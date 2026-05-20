Публикации


Image
20.05.2026 Новости вебджастис | Все публикации

Виджет TG-FLOW от Webjustice: Telegram на вашем сайте без VPN

Представляем удобный инструмент, который сделает контент телеграм-канала доступным всем посетителям сайта.

Image
12.04.2026 Новости вебджастис | Все публикации

Новый бесплатный виджет для КАД.Арбитр от WEBJUSTICE

Рады объявить о запуске полного функционала нового юридического сервиса – бесплатного виджета для КАД.Арбитр.

Image
12.03.2026 Новости вебджастис | Все публикации

Большое обновление ShotApp для iOS и Android

Наши мобильные разработчики выпустили релизы новых версий мобильных приложений. Добавили новые функции, исправили ошибки. Уже планируем новые версии.

Image
27.01.2026 Новости вебджастис | legaltech | Все публикации

Программный комплекс сервиса фиксации доказательств ShotApp в реестре отечественного ПО

Программный комплекс для фиксации (заверения) информации в сети Интернет «ВЕБДЖАСТИС» (Интернет-правосудие), лежащий в основе сервиса фиксации доказательств ShotApp, включен в реестр российского ПО

Image
20.01.2026 Новости вебджастис | Все публикации

Вебджастис итоги 2025: Креатив + Юризм + LegalTech

Весь год улучшали сервис и запускали новые штуки, создали бренд нескучного мерча "Адвокэт" и бесплатный виджет для KAD.ARBITR, не скупились на креатив в маркетинге

Image
23.12.2025 Новости вебджастис | legaltech | Все публикации

Webjustice - официальный партнер ПравоТех

Legal tech компания Webjustice, в статусе агента будет консультировать и помогать среднему и крупному юрбизнесу внедрять продукты “PravoTech” и развивать собственные бесплатные инструменты для частнопрактикующих юристов и небольших команд.

Image
22.12.2025 Новости вебджастис | legaltech | Все публикации

ShotApp представляет бесплатный виджет для «прокачки» Картотеки арбитражных дел

Мы добавили в наше приложение фичи, которые улучшают работу судебных юристов с КАД АРБИТР

Image
17.09.2025 Новости вебджастис | Все публикации

ФАС признала использование товарного знака WEBJUSTICE в ключевиках актом недобросовестной конкуренции

ФАС России признала недобросовестной конкуренцией использование чужого товарного знака (включая его транслитерацию) при настройке контекстной рекламы в «Яндексе». Для привлечения клиентов нарушитель, не имеющий никакого отношения к правообладателю, использовал бренд «Webjustice».

Image
04.09.2025 Новости вебджастис | Все публикации

Выпустили обновленную версию расширения Shotapp Desktop

Стараемся становиться лучше и удобнее для юристов и обычных людей, которым требуются доказательства для защиты своих прав

Image
04.02.2025 Новости вебджастис | Все публикации

Круглый стол в МГЮА: 1 февраля 2025

Применение электронных доказательств в гражданском и арбитражном процессе

Image
03.02.2025 Новости вебджастис | Все публикации

Интернет-правосудие в Санкт-Петербурге

Компания Интернет-правосудие выступила официальным партнером XVI ежегодного юридического форума, проводимого Коммерсантъ в Санкт-Петербурге

Image
25.11.2024 Новости вебджастис | Все публикации

Обновление в сервисе ShotApp

Добавили возможность оформления и оплаты пакетов протоколов онлайн

Image
03.10.2024 Новости вебджастис | Все публикации

Робокот - наш маскот

У нас появился фирменный персонаж - робокот.

