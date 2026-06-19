Подарки юристу и адвокату: фирменный мерч «Адвокэт»

Рады поделиться новостью — мы запустили фирменный магазин нашего мерча под брендом «Адвокэт».



Путь к его созданию был непростым, полным проб и ошибок. Все началось с идеи — можно ли придумать брендовые вещи без бренда? Не корпоративный сувенир с логотипом во всю ширину, не очередной рекламный носитель, а предметы, которые выглядят стильно, живут в профессии и “считываются своими”. Вещи для юристов — но без канцелярской душности. Первым мы создали шопер. Простой, лаконичный, с дерзкими мемными надписями в тематике нашего сервиса.

Благодаря ему мы смогли нащупать концепцию для нашего мерча и начали дальше ее развивать.

Так родился бренд «Адвокэт» — юридический, но совсем не душный.

Вещи от «Адвокэт» — простые и полезные, их можно подарить коллеге, команде или себе любимому. В этих вещах юридические мемы превратились в лаконичные слоганы и запоминающиеся образы с духом рок-н-ролла.

В итоге мерч работает как секретный код: коллеги понимают, клиенты замечают, а окружающие чувствуют — перед ними человек из профессии.

Первоначально мы продавали наш мерч на маркетплейсах, однако быстро поняли — для него нужно создать отдельную площадку.

И теперь бренд «Адвокэт» представлен в фирменном интернет-магазине.

Мы собрали на сайте вещи, которые способны понравиться не только практикующим юристам и адвокатам, но и студентам юрфаков, а также, надеемся, работникам суда.

Бренд «Адвокэт» — для всех, кто ценит право, стиль и иронию.

Сейчас на сайте три линейки юридического мерча:





«Модный литигатор» — лаконичные футболки, худи, дождевики и бейсболки с выразительными слоганами и из натураньных материалов. Также в линейку вошли тематические шевроны, которые придадут любой одежде дух юризма. «Деловой литигатор» — практичные и полезные в быту вещи в фирменном стиле. Сейчас в линейке представлены шоперы и наборы литигатора. «Скоро отпуск» — предметы, которые пригодятся во время поездок по городу и на природу. Фирменные бутылки и термокружки, наборы для путешествий, надувные диваны (ламзаки).

«Адвокэт» — не кричащие надписи ради надписей.

Это мерч с профессией внутри: сдержанный, но не скучный; практичный, но не безликий; ироничный, но все еще юридически точный.

Мы сделали его для тех, у кого юризм не только в профессии, но и в голове. А также людей, которые ценят самоиронию и вещи с характером.

Весь мерч под брендом «Адвокэт» доступен в каталоге на фирменном сайте.

Надеемся, наше воплощение юризма в мерче вам тоже понравится.