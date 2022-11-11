Товарный знак против защиты деловой репутации: когда критика не является нарушением | ВебДжастис

Предмет спора: Честь, достоинство, деловая репутация

В обоснование своих требований истец указал, что 30 января 2019 года в социальной сети «Инстаграм» на странице профиля Ответчика была размещена публикация под названием «ОСТОРОЖНО МОШЕННИКИ», где содержалась недостоверная информация, порочащая деловую репутацию Истца. Данные обстоятельства были зафиксированы нотариусом.

Ответчик также обратился к нотариусу для заверения информации о деятельности Истца, связанной с распространением косметической продукции с товарным знаком "Неоколл" и "Русские Технологии Красоты".

Ответчик пояснил, что использовал слово "мошенники" с целью привлечения внимания потенциальных потребителей к тому, что продукция, распространяемая истцом, не является продукцией ответчика хотя его товарные знаки и указаны на ней. Такая продукция может быть небезопасной и представлять опасность для здоровья потребителей, поскольку ее происхождение и реальный состав неизвестны.Таким образом, ответчик проявил должную осмотрительность и заботливость в интересах физических лиц -потенциальных потребителей продукции, реализуемой истцом под товарными знаками "Неоколл" и "Русские Технологии Красоты".

Отказывая в иске, арбитражный суд указал следующее:

Ответчик, как единственный правообладатель товарного знака «Неоколл», распространил информацию о том, что Истец не является правообладателем товарных знаков "Неоколл" и "Русские Технологии Красоты" и поэтому не вправе распространять продукцию под указанными товарными знаками.

Распространенные сведения не содержат утверждений о совершении истцоми/или его сотрудниками преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, а лишь субъективную оценку, мнение и убеждение ответчика относительно деятельности истца, которые не являются предметом судебной защиты в порядке статьи 152 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Истец является коммерческой организацией и осуществляет свою предпринимательскую деятельность на свой риск, в том числе несет риски, связанные с его виновными недобросовестными действиями

Больше практики тут

#практика

⚖️Появились вопросы? Ждем сообщения в директ профиля @webjustice_ru