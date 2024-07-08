Суд отказал «Ждуну»: почему поисковики не отвечают за контент в выдаче | ВебДжастис

В одном из своих последних дел Истец уже традиционно потребовал взыскать 5 млн. за нарушение исключительных прав на изображение "Ждуна".

*Для тех кто не в курсе, это такое фантазийное серое существо с головой морского слона и телом личинки, крч бээ.



⚖️ Арбитражный суд Воронежской области в составе судьи Ловчиковой, оценив обстоятельства дела, полностью отказал в иске.

Представители Ответчика и привлеченный ими нотариус поработали на "отлично". Сервис "Вебджастис" как всегда оказался на высоте.

В этом деле как нельзя лучше было продемонстрировано, что грамотно составленный нотариусом протокол осмотра доказательств, содержащий подробное описание обстоятельств подлежащих доказыванию, - залог успеха в сложном деле по защите интеллектуальных прав.

На наш взгляд это дело является весьма ценным для судебной практики, поскольку суд первой инстанции достаточно детально и в то же время понятно расписал особенности информационного посредника, функционирующего как поисковая система, и причины исключения ответственности такого лица. Что в точности совпало с позицией Верховного суда РФ, высказанной в пункте 17 свежего Обзора судебной практики по делам, связанным с нарушением авторских и смежных прав в сети «Интернет» от 29 мая 2024.

Мы подготовили небольшой обзор данного дела в нашей подборке судебной практики применения электронных доказательств.

