12 апреля – день больших запусков: новый бесплатный виджет для КАД.Арбитр от WEBJUSTICE



В День космонавтики, когда вся страна вспоминает первый полёт человека в космос, команда WEBJUSTICE рада объявить о запуске полного функционала нового юридического сервиса – бесплатного виджета для КАД.Арбитр. Ранее для пользователей уже были доступны автозаполнение данных при подготовке документов, поиск стороны по делу, упоминания в СМИ.

«Этот инновационный инструмент разработан специально для судебных юристов и призван вывести их работу на новую орбиту. Виджет ShotApp не только помогает оптимизировать рутинные процессы, но и снабжен рядом уникальных социальных функций, которые делают взаимодействие с судебными делами более удобным и увлекательным» , – комментирует Евгений Седых, основатель сервиса фиксации доказательств ShotApp, CEO Webjustice.

Эмодзи-реакции

Возможность выразить своё мнение прямо на карточке дела.

Публичные чаты

Общение с коллегами непосредственно в карточке дела.

Отзывы и опросы

Оценка работы судей для повышения прозрачности судебной системы.

Мини-СРМ

система Добавляйте дела на личную доску, отслеживайте движение дел. Контролируйте несколько процессов одновременно без постоянных поисков в КАД.









Уже в скором времени мы запустим прогнозы по делу: юридический polymarket.

ShotApp всегда подходил к юридическим и Legal Tech проектам с креативом и лёгкой иронией, что делает наши продукты не только полезными, но и приятными в использовании. Мы уверены, что наш новый виджет станет незаменимым помощником для судебных юристов и откроет новые горизонты в их профессиональной деятельности.

Получить виджет можно бесплатно всего за две минуты!

Чтобы начать пользоваться, достаточно скачать расширение ShotApp, совместимое с Google Chrome, Яндекс.Браузером и другими браузерами на базе Chromium.



Мы также приглашаем юристов делиться идеями по оптимизации судебной работы, а также работы с любыми сайтами и сервисами, которые необходимы в юридической практике.



Подробное описание всех функций и возможностей виджета доступно на официальной странице

О компании WEBJUSTICE:



WEBJUSTICE (Интернет-правосудие) — российская Legal Tech компания, работающая с 2012 года и специализирующаяся на разработке инновационных решений для фиксации электронных доказательств. Флагманский продукт компании — сервис фиксации доказательств ShotApp, единственное в России оригинальное решение данного класса, зарегистрированное в Роспатенте. В команде из более чем 20 специалистов 70% составляют юристы и 30% — IT-разработчики, что позволяет создавать продукты, максимально отвечающие потребностям юридического сообщества. Компания является резидентом «Сколково» и признанным лидером в области обеспечения цифровых доказательств для судебных процессов



WEBJUSTICE продолжает развивать Legal Tech направление, создавая уникальные инструменты, которые делают работу юристов удобнее, эффективнее и современнее.

