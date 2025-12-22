Ускоряем работу с картотекой арбитражных дел: новое бесплатное расширение ShotApp | ВебДжастис

Компания Webjustice объявляет об обновлении бесплатного браузерного расширения ShotApp. Теперь c ShotApp можно не только быстро зафиксировать доказательства в интернет, но и заметно ускорить свою работу с картотекой арбитражных дел и сервисом “Мой арбитр”.





Этот инструмент создан специально для судебных юристов, призван экономить время и повышать эффективность работы с делами.





Стандартный интерфейс Картотеки арбитражных дел, несмотря на свою важность и продвинутость, не во всём отвечает современным требованиям юристов. Рутинные задачи, такие как поиск контактов суда, отслеживание очереди судебных заседаний, загрузка типовых документов или поиск дополнительной информации по делу, отнимают драгоценное время. Расширение от ShotApp решает часть этих проблем прямо в вашем браузере.





Сейчас в виджете доступные следующие функции:

Быстрая подача документов: доступ к часто используемым процессуальным документам (ходатайствам, заявлениям) и автоматическое предзаполнение полей данными юриста.

Очередь судебных заседаний: помогает отслеживать продвижение очереди в заседаниях суда прямо в карточке дела, чтобы не пропустить свое онлайн-заседание.

Быстрый доступ к контактам суда: публичные телефоны аппарата суда, помощников и секретарей судьи теперь доступны в один клик.

Отзывы о судьях: быстрый переход на сайт с отзывами

Поиск дел по Истцу или Ответчику: быстрый поиск всех дел с участием конкретной компании по ее наименованию.

Упоминания дела в интернете: мониторинг упоминаний номера дела в открытых источниках и СМИ.





«Мы в Webjustice ежедневно коммуницируем с судебными юристами и хорошо понимаем их «боли» при работе с картотекой. Наша основная задача — помогать с фиксацией цифровых доказательств, но мы видим, что можем быть полезны и в рутинных задачах. Наш виджет - это наш вклад в юридическое сообщество. Мы хотим дать юристам те функции, которых им не хватает, и делаем это бесплатно. Конечно виджет не дает тех возможностей, которые предоставляют такие сервисы как Casebook или Cacelook, но не все юристы могут себе их позволить. Предполагаю, что наш виджет будет востребован среди юристов, занимающихся частной практикой и небольших региональных компаний. Пусть профессионалы тратят время на суть дела, а не на борьбу с интерфейсами»,

— комментирует Евгений Седых, CEO компании Webjustice





Получить виджет можно бесплатно всего за две минуты, скачав расширение ShotApp. Мы приглашаем юристов делиться идеями по оптимизации судебной работы, а также работы с любыми сайтами и сервисами, которые нужны юристу.



Совместимость: Google Chrome, Яндекс.Браузер и других на базе Chromium.





Установить бесплатно





О компании:

WEBJUSTICE (Интернет-правосудие) — российская Legal Tech компания, работающая с 2012 года и специализирующаяся на разработке инновационных решений для фиксации электронных доказательств. Флагманский продукт компании — сервис фиксации доказательств ShotApp, единственное в России оригинальное решение данного класса, зарегистрированное в Роспатенте. В команде из более чем 20 специалистов 70% составляют юристы и 30% — IT-разработчики, что позволяет создавать продукты, максимально отвечающие потребностям юридического сообщества. Компания является резидентом «Сколково» и признанным лидером в области обеспечения цифровых доказательств для судебных процессов.





