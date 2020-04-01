Как заверить видео из YouTube для суда: пошаговая инструкция | ВебДжастис
Друзья, в это непростое время мы не останавливаемся и продолжаем улучшать наши сервисы по собиранию и фиксации доказательств в интернет.
Как и планировали, мы запустили фиксацию видео, размещенного в интернет.
При помощи сервиса заверения онлайн доказательств теперь можно зафиксировать видео, размещенное на видеохостинге youtube и на многих других интернет-сайтах. Наш робот сохранит интересующее вас видео и будет хранить его 12 месяцев. В протоколе система автоматически сформирует описание процедуры сохранения и источника сохраняемой видеозаписи.
Такой протокол позволит вам подтвердить размещение видео в интернете на определенном сайте в определенное время и сохранить к нему доступ, даже если оно будет удалено в первоисточнике.
Как заверить видео из Ютуба?
Заверить видео c Youtube для суда очень просто:
- зайдите на сайт https://www.screenshot.legal/
- нажмите кнопку "ЗАФИКСИРОВАТЬ"
- скопируйте и вставьте ссылку на видео с youtube в поле "Адрес интернет-страницы"
- дождитесь пока система Вебджастис проанализирует страницу с видео и покажет вам превью
- отметьте видео подлежащее заверению галочкой
- заполните контактные данные для оформления протокола фиксации
- на следующем шаге проверьте скриншоты страницы, где расположено видео
- оплатите фиксацию и хранение протокола и видеозаписи
- скачайте протокол и сохраненную видеозапись прямо на сайте
* Если что-то пошло не так, просто напишите нам на info@webjustice.ru и мы вам поможем