12 апреля – день больших запусков: новый бесплатный виджет для КАД.Арбитр от WEBJUSTICE

В День космонавтики, когда вся страна вспоминает первый полёт человека в космос, команда WEBJUSTICE рада объявить о запуске полного функционала нового юридического сервиса – бесплатного виджета для КАД.Арбитр.  Ранее для пользователей уже были доступны автозаполнение данных при подготовке документов, поиск стороны по делу, упоминания в СМИ.

«Этот инновационный инструмент разработан специально для судебных юристов и призван вывести их работу на новую орбиту. Виджет ShotApp не только помогает оптимизировать рутинные процессы, но и снабжен рядом уникальных социальных функций, которые делают взаимодействие с судебными делами более удобным и увлекательным»  комментирует Евгений Седых, основатель сервиса фиксации доказательств ShotApp, CEO Webjustice.

   Эмодзи-реакции

Возможность выразить своё мнение прямо на карточке дела.

 Скриншот интерфейса информационной системы «Электронное правосудие», отображающий карточку судебного дела № А50-5568/2008. В верхней части указаны основные параметры дела, участники (истцы ООО «Рифарм Пермь» и Карнаухов И.Г., ответчик ООО «Орион») и статус завершения. В нижней части приведена информация о решении первой инстанции от 05.06.2008 с результатом «Иск удовлетворить полностью». Поверх интерфейса открыто выпадающее меню с эмодзи-реакциями пользователей на дело.

  Публичные чаты

Общение с коллегами непосредственно в карточке дела.

 Скриншот интерфейса системы «Электронное правосудие» (арбитражный суд), на котором открыта страница дела № А50-5568/2008. В центральной части экрана расположено всплывающее окно приложения ShotApp с функциональными кнопками, а справа открыто окно чата, где пользователи обсуждают данное судебное дело.

 

  Отзывы и опросы

Оценка работы судей для повышения прозрачности судебной системы.

 Интерфейс системы «Электронное правосудие», отображающий карточку арбитражного дела № А50-5568/2008. В верхней части указаны участники дела: истцы (ООО «Рифарм Пермь», Карнаухов Игорь Германович) и ответчик (ООО «Орион»). В центре приведено решение суда от 05.06.2008: «Иск удовлетворить полностью». Справа открыто окно приложения ShotApp с рейтингом судьи Шафранской М. Ю. (Арбитражный суд Пермского края), где по всем критериям (вовлеченность, вежливость, пунктуальность, скорость рассмотрения, соблюдение сроков) выставлены максимальные оценки.

  Мини-СРМ     
  система

Добавляйте дела на личную доску, отслеживайте движение дел. Контролируйте несколько процессов одновременно без постоянных поисков в КАД.

 Интерфейс веб-приложения ShotApp для управления судебными делами из системы 'Мой Арбитр', отображающий канбан-доску с активными делами, разделенными по стадиям процесса: 'Без движения', '1-я инстанция', 'Апелляция' и 'Кассация'.



Уже в скором времени мы запустим прогнозы по делу: юридический polymarket.

ShotApp всегда подходил к юридическим и Legal Tech проектам с креативом и лёгкой иронией, что делает наши продукты не только полезными, но и приятными в использовании. Мы уверены, что наш новый виджет станет незаменимым помощником для судебных юристов и откроет новые горизонты в их профессиональной деятельности.

Получить виджет можно бесплатно всего за две минуты!
Чтобы начать пользоваться, достаточно скачать расширение ShotApp, совместимое с Google Chrome, Яндекс.Браузером и другими браузерами на базе Chromium.

Мы также приглашаем юристов делиться идеями по оптимизации судебной работы, а также работы с любыми сайтами и сервисами, которые необходимы в юридической практике.

Подробное описание всех функций и возможностей виджета доступно на официальной странице

О компании WEBJUSTICE:

WEBJUSTICE (Интернет-правосудие) — российская Legal Tech компания, работающая с 2012 года и специализирующаяся на разработке инновационных решений для фиксации электронных доказательств. Флагманский продукт компании — сервис фиксации доказательств ShotApp, единственное в России оригинальное решение данного класса, зарегистрированное в Роспатенте. В команде из более чем 20 специалистов 70% составляют юристы и 30% — IT-разработчики, что позволяет создавать продукты, максимально отвечающие потребностям юридического сообщества. Компания является резидентом «Сколково» и признанным лидером в области обеспечения цифровых доказательств для судебных процессов

WEBJUSTICE продолжает развивать Legal Tech направление, создавая уникальные инструменты, которые делают работу юристов удобнее, эффективнее и современнее.

Контакты для СМИ:
Электронная почта:  pr@webjustice.ru
Сайт: www.webjustice.ru

