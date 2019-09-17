Автоматическая фиксация доказательств: новый сервис для защиты авторских прав | ВебДжастис

В 2014 году мы запустили сервис автоматической фиксации доказательств в сети Интернет. На протяжении пяти лет любой желающий мог абсолютно бесплатно зафиксировать нарушение авторских прав на изображения, тексты, дизайн, нарушение чести и достоинства и прочие значимые обстоятельства, выраженные в графической или текстовой форме на каком-либо сайте.





На протяжении пяти лет сервис проверялся на прочность судебной практикой. К счастью суды, различных инстанций вплоть до Суда по интеллектуальным правам положительно отнеслись к новому средству для обеспечения доказательств. Протоколы автоматизированного осмотра помогли истцам взыскать от десяти до нескольких сотен тысяч рублей.





За эти годы мы накопили значительный опыт в области обеспечения доказательств. Полученные знания позволили нам создать уникальный программный продукт, который автоматизирует фиксацию доказательств для последующего нотариального заверения или без такового.





Наши специалисты непрерывно ведут работу по совершенствованию сервиса ВЕБДЖАСТИС для нотариусов. Пришло время обновить и сервис автофиксации.





Мы подождали 5 лет, досчитали до 100 и сделали это.





Сервис запущен по адресу https://www.screenshot.legal

В настоящее время при помощи Сервиса можно зафиксировать публичные интернет-страницы, содержащие изображения и тексты. Но в скором времени пользователи смогут самостоятельно фиксировать видео информацию, страницы, доступные при авторизации, электронную переписку.

Фиксация информации происходит полностью в автоматическом режиме без участия оператора или пользователя. Пользователь лишь инициирует начало самой процедуры в отношении той или иной информации.







Сервис является альтернативным средством обеспечения доказательств взамен традиционного нотариального заверения. В ходе осмотра информации наш робот производит те же действия, что и нотариус: выполняет запрос whois данных о владельце домена, проверяет доступность осматриваемой страницы, открывает заданную страницу в интернете и производит ее снимки, которые режет под формат А4 и формирует итоговый документ - протокол автоматизированного осмотра. Кроме этого, робот выполняет еще ряд технических действий, обеспечивающих достоверность и сохранность доказательств.





Скорость. Доступность. Низкая стоимость







Безусловным преимуществом данного сервиса является мгновенная фиксация информации. Оперативность в вопросе обеспечения доказательств является определяющим фактором, поскольку информация может быть удалена в любой момент, в особенности если ваш оппонент осведомлен о ваших намерениях и как говорится "заметает следы".







Сервис доступен в режиме 24/7. Удобно и то, что вам не нужно куда-то ехать, согласовывать и объяснять что именно нужно заверить, достаточно лишь иметь доступ в интернет для формирования задания на автозаверение информации и электронную почту для получения протокола автоматического осмотра в электронном виде в формате pdf.







Как известно автоматизация позволяет сократить стоимость конечного продукта, по этой причине стоимость протоколов, выполненных роботом Вебджастис, составляет от 900 р., что примерно в 8-10 раз ниже стоимости заверения протокола у нотариуса. По этой причине данный способ собирания и обеспечения доказательств идеально подходит для споров с небольшой ценой иска, например при взыскании компенсации за использование фотографий.



По таким делам размер компенсации составляет от 10 до 30 тысяч за одно фотоизображение. Конечно далеко не каждый фотограф готов потратить на обеспечение доказательств у нотариуса сумму, равную цене иска, при том, что всегда есть риск проигрыша или невзыскания присужденного.





Конечно есть и другие случаи, когда автоматическая фиксация фактов более предпочтительна, чем классическое нотариальное заверение. Об этом читайте в разделе Вопросы и ответы.







@Daddy_Lawyer

