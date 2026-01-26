Участник компании работает на конкурента: как законно отказать в доступе к документам | ВебДжастис

Да, если у вас есть весомые доказательства.

Сегодня расскажем про дело, в котором компания смогла защитить ценную коммерческую информацию, используя только сведения из интернет.

Корпоративные войны — это не всегда душные процессы. Иногда это настоящий детектив. Рассказываем про кейс, где цифровые следы помогли компании защитить коммерческую тайну.

Суть спора: участник компании, владеющий 50%, потребовал выдать ему все документы о хозяйственной деятельности. Казалось бы, имеет право. Но был нюанс: компания знала, что он работает на прямого конкурента.

Однако, Истец подготовился - формально уволился из конкурирующей фирмы, сменил там директора и «замел следы». Традиционных доказательств его связи с оппонентами не осталось.

Чтобы защитить компанию представитель Ответчика просто поискал нужную информацию в интернет и представил в суд:



Скриншоты поисковой выдачи Яндекс.

Протоколы осмотра сайта конкурента.

Объявления на Avito о поиске персонала.

Что именно удалось выяснить и доказать?

Оказалось, что Истец до сих пор числится контактным лицом конкурента, подбирает для него персонал и закупает материалы через Avito и даже зарегистрировал и предоставил конкуренту домен сходный до степени смешения с товарным знаком Компании. Поисковая выдача Яндекса по ряду запросов, также указала на Истца и его супругу как лиц, отвечающих за операционную деятельность конкурирующей организации.

В суде Истец не смог объяснить, почему продолжает активно участвовать в чужом бизнесе после «увольнения».

Почему это важно для бизнеса?

Оппоненты часто пытаются скрыть аффилированность через «номиналов» или формальные увольнения. В таких случаях интернет-фиксация становится единственным способом восстановить справедливость.

Выводы суда:

Суд признал связь Истца с конкурентом доказанной и "разрешил" Компании не выдавать самые ценные документы (договоры, накладные, акты и финансовые сведения за последние 3 года), отказав в большей части требований и сохранив коммерческую тайну.

Интернет помнит всё. Но чтобы эти данные стали доказательством в суде, их нужно найти и правильно зафиксировать.

Номер дела: №А72-9848/2021

