сети Интернет, не обладает признаком постоянства, может быть удалена или изменена в любой момент, в результате случайных или преднамеренных действий.

По этой причине без надлежащей и своевременной фиксации указанной информации до предъявления иска, просто не обойтись.





О способах фиксации интернет-доказательств





С учетом разъяснений вышестоящих судов, судами принимаются различные способы фиксации доказательств из сети Интернет:

самостоятельная распечатка информации с того или иного сайта;

использование сервисов автофиксации информации;

использование сервисов, архивирующих сайты;

проведение внесудебных исследований;

нотариальный осмотр информации в сети Интернет.





Надо сказать, что пока предпочтение отдается нотариальному обеспечению доказательств. Дело в том, что в силу процессуальных норм, обстоятельства, установленные в ходе нотариального действия, не требуют доказывания, и безусловно это дает неоспоримое преимущество такому способу фиксации доказательств.





Но при всех плюсах нотариального обеспечения доказательств его очевидный минус состоит в том, что он является самым затратным. Однако, это не повод, чтобы отказываться от услуг нотариуса и в каждом случае пытаться приобщить в материалы дела простые распечатки из интернет.





Не стоит забывать, что все расходы, связанные с подготовкой иска, в том числе направленные на поиск, сбор и фиксацию доказательств, относятся к судебным расходам и подлежат взысканию с проигравшей стороны. Примеров в судебной практике множество и подход в этом вопросе является единообразным.





Например в деле о защите прав на товарный знак "Свинка Пеппа" (Peppa Pig), где использовался протокол, выполненный нотариусом с использованием системы "Вебджастис", арбитражный суд в полном объеме взыскал судебные расходы, связанные с обращением в суд и собиранием доказательств (в том числе, расходы на приобретение контрафактной продукции и расходы на обеспечение доказательств).

На основании статей 106, 110 АПК РФ, следует взыскать с ответчика в пользу истца 11480 руб. 00 коп. – расходов по обеспечению доказательств – информации всети Интернет, которые подтверждаются материалами дела, в том числе: договором No 550ОС/18 от 08.08.2018 и приложением к нему, актом об оказании услуг от09.08.2018, счетом No 550ОС/18 от 08.08.2018 на сумму 11480 руб. 00 коп., платежным поручением № 1565 от 09.08.2018 на сумму 11480 руб. 00 коп., соглашением No 77-ОС от 09.08.2018 об оказании юридической помощи, протоколом осмотра нотариусом доказательств–информации в сети Интернет от 09.08.2018 и приложениями к нему.





Аналогичным образом решил арбитражный суд города Москвы взыскав расходы на обеспечение доказательств с АО "Тинькофф Банк" в деле о неосновательном обогащении, где в интересах Заказчика были заверены страницы с сайта Банка и документы, размещенные на указанном сайте.

Как следует из материалов дела, помимо указанных расходов, истец понес в том числе: командировочные расходы, расходы на проезд, расходы на нотариальное удостоверение, которые подтверждаются копиями билетов, актом приемки работ, почтовыми квитанциями, которые подлежат удовлетворению судом

Заслуживает внимание то обстоятельство, что часть расходов на представителя была признана судом чрезмерной, а расходы на обеспечение доказательств, подтвержденные договором и актом, были взысканы в полном объеме.





Что говорят о расходах на собирание доказательств высшие судебные инстанции?





Верховный суд РФ в Постановлении от 21 января 2016 г. N 1 разъяснил, что к судебным издержкам относятся расходы, которые понесены лицами, участвующими в деле, включая третьих лиц, заинтересованных лиц в административном деле (статья 94 ГПК РФ, статья 106 АПК РФ, статья 106 КАС РФ).





Перечень судебных издержек, предусмотренный указанными кодексами, не является исчерпывающим. Так, расходы, понесенные истцом, административным истцом, заявителем в связи с собиранием доказательств до предъявления искового заявления, административного искового заявления, заявления в суд, могут быть признаны судебными издержками, если несение таких расходов было необходимо для реализации права на обращение в суд и собранные до предъявления иска доказательства соответствуют требованиям относимости, допустимости. Например, истцу могут быть возмещены расходы, связанные с легализацией иностранных официальных документов, обеспечением нотариусом до возбуждения дела в суде судебных доказательств (в частности, доказательств, подтверждающих размещение определенной информации в сети "Интернет"), расходы на проведение досудебного исследования состояния имущества, на основании которого впоследствии определена цена предъявленного в суд иска, его подсудность.





Полагаем, что по отношению к рассматриваемым расходам вполне применимы выводы, сделанные Верховным судом при рассмотрении дела №9-КГ18-16 . Отменяя апелляционное определение в кассационном порядке, судебная коллегия ВС по гражданским делам указала на то, что суд должен был оценить обоснованность требований о возмещении судебных издержек (нижестоящие суды не устроили расходы стороны на проезд представителя к месту рассмотрения спора в купе повышенной комфортности); мотивы, по которым суд признал заявленный размер судебных издержек чрезмерным, обратив таким образом внимание нижестоящих судов на то, что произвольное снижение взыскиваемых судебных издержек не допускается .







В отдельных случаях суды признают расходы по сбору и обеспечению доказательств убытками. Так например, Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ в Постановлении от 17 декабря 2013 г. N 9837/13 пришел к следующему выводу:

"Действия истца по обеспечению доказательств в целях обоснования своей позиции по делу, привлечению представителя по ведению дела в управлении непосредственно связаны с восстановлением права, нарушенного в результате действий ответчика по осуществлению недобросовестной конкуренции, то есть взыскиваемые расходы являются убытками в понимании статьи 15 Гражданского кодекса и по смыслу пункта 10 постановления № 6/8"



Высший арбитражный суд указал, что взыскание расходов с нарушителей в подобных случаях не только обеспечит восстановление имущественной сферы Истца, но и будет способствовать достижению публично-правовой цели – стимулированию участников гражданского оборота к добросовестному, законопослушному поведению, исключающему получение собственных преимуществ в предпринимательской деятельности с помощью неправомерных методов и средств.







Новые пользователи нас часто спрашивают, смогут ли они взыскать расходы на нотариальное обеспечение доказательств, выполненное при помощи сервиса ВЕБДЖАСТИС. Отвечаем с полной ответственностью, что Вы сможете взыскать все понесенные расходы, связанные с собиранием доказательств (безусловно в разумных пределах). В качестве примера стоит привести арбитражное дело №А14-15790/2017, дошедшее до кассационной инстанции и рассмотренное Судом по интеллектуальным правам. В своем Постановлении от 15.07.2019 СИП подробно рассмотрел вопрос о разумности и обоснованности расходов, понесенных истцом на услуги сервиса Вебджастис (ИП Седых), и признал правомерными выводы нижестоящих судебных инстанций о возложении на Ответчика понесенных Истцом расходов по организации сбора доказательств в сети Интернет.





Таким образом, все расходы по фиксации доказательств в сети Интернет могут быть возложены на вашего процессуального оппонента, следовательно сильно экономить на их добывании и фиксации не стоит.





