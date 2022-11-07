Недобросовестная конкуренция: как доказать факт распространения ложных сведений | ВебДжастис
Предмет спора: Недобросовестная конкуренция
Представитель: ООО «КРЦ «ЭФКО-Каскад», ООО «ЭФКО Пищевые ингредиенты», ОАО «ЭФКО»
Калининградским УФАС было рассмотрено дело о нарушении рядом организаций Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», выразившееся в недобросовестной конкуренции путем дискредитации, то есть распространения ложных, неточных или искаженных сведений, которые могут причинить убытки хозяйствующему субъекту.
В качестве подтверждения факта размещения неточных и недостоверных сведений заявителем был представлен протокол от 05.09.2014 осмотра нотариусом письменных доказательств – информации в сети Интернет. Данный факт УФАС сочло подтвержденным указанным протоколом и удовлетворила требования заявителя.
Решением арбитражного суда Калининградской области в удовлетворении заявления об обжаловании вышеуказанного решения УФАС было отказано.
#практика
⚖️Появились вопросы? Ждем сообщения в директ профиля @webjustice_ru