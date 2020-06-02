Путь в Сколково: как «ВебДжастис» стал резидентом LegalTech | ВебДжастис

В один из дней covid - карантина в zoom-конфе один старый знакомый спросил, почему если Вебджастис такой хороший и продвинутый сервис, он до сих пор не является резидентом ФРИИ или Сколково?







Я пожал плечами и ответил, что не думал что это важно, полагал, что достаточно просто любить свое дело и делать его хорошо.





Сошлись на том, что экспертная оценка не будет лишней, а возможность получить государственную поддержку для проекта - тоже неплохая перспектива.





Сказано - сделано. Подали заявку, посчитали до 100 и ... эксперты Фонда "Сколково" сочли Вебджастис достойным резидентом.

С мая 2020 года "Вебджастис"официальный участник команды "Skolkovo LegalTech"





Поздравления принимаются в Instagram и Facebook ))

