Публикации
Виджет TG-FLOW от Webjustice: Telegram на вашем сайте без VPN
Представляем удобный инструмент, который сделает контент телеграм-канала доступным всем посетителям сайта.
Новый бесплатный виджет для КАД.Арбитр от WEBJUSTICE
Рады объявить о запуске полного функционала нового юридического сервиса – бесплатного виджета для КАД.Арбитр.
Большое обновление ShotApp для iOS и Android
Наши мобильные разработчики выпустили релизы новых версий мобильных приложений. Добавили новые функции, исправили ошибки. Уже планируем новые версии.
Программный комплекс сервиса фиксации доказательств ShotApp в реестре отечественного ПО
Программный комплекс для фиксации (заверения) информации в сети Интернет «ВЕБДЖАСТИС» (Интернет-правосудие), лежащий в основе сервиса фиксации доказательств ShotApp, включен в реестр российского ПО
Вебджастис итоги 2025: Креатив + Юризм + LegalTech
Весь год улучшали сервис и запускали новые штуки, создали бренд нескучного мерча "Адвокэт" и бесплатный виджет для KAD.ARBITR, не скупились на креатив в маркетинге
Webjustice - официальный партнер ПравоТех
Legal tech компания Webjustice, в статусе агента будет консультировать и помогать среднему и крупному юрбизнесу внедрять продукты “PravoTech” и развивать собственные бесплатные инструменты для частнопрактикующих юристов и небольших команд.
ShotApp представляет бесплатный виджет для «прокачки» Картотеки арбитражных дел
Мы добавили в наше приложение фичи, которые улучшают работу судебных юристов с КАД АРБИТР
ФАС признала использование товарного знака WEBJUSTICE в ключевиках актом недобросовестной конкуренции
ФАС России признала недобросовестной конкуренцией использование чужого товарного знака (включая его транслитерацию) при настройке контекстной рекламы в «Яндексе». Для привлечения клиентов нарушитель, не имеющий никакого отношения к правообладателю, использовал бренд «Webjustice».
Выпустили обновленную версию расширения Shotapp Desktop
Стараемся становиться лучше и удобнее для юристов и обычных людей, которым требуются доказательства для защиты своих прав
Новое расширение для фиксации доказательств ShotApp + обновление мобильных приложений
Расширение ShotApp работает в браузерах Google Chrome, Яндекс Браузер, Opera
Круглый стол в МГЮА: 1 февраля 2025
Применение электронных доказательств в гражданском и арбитражном процессе
Интернет-правосудие в Санкт-Петербурге
Компания Интернет-правосудие выступила официальным партнером XVI ежегодного юридического форума, проводимого Коммерсантъ в Санкт-Петербурге
Интернет-правосудие на ЮФМ 2024
Компания Интернет-правосудие выступила официальным партнером Пятого Юридического форума Мастеров, прошедшего в Воронеже в сентябре 2024
Проморолик о продуктах ShotApp
В видео тезисно повествуется о том, какие приложения входят в семейство программных продуктов для фиксации доказательств ShotApp, разработанных в компании Интернет-правосудие
Обновили расширение ShotApp Desktop
Добавили контекстное меню, горячие клавиши и еще несколько классных фич
Интернет-правосудие на Legal Run '24
Наша команда приняла участие в благотворительном забеге Legal run 2024. Было жарко, было трудно, но весело и дружно
Обновили мобильные приложения ShotApp
Прокачали функционал ShotApp для фиксации доказательств при помощи камеры смартфона: фото и видеосъемка
ShotApp БОТ
Запустили Телеграм Бота, помогающего пользователям сориентироваться в продуктах ShotApp и зафиксировать доказательства на любой платформе
Версия расширения ShotApp Desktop PRO уже в магазине расширений Google Сhrome
Выпущена обновленная PRO версия расширения ShotАpp, которая позволяет еще легче и удобнее фиксировать доказательства на компьютере без визита к нотариусу. Расширение пишет видео пока вы осматриваете нужную информацию и на основании него формирует итоговый протокол для суда.
Платные услуги Веб-Архив.ру
Запущены услуги по платному архивированию с гарантией от удаления закрытых архивных копий веб-страниц
Обновление расширения ShotApp Desktop
Оптимизировали интерфейс для фиксации информации одновременно на нескольких сайтах.
Расширение ShotApp для Яндекс Браузера
Список платформ, на которых работают приложения ShotApp для фиксации доказательств пополнился Яндекс Браузером.
