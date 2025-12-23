Webjustice становится официальным партнером ПравоТех: полный цикл цифровизации для юристов | ВебДжастис

Legal tech компания Webjustice будет консультировать средний и крупный юрбизнес по внедрению продуктов “PravoTech”, продолжая развивать собственные бесплатные инструменты для частнопрактикующих юристов и небольших команд.





Получив статус официального агента, Вебджастис планирует использовать свои ресурсы, чтобы совместно с партнерами сделать юридический рынок России сильнее и технологичнее.

Используя мощь Legal Tech и свой опыт использования продуктов “ПравоТех”, мы будем оказывать консультационные услуги по подбору и внедрению таких незаменимых для юридических компаний и юрдепов продуктов как Casebook (ПравоДела), Caselook (ПравоПрактика).

Мы хотим предложить рынку двухуровневый подход к цифровизации юридической функции:

Для частнопрактикующих юристов и небольших фирм – бесплатное браузерное расширение ShotApp, которое «прокачивает» kad.arbitr.ru и решает повседневные рутинные задачи. Оптимальное решение в качестве первого шага в мир LegalTech.

Для средних, крупных и амбициозных региональных компаний (юрдепов) – экспертная помощь во внедрении системных решений от ПравоТех. Эти продукты незаменимы для работы с большими объемами данных, управления командой и делами, анализа судебной практики и снижения рисков.

«Наше партнерство с ПравоТех – это мост между этими двумя мирами. Мы говорим юристам: "Начните с наших бесплатных инструментов. А когда вы вырастете, когда вам понадобится мощная аналитика и системное управление практикой - мы на своем опыте покажем, как работают флагманские продукты рынка, и поможем их подключить»

— комментирует Евгений Седых, CEO Webjustice

О компании «ПравоТех»:



«ПравоТех» — ведущий российский разработчик LegalTech-решений для автоматизации юридических процессов. Продукты компании, такие как Casebook и Caselook, являются отраслевым стандартом для тысяч юристов в России.





