Встречайте Робокота: новый виртуальный помощник сервиса ShotApp | ВебДжастис

Мультяшный робот-кот белого цвета с черной мордочкой и светящимися голубыми деталями, который держит в одной лапе смартфон с надписью «Спасибо!» и синим сердцем, а другой лапой показывает жест «класс». На фоне расположены голубые круги и иконки социальных сетей, включая логотип VK.Друзья, сегодня у нас появился собственный маскот.


Маскот (mascot) — это фирменный узнаваемый персонаж, который олицетворяет бренд и подчеркивает его индивидуальность. Фирменные персонажи есть у спортивных команд, коммерческих организаций, известных сервисов, крупных спортивных мероприятий таких, например, как Олимпийские игры.


Маскот нашего сервиса ShotAppРобокот.

Он станет виртуальным помощником для наших клиентов: поможет правильно собрать и зафиксировать электронные доказательства, чтобы использовать их в суде, расскажет как работает сервис, подарит фирменный мерч или пробную подписку на сервис.


Используйте подарочный промокод "КОТОЗАТЕЛЬСТВА" , чтобы получить скидку от нашего робокота при использовании сервиса фиксации доказательств.


PS. Все любят котиков - дети, взрослые, юристы и даже судьи

UPD. Наш маскот эволюционирует и стал еще более мимимишным

