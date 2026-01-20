Итоги 2025 года: достижения и инновации в LegalTech | ВебДжастис





2025 год стал важной вехой в развитии нашей компании и индустрии LegalTech в целом. Мы не только продолжили системную работу по автоматизации юридических процессов, но и запустили ряд инновационных и креативных проектов, направленных на развитие правовой культуры и повышение эффективности профессиональной деятельности юристов.











LegalTech: цифры и достижения

2025 год ознаменовался значительными результатами по ключевым направлениям:

50 000+ протоколов сформировано с помощью сервиса ShotApp . Экономия времени пользователей составила более 25 000 часов, что эквивалентно почти трём годам непрерывной работы одного юриста.

Получено 500+ положительных отзывов от пользователей – это признание профессионального сообщества и подтверждение востребованности наших решений.

300+ протоколов подготовлено нотариусами с использованием сервиса, что говорит о глубокой интеграции продукта в профессиональную практику.

20 000 000+ рублей инвестировано в развитие новых LegalTech-проектов. Это вклад в цифровую трансформацию отрасли и поддержку инноваций.

Более 0,8 млн просмотров на сайтах Webjustice и ShotApp, что подтверждает высокий интерес юридического сообщества к электронным доказательствам.

68 000+ просмотров видеоконтента на профильных видеохостингах, в том числе обучающих и презентационных материалов.

Более 10 000 активных пользователей сервиса, что свидетельствует о росте и вовлеченности аудитории.

6 500+ упоминаний в системе «Мой Арбитр», что отражает активное применение решений в реальной судебной практике.









Креатив и продакшн

В рамках направления по продвижению юридической профессии и LegalTech-инициатив мы реализовали сразу несколько проектов

Представили дерзкий бренд для юристов — «АдвоКЭТ», а также открыли специализированный магазин мерча

Выпустили музыкальный альбом «Юризм головного мозга», включающий трек «По воле СИПа», доступный на Яндекс.Музыке

Создали первый в мире юридический нейросериал «2025 оттенков юризма» , объединив технологии и юридический контент.













В 2025 году мы представили несколько ключевых обновлений и новинок

Полностью обновили расширение ShotApp, а также запустили бесплатный виджет для системы «Мой Арбитр» (kad.arbitr)

Добавили командные функции для работы юридических департаментов и юридических фирм.

Представили бесплатный сканер документов для iPhone, сервис транскрибации аудио/видео , инструменты проверки сайтов, а также функции скачивания и фиксации медиафайлов и КотоГид.













Планы на 2026 год

Наша цель — сделать юридическую деятельность более эффективной, технологичной и доступной.

В 2026 году мы продолжим развитие цифровых решений для юридического сообщества, расширим функциональность текущих сервисов и предложим новые инструменты, соответствующие вызовам времени.



