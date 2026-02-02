Взыскание судебных расходов на фиксацию интернет-доказательств: анализ практики | ВебДжастис

Взыскание судебных расходов на фиксацию интернет-доказательств: анализ практики
В условиях цифровизации оборота ключевое значение в арбитражных спорах приобретают электронные доказательства: содержание сайтов, интернет-страниц, карточек товаров, изображений, текстов и иных объектов, размещённых в сети Интернет. В связи с изменяемостью и высоким риском полной утраты такой информации особую роль играет её своевременная и надлежащая фиксация.
На практике это осуществляется одним из следующих способов:
- с помощью автоматизированных сервисов фиксации (например ShotApp)
- путём нотариального осмотра электронных доказательств, в том числе с использованием специализированного программного обеспечения (в частности сервиса дистанционного нотариального обеспечения "Вебджастис")
- самостоятельным выполнением скриншотов в соответствии с разъяснениями Верховного Суда РФ
Настоящая публикация посвящена анализу судебной практики по вопросу возмещения судебных расходов на фиксацию электронных доказательств, их квалификации, допустимости и критериям разумности.
Нормативная база для взыскания расходов
Суды единообразно исходят из следующих положений:
- ст. 106 АПК РФ - относит к судебным издержкам иные расходы, связанные с рассмотрением дела;
- ст. 110 АПК РФ - устанавливает принцип распределения судебных расходов;
- Постановление Пленума ВС РФ от 21.01.2016 № 1, п. 4 и п. 13 - допускает возмещение расходов на сбор доказательств, понесённых до подачи иска, при условии их необходимости и допустимости.
Эти нормы прямо применяются судами при разрешении вопроса о компенсации расходов на фиксацию доказательств в интернете
Признание расходов на автоматическую фиксацию допустимыми и необходимыми
Суды признают расходы на автоматическую фиксацию информации в интернете необходимыми судебными издержками, если соблюдены базовые условия:
- наличие протокола фиксации
- подтверждение оплаты (кассовый чек, платёжное поручение)
- связь протокола фиксации с предметом спора.
Так, суды прямо указывают, что информация в сети Интернет может быть изменена или удалена, а потому её объективная фиксация является разумной мерой защиты процессуальных прав стороны (дело А17-1539/2024 АС Ивановской обл.) .
Несколько примеров дел, где суды полностью возместили расходы на автоматическую фиксацию:
- А11-7964/2022 (АС Владимирской обл.) - расходы на фиксацию были подтверждены кассовым чеком
- А21-15119/2023 (АС Калининградской обл.) - расходы включены в общую сумму судебных издержек, признанных разумными
- А55-26215/2025 (АС Самарской обл.) — суд квалифицировал затраты как «необходимые расходы на фиксацию правонарушения»
- А60-21991/2025 (АС Свердловской обл.) — суд оценил рыночную стоимость услуги и признал сумму разумной.
Во всех указанных делах суды подтвердили, что автоматическая фиксация с использованием «Вебджастис» является допустимым способом сбора электронных доказательств .
Нотариальная фиксация и её правовая оценка
Суды стабильно взыскивают расходы на нотариальный осмотр электронных доказательств и услуги Вебджастис (сервисный сбор) при наличии:
- нотариального протокола с указанным в нем нотариальным тарифом
- указания в протоколе на использование нотариусом программного комплекса Вебджастис
- договоров, актов и платёжных документов на оплату услуг по организации нотариального обеспечения
- связи протокола фиксации с предметом спора
Характерные примеры:
- А14-17816/2018 (АС Воронежской обл.) - взысканы расходы по двум договорам на фиксацию доказательств с использованием «Вебджастис»;
- А40-66008/2024 и А40-52880/2024 (АС города Москвы) - суды без снижения включили нотариальные расходы в состав судебных издержек;
- А50-18673/2019 (АС Пермского края) - отсутствие возражений ответчика и чёткая документальная база привели к полному взысканию.
Суды подчёркивают, что при наличии нотариального протокола с техническими реквизитами допустимость доказательства не вызывает сомнений .
Снижение расходов на нотариальное заверение происходит, как правило по формально-процессуальным причинам:
- частичное удовлетворение иска
- сочетание имущественных и неимущественных требований
Показателен пример дела А17-1539/2024 (АС Ивановской обл.), где суд апелляционной инстанции снизил сумму исключительно в результате применения пропорции удовлетворённых требований, не оспаривая сам факт и обоснованность нотариальной фиксации .
Основания для отказа во взыскании
Анализ практики показывает, что отказы носят формальный характер и связаны не с отрицанием самой услуги, а с недостаточностью доказательств.
Основные причины отказов:
- Отсутствие подтверждения оплаты
Дело А42-10876/2024 (АС Мурманской обл.), А82-13758/2024 и А82-13762/2024 (АС Ярославской обл.) - суды отказали из-за отсутствия платёжных документов
- Отсутствие самого протокола фиксации
Дело А28-9448/2023 (АС Кировской обл.) - истец ссылался на сервис, но не представил протокол
- Отсутствие связи расхода с предметом спора
Дело А45-3288/2022 (АС Новосибирской области) - один из протоколов касался сайта, не относящегося к делу, и не был учтён
Таким образом, суды требуют строгой процессуальной дисциплины, но не ставят под сомнение сам институт фиксации электронных доказательств .
Критерии разумности и снижение суммы
Даже при отсутствии возражений со стороны ответчика суд вправе снизить размер расходов, если сочтёт их чрезмерными. Это прямо следует из п. 11 Постановления Пленума ВС РФ № 1.
Разрешая вопрос о размере сумм, взыскиваемых в возмещение судебных издержек, суд не вправе уменьшать его произвольно, если другая сторона не заявляет возражения и не представляет доказательства чрезмерности взыскиваемых с нее расходов (часть 3 статьи 111 АПК РФ, часть 4 статьи 1 ГПК РФ, часть 4 статьи 2 КАС РФ).
Вместе с тем в целях реализации задачи судопроизводства по справедливому публичному судебному разбирательству, обеспечения необходимого баланса процессуальных прав и обязанностей сторон (статьи 2, 35 ГПК РФ, статьи 3, 45 КАС РФ, статьи 2, 41 АПК РФ) суд вправе уменьшить размер судебных издержек, в том числе расходов на оплату услуг представителя, если заявленная к взысканию сумма издержек, исходя из имеющихся в деле доказательств, носит явно неразумный (чрезмерный) характер
Пример дело А42-7718/2024 (АС Мурманской обл.), где суд указал на шаблонный характер дел истца и дублирование протоколов, признав часть расходов явно несоразмерной объёму выполненной работы .
Выводы
- Судебная практика устойчиво признаёт расходы на фиксацию электронных доказательств судебными издержками.
- Автоматическая фиксация и нотариальный осмотр через агрегатор дистанционного заверения "Вебджастис" рассматриваются судами как равнозначно допустимые способы обеспечения доказательств.
- Ключевое значение имеют:
- наличие протокола
- подтверждение оплаты
- связь с предметом спора
- Снижение или отказ возможны исключительно по формальным и процессуальным основаниям, а не из-за недоверия к самому способу фиксации.
- Практика демонстрирует постепенное формирование стандарта доказывания цифровых расходов, сопоставимого с расходами на традиционные процессуальные действия.