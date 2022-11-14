Взыскание 600 000 рублей за незаконное использование фотографий мебели | ВебДжастис

Предмет спора: Авторское право: фотографии, рисунки, видео

Цена иска: 600 000 р.

Взыскано: 600 000 р.

Ответчик использовал фотографии мебели без разрешения правообладателя и выплаты соответствующего вознаграждения путем их воспроизведения и доведения до всеобщего сведения, разместив их на своём сайте в сети «Интернет». Доказательств обратного в материалы дела не представлено

Автором указанных фотографических произведений является генеральный директор истца ФИО, который создал их в процессе осуществления своей трудовой деятельности в ООО "Этажерка" (Ответчик).

Между Истцом и Ответчиком был заключен договор поставки товаров, однако данный договор не предусматривал передачу каких-либо исключительных прав на указанные выше изображения и возможность их использования в своей коммерческой деятельности.

Кроме того, Правоотношения с Ответчиком, связанные с поставкой товаров, были фактически прекращены 23.10.2018, что подтверждается уведомлением о расторжении дилерского договора от 26.10.2018.

Вскоре после расторжения договора, Истцу стало известно, что Ответчик с помощью своего сайта использует указанные выше фотографии. На сайте Ответчика в разделе о компании, указаны его реквизиты, что подтверждается нотариальными протоколами осмотра сайта от 10.12.2018

