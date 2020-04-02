Дистанционное нотариальное заверение доказательств в интернете: история и возможности | ВебДжастис

В 2012 мы заверили наш первый протокол .





В 2013 запилили первую версию автоматизированной системы для осуществления нотариального осмотра информации "Вебджастис".







В 2014 создали сервис автоматической фиксации доказательств в сети Интернет, которым бесплатно пользовались юристы и правообладатели на протяжении нескольких лет, испытывая новый инструмент системой арбитражного правосудия.





В 2018 мы буквально с нуля разработали новый и мощный программный комплекс для фиксации и заверения информации в сети Интернет "ВЕБДЖАСТИС" | Интернет-правосудие вер.2.0





В 2019 мы запустили Вебджастис в Казахстане. На протяжении 2019 года сервис серьезно дорабатывался и продолжает совершенствоваться и сейчас. Попутно разработали ряд полезных сервисов, например сервис адвокатских запросов.





Осенью 2019 года на базе программного комплекса "Вебджастис" мы запустили уникальный сервис автоматической фиксации доказательств в Интернет, при помощи которого можно зафиксировать контент сайта на определенный момент времени, содержимое различных файлов, фотографий и документов, и даже видео, размещенное в Интернет.





В 2020 появится мобильное приложение по фиксации информации на мобильных устройствах.





В 2020 году мы планировали предоставить заказчикам возможность выбора между получением протокола в бумажном или электронном виде с ЭЦП нотариуса.

Поскольку мы достаточно давно перешли в электронный документооборот, то вопрос предоставления нашего сервиса для обеспечения доказательств нотариусами в электронном виде был нами решен еще до анонсирования соответствующего законопроекта, а само дистанционное обеспечение доказательств фактически организовано нами с 2013 года.





А что нотариат?





В декабре 2020 года вступят в силу изменения в Основы законодательства о нотариате, которые кроме прочего предусматривают дистанционное обеспечение доказательств, что расширит возможности нотариата и удовлетворит потребности юридического сообщества.





Вместе с тем, уже с 2015 года статьей 44.2 Основ законодательства о нотариате предусмотрена возможность совершения нотариального действия полностью в электронном виде:





По просьбе лица, обратившегося за совершением нотариального действия, нотариус может совершить нотариальное действие путем изготовления нотариального документа в электронной форме.



Нотариально удостоверенный документ в электронной форме или свидетельство, выданное нотариусом в электронной форме, подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса.



Уже несколько лет юристы подают иски и документы в суды в электронном виде в соответствии со статьей 3 Гражданского процессуального кодекса РФ и статьей 4 Арбитражного процессуального кодекса РФ. Представление документов в суд любого региона РФ через судебные порталы стало нормой и облегчило доступ к правосудию.





Ситуация с распространением короновируса COVID19, усадившая всех на безусловную "дистанционку", фактически сделала неотвратимым и безальтернативным использование онлайн-сервисов взамен традиционного похода в суд или в государственные органы. При этом сейчас как никогда бизнес нуждается в правовой защите, а увеличение количества судебных споров в среднесрочной перспективе является очевидным.









Мы приняли этот вызов и с 01 апреля 2020 года запустили дистанционное нотариальное заверение доказательств в Интернет в электронном виде





В период пандемии в связи с распространением новой коронавирусной инфекции в отношении онлайн-заявок, оформляемым на сайте Вебджастис.ру, нотариальные действия будут совершены в электронном виде в соответствии со статьей 44.2 Основ законодательства о нотариате.





Протоколы осмотра в формате pdf подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса и передаются Заказчику по электронной почте или при помощи портала "Информационный нотариат". В таком виде протокол может быть представлен в суд, арбитражный суд и иные органы по электронным каналам.





При желании обладать бумажным документом, Заказчик сможет в любое время распечатать и удостоверить протокол в бумажном виде у любого нотариуса на территории РФ не зависимо от того занимается ли он обеспечением доказательств или нет.





При необходимости зафиксировать информацию, размещенную на общедоступных интернет-страницах можно воспользоваться сервисом автоматической фиксации доказательств





#держитесь #прорвемся

@Daddy_Lawyer







