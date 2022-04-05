Регистрация товарного знака ShotApp: защита интеллектуальной собственности сервиса фиксации доказательств | ВебДжастис

Регистрация товарного знака ShotApp: защита интеллектуальной собственности сервиса фиксации доказательств
Держим марку!
04 апреля 2022 года Федеральная служба по интеллектуальной собственности (РОСПАТЕНТ) зарегистрировала товарный знак ShotApp
Под данным товарным знаком оказываются услуги по фиксации доказательств при помощи одноименных мобильных приложений и расширения для браузера Google Chrome
Роспатент приятно удивил крайне оперативным рассмотрением заявки - срок регистрации составил всего 4 месяца
Товарный знак (знак) защищает словесное обозначение ShotApp в отношении следующих товаров (работ, услуг):
35 - ведение автоматизированных баз данных; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; экспертиза деловая; фиксация информации в сети Интернет, включая автофиксацию при помощи специальных программных средств.
45 - исследования юридические; консультации по вопросам интеллектуальной собственности; контроль в области интеллектуальной собственности для юридических лиц
