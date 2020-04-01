01.04.2020 Новости вебджастис | Все публикации

Как заверить видео из YouTube для суда: пошаговая инструкция | ВебДжастис

Иконка кинохлопушки с изображением кнопки воспроизведения (плей) по центру

Друзья, в это непростое время мы не останавливаемся и продолжаем улучшать наши сервисы по собиранию и фиксации доказательств в интернет.


Как и планировали, мы запустили фиксацию видео, размещенного в интернет.


При помощи сервиса заверения онлайн доказательств теперь можно зафиксировать видео, размещенное на видеохостинге youtube и на многих других интернет-сайтах. Наш робот сохранит интересующее вас видео и будет хранить его 12 месяцев. В протоколе система автоматически сформирует описание процедуры сохранения и источника сохраняемой видеозаписи.


Такой протокол позволит вам подтвердить размещение видео в интернете на определенном сайте в определенное время и сохранить к нему доступ, даже если оно будет удалено в первоисточнике.


Как заверить видео из Ютуба?


Заверить видео c Youtube для суда очень просто:

  • зайдите на сайт https://www.screenshot.legal/
  • нажмите кнопку "ЗАФИКСИРОВАТЬ"
  • скопируйте и вставьте ссылку на видео с youtube в поле "Адрес интернет-страницы"
  • дождитесь пока система Вебджастис проанализирует страницу с видео и покажет вам превью
  • отметьте видео подлежащее заверению галочкой
  • заполните контактные данные для оформления протокола фиксации
  • на следующем шаге проверьте скриншоты страницы, где расположено видео
  • оплатите фиксацию и хранение протокола и видеозаписи
  • скачайте протокол и сохраненную видеозапись прямо на сайте


* Если что-то пошло не так, просто напишите нам на info@webjustice.ru и мы вам поможем

Читайте также


© 2013 - 2026 Интернет-правосудие

  • telegram vk Skolkovo