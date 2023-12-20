ShotApp Desktop PRO: запись экрана и фиксация доказательств теперь официально в Chrome | ВебДжастис

Друзья, ранее ShotApp Desktop PRO с возможностью записи экрана (включая звук) была доступна для скачивания только на нашем сайте, с возможностью установки в режиме разработчика.

Теперь мы собрали полноценную PRO версию, которую можно установить из официального магазина расширений Google Chrome.

Это гораздо удобнее и проще.





Расширение является desktop-версией сервиса shotapp и входит в программный комплекс "Вебджастис".





Расширение позволяет фиксировать информацию, доступ к которой требует авторизации (электронная почта, личные кабинеты и прочее) без передачи (ввода) вами логинов и паролей. Вы производите процедуру авторизации перед началом фиксации информации и уже потом запускаете ShotApp и производите фиксацию доказательств. Сервис работает 24/7 из любого места где есть интернет, без использования VPN.





Вам не нужно искать нотариуса и чего-то ждать, вы можете все сделать самостоятельно, либо это может сделать ваш юрист, ведущий дело. Работа с расширением интуитивно понятна, зафиксировать информацию сможет даже ваша бабушка.

А если у вас возникнут вопросы, наша служба поддержки с радостью оперативно на них ответит.





PRO версия позволяет снять видео с экрана (окна или вкладки браузера), зафиксировать ключевые кадры в виде скриншотов с привязкой к URL осматриваемой страницы и времени, и на основании этих данных сформировать отчет (протокол) в формате pdf.

PRO версия расширения, как и легкая может работать в режиме снятия скриншотов интернет-страниц полностью или видимой области (без записи видео), на основании которых может быть сформирован отчет (протокол) в формате pdf.





При помощи расширенной версии ShotApp процедура осмотра стала еще прозрачнее, а работа с такими протоколами для юристов и суда еще проще и нагляднее, так как весь ход осмотра, различные состояния осмотренных страниц и динамическая информация на сайтах фиксируется на видеозаписи и в сложных случаях гораздо удобнее для восприятия и оценки в дополнение к статичным скриншотам в протоколе.





Видеозапись осмотра хранится в течение 5 лет так же как и ваш протокол, что обеспечивает возможность работы с этими доказательствами даже по сложным и затяжным судебным разбирательствам.





