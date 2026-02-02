Взыскание судебных расходов на фиксацию интернет-доказательств: анализ практики | ВебДжастис

В условиях цифровизации оборота ключевое значение в арбитражных спорах приобретают электронные доказательства: содержание сайтов, интернет-страниц, карточек товаров, изображений, текстов и иных объектов, размещённых в сети Интернет. В связи с изменяемостью и высоким риском полной утраты такой информации особую роль играет её своевременная и надлежащая фиксация.

На практике это осуществляется одним из следующих способов:

с помощью автоматизированных сервисов фиксации (например ShotApp)

путём нотариального осмотра электронных доказательств, в том числе с использованием специализированного программного обеспечения (в частности сервиса дистанционного нотариального обеспечения "Вебджастис")

самостоятельным выполнением скриншотов в соответствии с разъяснениями Верховного Суда РФ



Настоящая публикация посвящена анализу судебной практики по вопросу возмещения судебных расходов на фиксацию электронных доказательств, их квалификации, допустимости и критериям разумности.





Нормативная база для взыскания расходов

Суды единообразно исходят из следующих положений:

ст. 106 АПК РФ - относит к судебным издержкам иные расходы, связанные с рассмотрением дела;

ст. 110 АПК РФ - устанавливает принцип распределения судебных расходов;

Постановление Пленума ВС РФ от 21.01.2016 № 1, п. 4 и п. 13 - допускает возмещение расходов на сбор доказательств, понесённых до подачи иска, при условии их необходимости и допустимости.



Эти нормы прямо применяются судами при разрешении вопроса о компенсации расходов на фиксацию доказательств в интернете





Признание расходов на автоматическую фиксацию допустимыми и необходимыми





Суды признают расходы на автоматическую фиксацию информации в интернете необходимыми судебными издержками, если соблюдены базовые условия:

наличие протокола фиксации

подтверждение оплаты (кассовый чек, платёжное поручение)

связь протокола фиксации с предметом спора.

Так, суды прямо указывают, что информация в сети Интернет может быть изменена или удалена, а потому её объективная фиксация является разумной мерой защиты процессуальных прав стороны (дело А17-1539/2024 АС Ивановской обл.) .





Несколько примеров дел, где суды полностью возместили расходы на автоматическую фиксацию:

А11-7964/2022 (АС Владимирской обл.) - расходы на фиксацию были подтверждены кассовым чеком

А21-15119/2023 (АС Калининградской обл.) - расходы включены в общую сумму судебных издержек, признанных разумными

А55-26215/2025 (АС Самарской обл.) — суд квалифицировал затраты как «необходимые расходы на фиксацию правонарушения»

А60-21991/2025 (АС Свердловской обл.) — суд оценил рыночную стоимость услуги и признал сумму разумной.

Во всех указанных делах суды подтвердили, что автоматическая фиксация с использованием «Вебджастис» является допустимым способом сбора электронных доказательств .





Нотариальная фиксация и её правовая оценка





Суды стабильно взыскивают расходы на нотариальный осмотр электронных доказательств и услуги Вебджастис (сервисный сбор) при наличии:

нотариального протокола с указанным в нем нотариальным тарифом

указания в протоколе на использование нотариусом программного комплекса Вебджастис

договоров, актов и платёжных документов на оплату услуг по организации нотариального обеспечения

связи протокола фиксации с предметом спора





Характерные примеры:

А14-17816/2018 (АС Воронежской обл.) - взысканы расходы по двум договорам на фиксацию доказательств с использованием «Вебджастис»;

А40-66008/2024 и А40-52880/2024 (АС города Москвы) - суды без снижения включили нотариальные расходы в состав судебных издержек;

А50-18673/2019 (АС Пермского края) - отсутствие возражений ответчика и чёткая документальная база привели к полному взысканию.



Суды подчёркивают, что при наличии нотариального протокола с техническими реквизитами допустимость доказательства не вызывает сомнений .





Снижение расходов на нотариальное заверение происходит, как правило по формально-процессуальным причинам:

частичное удовлетворение иска

сочетание имущественных и неимущественных требований



Показателен пример дела А17-1539/2024 (АС Ивановской обл.), где суд апелляционной инстанции снизил сумму исключительно в результате применения пропорции удовлетворённых требований, не оспаривая сам факт и обоснованность нотариальной фиксации .





Основания для отказа во взыскании





Анализ практики показывает, что отказы носят формальный характер и связаны не с отрицанием самой услуги, а с недостаточностью доказательств.

Основные причины отказов:

Отсутствие подтверждения оплаты

Дело А42-10876/2024 (АС Мурманской обл.), А82-13758/2024 и А82-13762/2024 (АС Ярославской обл.) - суды отказали из-за отсутствия платёжных документов Отсутствие самого протокола фиксации

Дело А28-9448/2023 (АС Кировской обл.) - истец ссылался на сервис, но не представил протокол Отсутствие связи расхода с предметом спора

Дело А45-3288/2022 (АС Новосибирской области) - один из протоколов касался сайта, не относящегося к делу, и не был учтён



Таким образом, суды требуют строгой процессуальной дисциплины, но не ставят под сомнение сам институт фиксации электронных доказательств .





Критерии разумности и снижение суммы



Даже при отсутствии возражений со стороны ответчика суд вправе снизить размер расходов, если сочтёт их чрезмерными. Это прямо следует из п. 11 Постановления Пленума ВС РФ № 1.





Разрешая вопрос о размере сумм, взыскиваемых в возмещение судебных издержек, суд не вправе уменьшать его произвольно, если другая сторона не заявляет возражения и не представляет доказательства чрезмерности взыскиваемых с нее расходов (часть 3 статьи 111 АПК РФ, часть 4 статьи 1 ГПК РФ, часть 4 статьи 2 КАС РФ).





Вместе с тем в целях реализации задачи судопроизводства по справедливому публичному судебному разбирательству, обеспечения необходимого баланса процессуальных прав и обязанностей сторон (статьи 2, 35 ГПК РФ, статьи 3, 45 КАС РФ, статьи 2, 41 АПК РФ) суд вправе уменьшить размер судебных издержек, в том числе расходов на оплату услуг представителя, если заявленная к взысканию сумма издержек, исходя из имеющихся в деле доказательств, носит явно неразумный (чрезмерный) характер





Пример дело А42-7718/2024 (АС Мурманской обл.), где суд указал на шаблонный характер дел истца и дублирование протоколов, признав часть расходов явно несоразмерной объёму выполненной работы .





Выводы