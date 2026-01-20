Итоги 2025 года: достижения и инновации в LegalTech | ВебДжастис

2025 год стал важной вехой в развитии нашей компании и индустрии LegalTech в целом. Мы не только продолжили системную работу по автоматизации юридических процессов, но и запустили ряд инновационных и креативных проектов, направленных на развитие правовой культуры и повышение эффективности профессиональной деятельности юристов.
LegalTech: цифры и достижения
2025 год ознаменовался значительными результатами по ключевым направлениям:
- 50 000+ протоколов сформировано с помощью сервиса ShotApp. Экономия времени пользователей составила более 25 000 часов, что эквивалентно почти трём годам непрерывной работы одного юриста.
- Получено 500+ положительных отзывов от пользователей – это признание профессионального сообщества и подтверждение востребованности наших решений.
- 300+ протоколов подготовлено нотариусами с использованием сервиса, что говорит о глубокой интеграции продукта в профессиональную практику.
- 20 000 000+ рублей инвестировано в развитие новых LegalTech-проектов. Это вклад в цифровую трансформацию отрасли и поддержку инноваций.
- Более 0,8 млн просмотров на сайтах Webjustice и ShotApp, что подтверждает высокий интерес юридического сообщества к электронным доказательствам.
- 68 000+ просмотров видеоконтента на профильных видеохостингах, в том числе обучающих и презентационных материалов.
- Более 10 000 активных пользователей сервиса, что свидетельствует о росте и вовлеченности аудитории.
- 6 500+ упоминаний в системе «Мой Арбитр», что отражает активное применение решений в реальной судебной практике.
Креатив и продакшн
В рамках направления по продвижению юридической профессии и LegalTech-инициатив мы реализовали сразу несколько проектов
В 2025 году мы представили несколько ключевых обновлений и новинок
Планы на 2026 год
Наша цель — сделать юридическую деятельность более эффективной, технологичной и доступной.
В 2026 году мы продолжим развитие цифровых решений для юридического сообщества, расширим функциональность текущих сервисов и предложим новые инструменты, соответствующие вызовам времени.
