Подарки юристу и адвокату: фирменный мерч «Адвокэт»
Благодаря ему мы смогли нащупать концепцию для нашего мерча и начали дальше ее развивать.
Так родился бренд «Адвокэт» — юридический, но совсем не душный.
Вещи от «Адвокэт» — простые и полезные, их можно подарить коллеге, команде или себе любимому. В этих вещах юридические мемы превратились в лаконичные слоганы и запоминающиеся образы с духом рок-н-ролла.
В итоге мерч работает как секретный код: коллеги понимают, клиенты замечают, а окружающие чувствуют — перед ними человек из профессии.
Первоначально мы продавали наш мерч на маркетплейсах, однако быстро поняли — для него нужно создать отдельную площадку.
И теперь бренд «Адвокэт» представлен в фирменном интернет-магазине.
Мы собрали на сайте вещи, которые способны понравиться не только практикующим юристам и адвокатам, но и студентам юрфаков, а также, надеемся, работникам суда.
Бренд «Адвокэт» — для всех, кто ценит право, стиль и иронию.
Сейчас на сайте три линейки юридического мерча:
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«Адвокэт» — не кричащие надписи ради надписей.
Это мерч с профессией внутри: сдержанный, но не скучный; практичный, но не безликий; ироничный, но все еще юридически точный.
Мы сделали его для тех, у кого юризм не только в профессии, но и в голове. А также людей, которые ценят самоиронию и вещи с характером.
Весь мерч под брендом «Адвокэт» доступен в каталоге на фирменном сайте.
Надеемся, наше воплощение юризма в мерче вам тоже понравится.