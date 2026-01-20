Итоги 2025 года: достижения и инновации в LegalTech | ВебДжастис

2025 год стал важной вехой в развитии нашей компании и индустрии LegalTech в целом. Мы не только продолжили системную работу по автоматизации юридических процессов, но и запустили ряд инновационных и креативных проектов, направленных на развитие правовой культуры и повышение эффективности профессиональной деятельности юристов.



Иллюстрация в стиле анатомического справочника под названием 'LAW BIOLOGY: Из чего состоит АдвоКЭТ'. На картинке изображен футуристичный кот-робот с цифровым лицом, внутри которого видны механизмы, шестеренки, батарейка, сердце в форме значка юстиции и облако 'мягкой начинки'. Кот держит весы правосудия. Вокруг персонажа расположены выноски с пояснениями: 'Антенна для онлайн-заседаний', 'Канцелярия кота', 'Милое мурчание', 'Юридический рудимент' (хвост), 'Лапки чтобы делать КЛАЦ, КЛАЦ'. Внизу слева логотип 'WEBJUSTICE'.LegalTech: цифры и достижения

2025 год ознаменовался значительными результатами по ключевым направлениям:

  • 50 000+ протоколов сформировано с помощью сервиса ShotApp. Экономия времени пользователей составила более 25 000 часов, что эквивалентно почти трём годам непрерывной работы одного юриста.
  • Получено 500+ положительных отзывов от пользователей – это признание профессионального сообщества и подтверждение востребованности наших решений.
  • 300+ протоколов подготовлено нотариусами с использованием сервиса, что говорит о глубокой интеграции продукта в профессиональную практику.
  • 20 000 000+ рублей инвестировано в развитие новых LegalTech-проектов. Это вклад в цифровую трансформацию отрасли и поддержку инноваций.
  • Более 0,8 млн просмотров на сайтах Webjustice и ShotApp, что подтверждает высокий интерес юридического сообщества к электронным доказательствам.
  • 68 000+ просмотров видеоконтента на профильных видеохостингах, в том числе обучающих и презентационных материалов.
  • Более 10 000 активных пользователей сервиса, что свидетельствует о росте и вовлеченности аудитории.
  • 6 500+ упоминаний в системе «Мой Арбитр», что отражает активное применение решений в реальной судебной практике.



Креатив и продакшн


В рамках направления по продвижению юридической профессии и LegalTech-инициатив мы реализовали сразу несколько проектов


  • Представили дерзкий бренд для юристов — «АдвоКЭТ», а также открыли специализированный магазин мерча.
  • Выпустили музыкальный альбом «Юризм головного мозга», включающий трек «По воле СИПа», доступный на Яндекс.Музыке.
  • Создали первый в мире юридический нейросериал «2025 оттенков юризма», объединив технологии и юридический контент.
 Коллаж с корпоративной сувенирной продукцией компании 'WebJustice'. На изображении представлены: черная спортивная бутылка с надписью 'Пей, люби, судись', две тканевые сумки-шопперы, три вязаные шапки с логотипом 'Адвокат' в различных оттенках синего, два худи (белое и синее) с логотипом и принтом кота-робота, коллекция футболок с забавными юридическими принтами, набор из 12 брендированных патчей/наклеек с фразами и логотипами, а также черный дождевик с логотипом и надписью на спине. В центре композиции размещен слоган 'Юризм в моей голове' и логотип компании.




Рекламный баннер сервиса ShotApp, предназначенного для юридической фиксации интернет-контента (переписки, сайтов, видео и документов). На изображении показан интерфейс программы с инструментами для захвата экрана, виджет для интеграции с KAD.ARBITR, а также дополнительные функции: транскрибация аудио и видео, поиск владельца сайта и проверка аффилированности ресурсов.

В 2025 году мы представили несколько ключевых обновлений и новинок





Планы на 2026 год

Наша цель — сделать юридическую деятельность более эффективной, технологичной и доступной.

В 2026 году мы продолжим развитие цифровых решений для юридического сообщества, расширим функциональность текущих сервисов и предложим новые инструменты, соответствующие вызовам времени.