Image
21.09.2024 Новости вебджастис | Все публикации

Интернет-правосудие на ЮФМ 2024

Компания Интернет-правосудие выступила официальным партнером Пятого Юридического форума Мастеров, прошедшего в Воронеже в сентябре 2024

Image
30.07.2024 Новости вебджастис | Все публикации

Проморолик о продуктах ShotApp

В видео тезисно повествуется о том, какие приложения входят в семейство программных продуктов для фиксации доказательств ShotApp, разработанных в компании Интернет-правосудие

Image
21.06.2024 Новости вебджастис | Все публикации

Обновили расширение ShotApp Desktop

Добавили контекстное меню, горячие клавиши и еще несколько классных фич

Image
14.06.2024 Новости вебджастис | Все публикации

Интернет-правосудие на Legal Run '24

Наша команда приняла участие в благотворительном забеге Legal run 2024. Было жарко, было трудно, но весело и дружно

Image
07.03.2024 Новости вебджастис | Все публикации

Обновили мобильные приложения ShotApp

Прокачали функционал ShotApp для фиксации доказательств при помощи камеры смартфона: фото и видеосъемка

Image
01.02.2024 Новости вебджастис | Все публикации

ShotApp БОТ

Запустили Телеграм Бота, помогающего пользователям сориентироваться в продуктах ShotApp и зафиксировать доказательства на любой платформе

Image
20.12.2023 Новости вебджастис | Все публикации

Версия расширения ShotApp Desktop PRO уже в магазине расширений Google Сhrome

Выпущена обновленная PRO версия расширения ShotАpp, которая позволяет еще легче и удобнее фиксировать доказательства на компьютере без визита к нотариусу. Расширение пишет видео пока вы осматриваете нужную информацию и на основании него формирует итоговый протокол для суда.

Image
04.12.2023 Новости вебджастис | Вебархив | Все публикации

Платные услуги Веб-Архив.ру

Запущены услуги по платному архивированию с гарантией от удаления закрытых архивных копий веб-страниц

Image
23.10.2023 Новости вебджастис | Все публикации

Обновление расширения ShotApp Desktop

Оптимизировали интерфейс для фиксации информации одновременно на нескольких сайтах.

Image
10.10.2023 Новости вебджастис | Все публикации

Расширение ShotApp для Яндекс Браузера

Список платформ, на которых работают приложения ShotApp для фиксации доказательств пополнился Яндекс Браузером.

Image
30.08.2023 Новости вебджастис | Все публикации

Новая фича в сервисе ShotApp

Обновление АС "ВЕБДЖАСТИС", позволяющее ограничить доступ к протоколам ShotApp

Image
22.06.2023 Новости вебджастис | Все публикации

Отзывы о ShotApp

Запустили систему отзывов о приложениях ShotApp

Image
17.04.2023 Новости вебджастис | Все публикации

Запущена реферальная программа ShotApp

Наши партнеры получили возможность зарабатывать на автоматической фиксации доказательств, а их клиенты - получать скидки

Image
19.09.2022 Новости вебджастис | Вебархив | Все публикации

Запущен сервис по формированию Архивных справок

На сайте Веб-архив.ру теперь можно получить архивную справку в отношении тех или иных интернет-страниц

Image
02.08.2022 Новости вебджастис | Все публикации

ShotApp - разные платформы, одно имя

Наши сервисы автоматизированной фиксации доказательств переехали на новый сайт Shotapp.ru

Image
02.06.2022 Новости вебджастис | Все публикации

Мобильное приложение ShotApp для Андроид в "RUSTORE"

Магазин приложений rustore.ru опубликовал наше приложение для фиксации доказательств

Image
27.05.2022 Новости вебджастис | Все публикации

Мобильное приложение ShotApp в "Нашем Сторе"

Магазин приложений nashstore.ru пополнился нашим приложением для фиксации доказательств

Image
05.04.2022 Новости вебджастис | Все публикации

Зарегистрирован товарный знак ShotApp

04 апреля 2022 года Федеральная служба по интеллектуальной собственности (РОСПАТЕНТ) зарегистрировала товарный знак ShotApp

Image
28.03.2022 Новости вебджастис | Все публикации

Расширение Google Chrome для обеспечения доказательств

На базе сервиса по фиксации и заверению информации в сети Интернет "Вебджастис" в ближайшее время появится специальное расширение для браузера для заверения электронной переписки, информации на интернет-сайтах, в том числе в ситуациях когда требуется авторизация.

