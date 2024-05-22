Кража идеи рилс: как доказать нарушение авторских прав через ShotApp | ВебДжастис

Кража идеи рилс: как доказать нарушение авторских прав через ShotApp

Планшет с зажимом для бумаги, на котором изображен список из нескольких горизонтальных полосок, символизирующих текст. Арбитражный суд Московской области в составе судьи Степаненко А.В., рассмотрел дело №А41-101804/2023 о взыскании компенсации за кражу идеи рилса, а именно за нарушение авторских прав на аудиовизуальное произведение (reels) «5 вещей, которые нужно сделать после погашения ипотеки».

Иконка мишени красного цвета с белыми кольцами, в центр которой попал синий дротик. В обоснование заявленных требований Истцом были представлены доказательства незаконного использования видеоролика Ответчиком¸ а именно: протокол автоматизированной АС ВЕБДЖАСТИС № 1695897908 от 28.09.2023; скриншоты и видеозапись нарушения; сравнительный анализ аудиовизуальных произведений.

Дорожное ограждение с желто-черными полосами на двух опорах. Как следует из материалов дела, Ответчик разместил спорный видеоролик 26.09.2023 (позже Истца), что подтверждается следующими доказательствами: скриншотами публикации, протоколом автоматизированной фиксации информации № 1695897908 от 28.09.2023: согласно стр. 25 Протокола под видеороликом Ответчика были оставлены комментарии «2 дня назад» от даты фиксации (составления протокола), видеозаписью нарушения: в момент составления Протокола и записи экрана зафиксировано, что до спорного видеоролика в аккаунте Ответчика ранее были размещены другие видеозаписи.

⚖️ Суд первой инстанции удовлетворил исковые требования частично, точнее эпично - "Отказал в иске в части".

