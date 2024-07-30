30.07.2024 Новости вебджастис | Все публикации

ShotApp: как быстро и законно зафиксировать доказательства для суда | ВебДжастис

ShotApp - идеальное решение для быстрой фиксации электронных доказательств.

С 2016 года десятки тысяч протоколов, созданных в приложении и веб-версии сервиса применяются судами при разрешении споров на всей территории Российской Федерации


По результатам опросов, реально оплачивается только треть рабочего времени юриста. Бизнес-задачи, создание и отправка счетов, управление офисом и в частности, посещение нотариуса - все это отнимает не только время но и деньги


Главное преимущество приложения - возможность быстро получить готовый протокол, которому доверяют судьи, что доказано судебной практикой тысяч наших клиентов




ShotApp доступен на всех платформах: онлайн, мобильные приложения для iOS и Android, и расширение для браузера:


  • Онлайн версия ShotApp - простое и быстрое средство фиксации информации. Вставьте ссылку и получите готовый протокол со скриншотами
  • Расширение для браузера ShotApp Desktop идеально подходит для фиксации информации на сайтах с авторизацией, маркетплейсах и в социальных сетях
  • PRO версия расширения - это фактически видеорегистратор с функцией фиксации ключевых кадров, записи звука и моментальным формированием протокола. * Самое популярное средство среди программ ShotApp
  • Мобильное приложение ShotApp поможет правильно зафиксировать переписку в мессенджерах, информацию на смартфоне и выполнить фото- и видеосъемку с указанием геолокации


ShotApp - доказательства, которые работают



Читайте также


© 2013 - 2026 Интернет-правосудие

  • telegram vk Skolkovo