Новая фича в сервисе ShotApp
Обновление АС "ВЕБДЖАСТИС", позволяющее ограничить доступ к протоколам ShotApp
Запущена реферальная программа ShotApp
Наши партнеры получили возможность зарабатывать на автоматической фиксации доказательств, а их клиенты - получать скидки
Запущен сервис по формированию Архивных справок
На сайте Веб-архив.ру теперь можно получить архивную справку в отношении тех или иных интернет-страниц
ShotApp - разные платформы, одно имя
Наши сервисы автоматизированной фиксации доказательств переехали на новый сайт Shotapp.ru
Мобильное приложение ShotApp для Андроид в "RUSTORE"
Магазин приложений rustore.ru опубликовал наше приложение для фиксации доказательств
Мобильное приложение ShotApp в "Нашем Сторе"
Магазин приложений nashstore.ru пополнился нашим приложением для фиксации доказательств
Зарегистрирован товарный знак ShotApp
04 апреля 2022 года Федеральная служба по интеллектуальной собственности (РОСПАТЕНТ) зарегистрировала товарный знак ShotApp
Расширение Google Chrome для обеспечения доказательств
На базе сервиса по фиксации и заверению информации в сети Интернет "Вебджастис" в ближайшее время появится специальное расширение для браузера для заверения электронной переписки, информации на интернет-сайтах, в том числе в ситуациях когда требуется авторизация.
Фиксировать и представлять фото доказательства в суд стало удобнее
Очередное обновление сервиса автоматической фиксации доказательств на мобильных телефонах: адрес места съемки
Вебджастис - резидент "Сколково"
Проект по фиксации и обеспечению доказательств Вебджастис стал резидентом Фонда "Сколково"
Мобильное приложение для обеспечения доказательств
На базе сервиса по фиксации и заверению информации в сети Интернет "Вебджастис" в ближайшее время появится специальное мобильное приложение для заверения сообщений в популярных мессенджерах WhatsApp, Telegram, Viber, а также фиксации информации в других приложениях на мобильном телефоне. Приложение также позволяет заверять фотографии, сделанные при помощи телефона
Нотариальное обеспечение доказательств в электронном виде запущено
Новые времена требуют новых решений. Чтобы продолжить работу по содействию правосудию сервис "Вебджастис", обеспечивая дистанционное взаимодействие юристов и правообладателей с нотариусами, осуществляющими обеспечение доказательств, идет на беспрецедентные меры.
Фиксация и заверение видео в интернете
Сервис автофиксации на базе программного комплекса "Вебджастис" начал фиксировать видео, размещенное в Интернет в целях обеспечения доказательств и судебной защиты.
РОСПАТЕНТ зарегистрировал товарный знак WEBJUSTICE
Долго мы ждали этого события, и вот в канун всеобщих нерабочих дней ФИПС прислал свидетельство о регистрации товарного знака Интернет-правосудие
Автоматическая фиксация документов, выложенных в Интернет
Сегодня выкатили очередное обновление для нашего сервиса автоматической фиксации доказательств, которое теперь позволяет фиксировать содержимое документов...
Добавлена возможность оформления заявки для иностранных граждан
Внесли изменения в соответствующие поля онлайн-заявки для заверения информации по запросу граждан и компаний, зарегистрированных за пределами Российской Федерации
Интернет-правосудие на РИФ-2019
Как защититься от правообладателя, если вы вдруг попались на нарушении авторских прав? Поговорим об этом на РИФе
Вебинары в ноябре
В ноябре 2019 года мы планируем провести 3 отличных вебинара в рамках проекта "Школа IT юриста". Встречаемся вечером по средам: 6, 13 и 20 ноября.
Обновленный сервис автофиксации доказательств в Интернет
С 2014 года в сети Интернет функционирует сервис автоматической фиксации доказательств, разработанный командой Вебджастис. На протяжении нескольких лет сервис находился в стадии бесплатного тестирования. Пришло время обновить данный сервис.
Обновлена форма заявки на нотариальное заверение сайта и эл.почты
Для удобства наших пользователей мы обновили форму заявки на сайте. Теперь можно гораздо точнее сформулировать нотариусу задание на заверение, а значит быстрее получить правильный нотариальный протокол.
Интернет-правосудие уже в Казахстане
Сервис фиксации доказательств для судебной защиты Вебджастис запущен в Республике Казахстан.
Новый WHOIS сервис: узнать владельца сайта стало проще
Запущен продвинутый WHOIS сервис по установлению администратора домена. Когда необходимо обратиться в суд к владельцу сайта, не обойтись без сведений о нем, необходимых для подготовки искового заявления.
Запущен блог Интернет-правосудие
Мы долго откладывали, но наконец запилили новый раздел сайта, где будем публиковать статьи по теме обеспечения доказательств, советы по способам фиксации различной информации, размещенной в сети Интернет, а также приемы, которые помогут противостоять в реальных спорах.