Как заверить видео из YouTube для суда: пошаговая инструкция | ВебДжастис

Друзья, в это непростое время мы не останавливаемся и продолжаем улучшать наши сервисы по собиранию и фиксации доказательств в интернет.





Как и планировали, мы запустили фиксацию видео, размещенного в интернет.





При помощи сервиса заверения онлайн доказательств теперь можно зафиксировать видео, размещенное на видеохостинге youtube и на многих других интернет-сайтах. Наш робот сохранит интересующее вас видео и будет хранить его 12 месяцев. В протоколе система автоматически сформирует описание процедуры сохранения и источника сохраняемой видеозаписи.





Такой протокол позволит вам подтвердить размещение видео в интернете на определенном сайте в определенное время и сохранить к нему доступ, даже если оно будет удалено в первоисточнике.





Как заверить видео из Ютуба?





Заверить видео c Youtube для суда очень просто:

зайдите на сайт https://www.screenshot.legal/

нажмите кнопку "ЗАФИКСИРОВАТЬ"

скопируйте и вставьте ссылку на видео с youtube в поле "Адрес интернет-страницы"

дождитесь пока система Вебджастис проанализирует страницу с видео и покажет вам превью

отметьте видео подлежащее заверению галочкой

заполните контактные данные для оформления протокола фиксации

на следующем шаге проверьте скриншоты страницы, где расположено видео

оплатите фиксацию и хранение протокола и видеозаписи

скачайте протокол и сохраненную видеозапись прямо на сайте





* Если что-то пошло не так, просто напишите нам на info@webjustice.ru и мы вам поможем