Недобросовестная конкуренция: как доказать факт распространения ложных сведений | ВебДжастис

Предмет спора: Недобросовестная конкуренция

Представитель: ООО «КРЦ «ЭФКО-Каскад», ООО «ЭФКО Пищевые ингредиенты», ОАО «ЭФКО»

Калининградским УФАС было рассмотрено дело о нарушении рядом организаций Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», выразившееся в недобросовестной конкуренции путем дискредитации, то есть распространения ложных, неточных или искаженных сведений, которые могут причинить убытки хозяйствующему субъекту.

В качестве подтверждения факта размещения неточных и недостоверных сведений заявителем был представлен протокол от 05.09.2014 осмотра нотариусом письменных доказательств – информации в сети Интернет. Данный факт УФАС сочло подтвержденным указанным протоколом и удовлетворила требования заявителя.

Решением арбитражного суда Калининградской области в удовлетворении заявления об обжаловании вышеуказанного решения УФАС было отказано.

