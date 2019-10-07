Школа IT-юриста: защита интеллектуальной собственности и фиксация доказательств | ВебДжастис

Друзья, рады сообщить, что в ноябре 2019 года совместно с нашими коллегами из ЮК "Зарцын и Партнеры" мы планируем провести 3 отличных вебинара в рамках проекта "Школа IT юриста". Темы для Вебинаров выбраны мегаактуальные. Ждем вас









6.11.2019 | Мой сайт скопировали, что делать





Копирование сайтов – одно из самых распространенных нарушений, с которыми мы сталкиваемся в своей работе. Чаще всего владелец сайта узнает о том, что его сайт скопировали из поисковой выдачи или из контекстной рекламы. Появление в сети полной копии сайта или даже сайта со значительным копирование вашего контента не только нарушает ваши исключительные права, но и способно серьезно навредить вашему бизнесу, если речь идет о коммерческом сайте.





Продолжительность: 17:00 - 18:30









13.11.2019 | Собирание доказательств по делам о нарушении исключительных прав: способы фиксации нарушения, приемы для обоснования размера компенсации.





Практикующие юристы все чаще сталкиваются с необходимостью фиксации доказательств, размещенных в сети Интернет. Причем, этот тренд уже давно перешагнул из сферы интеллектуальных споров в дела, вытекающие из традиционно офлайновых правоотношений, включая договорные, семейные и трудовые споры, споры о защите прав потребителей, защите чести и достоинства, а также корпоративные споры и споры связанные с недобросовестной конкуренцией. На протяжении последних семи лет мы так или иначе сталкивались с обеспечением доказательств применительно ко всем всех видам указанных споров. Готовы поделиться накопленным опытом в целом и затронуть некоторые особенности собирания доказательств по конкретным видам споров.





Продолжительность: 17:00 - 18:30











20.11.2019 | Я попался на нарушении авторских прав. Что делать?





Если вам пришла претензия или исковое заявление от правообладателя за нарушение прав на объекты интеллектуальных прав, вам непременно стоит изучить как защищаться в данной ситуации. Одним из способов защиты является снижение размера заявленной ко взысканию правообладателем компенсации. На данном Вебинаре мы поможем вам разобраться с этим важным вопросом, снизить возможные риски, поскольку размер компенсации варьируется от 10 тысяч до 5 миллионов рублей.





Продолжительность: 17:00 - 18:30

