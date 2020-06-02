02.06.2020 Новости вебджастис | Все публикации

Путь в Сколково: как «ВебДжастис» стал резидентом LegalTech | ВебДжастис

Логотип фонда «Сколково» с символом «Sk» и надписью «Сколково» на сером фоне.В один из дней covid - карантина в zoom-конфе один старый знакомый спросил, почему если Вебджастис такой хороший и продвинутый сервис, он до сих пор не является резидентом ФРИИ или Сколково?


Я пожал плечами и ответил, что не думал что это важно, полагал, что достаточно просто любить свое дело и делать его хорошо.


Сошлись на том, что экспертная оценка не будет лишней, а возможность получить государственную поддержку для проекта - тоже неплохая перспектива.


Сказано - сделано. Подали заявку, посчитали до 100 и ... эксперты Фонда "Сколково" сочли Вебджастис достойным резидентом.

С мая 2020 года "Вебджастис"официальный участник команды "Skolkovo LegalTech"


Поздравления принимаются в Instagram и Facebook ))

Читайте также


© 2013 - 2026 Интернет-правосудие

  • telegram vk Skolkovo