Image
20.07.2020 Новости вебджастис | Все публикации

Фиксировать и представлять фото доказательства в суд стало удобнее

Очередное обновление сервиса автоматической фиксации доказательств на мобильных телефонах: адрес места съемки

Image
02.06.2020 Новости вебджастис | Все публикации

Вебджастис - резидент "Сколково"

Проект по фиксации и обеспечению доказательств Вебджастис стал резидентом Фонда "Сколково"

Image
23.05.2020 Новости вебджастис | Все публикации

Мобильное приложение для обеспечения доказательств

На базе сервиса по фиксации и заверению информации в сети Интернет "Вебджастис" в ближайшее время появится специальное мобильное приложение для заверения сообщений в популярных мессенджерах WhatsApp, Telegram, Viber, а также фиксации информации в других приложениях на мобильном телефоне. Приложение также позволяет заверять фотографии, сделанные при помощи телефона

Image
02.04.2020 Новости вебджастис | Все публикации

Нотариальное обеспечение доказательств в электронном виде запущено

Новые времена требуют новых решений. Чтобы продолжить работу по содействию правосудию сервис "Вебджастис", обеспечивая дистанционное взаимодействие юристов и правообладателей с нотариусами, осуществляющими обеспечение доказательств, идет на беспрецедентные меры.

Image
01.04.2020 Новости вебджастис | Все публикации

Фиксация и заверение видео в интернете

Сервис автофиксации на базе программного комплекса "Вебджастис" начал фиксировать видео, размещенное в Интернет в целях обеспечения доказательств и судебной защиты.

Image
31.03.2020 Новости вебджастис | Все публикации

РОСПАТЕНТ зарегистрировал товарный знак WEBJUSTICE

Долго мы ждали этого события, и вот в канун всеобщих нерабочих дней ФИПС прислал свидетельство о регистрации товарного знака Интернет-правосудие

Image
28.01.2020 Новости вебджастис | Все публикации

Автоматическая фиксация документов, выложенных в Интернет

Сегодня выкатили очередное обновление для нашего сервиса автоматической фиксации доказательств, которое теперь позволяет фиксировать содержимое документов...

Image
06.11.2019 Новости вебджастис | Все публикации

Добавлена возможность оформления заявки для иностранных граждан

Внесли изменения в соответствующие поля онлайн-заявки для заверения информации по запросу граждан и компаний, зарегистрированных за пределами Российской Федерации

Image
11.10.2019 Новости вебджастис | Все публикации

Интернет-правосудие на РИФ-2019

Как защититься от правообладателя, если вы вдруг попались на нарушении авторских прав? Поговорим об этом на РИФе

Image
07.10.2019 Новости вебджастис | Все публикации

Вебинары в ноябре

В ноябре 2019 года мы планируем провести 3 отличных вебинара в рамках проекта "Школа IT юриста". Встречаемся вечером по средам: 6, 13 и 20 ноября.

Image
17.09.2019 Новости вебджастис | Все публикации

Обновленный сервис автофиксации доказательств в Интернет

С 2014 года в сети Интернет функционирует сервис автоматической фиксации доказательств, разработанный командой Вебджастис. На протяжении нескольких лет сервис находился в стадии бесплатного тестирования. Пришло время обновить данный сервис.

Image
31.07.2019 Новости вебджастис | Все публикации

Обновлена форма заявки на нотариальное заверение сайта и эл.почты

Для удобства наших пользователей мы обновили форму заявки на сайте. Теперь можно гораздо точнее сформулировать нотариусу задание на заверение, а значит быстрее получить правильный нотариальный протокол.

Image
24.04.2019 Новости вебджастис | Все публикации

Интернет-правосудие уже в Казахстане

Сервис фиксации доказательств для судебной защиты Вебджастис запущен в Республике Казахстан.

Image
19.02.2019 Новости вебджастис | Все публикации

Новый WHOIS сервис: узнать владельца сайта стало проще

Запущен продвинутый WHOIS сервис по установлению администратора домена. Когда необходимо обратиться в суд к владельцу сайта, не обойтись без сведений о нем, необходимых для подготовки искового заявления.

Image
18.01.2019 Новости вебджастис | Все публикации

Запущен блог Интернет-правосудие

Мы долго откладывали, но наконец запилили новый раздел сайта, где будем публиковать статьи по теме обеспечения доказательств, советы по способам фиксации различной информации, размещенной в сети Интернет, а также приемы, которые помогут противостоять в реальных спорах.



© 2013 - 2026 Интернет-правосудие

  • telegram vk Skolkovo