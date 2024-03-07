Как зафиксировать доказательства в офлайне для суда: фото и видео с подтверждением достоверности | ВебДжастис

Мы редко об этом упоминаем, но сервисы "ВЕБДЖАСТИС" помогают превращать в письменное доказательство не только информацию из интернет, но и события, происшествия вокруг нас, предметы и обстановку материального мира.





При помощи мобильных приложений ShotApp возможно не только снять скриншоты или записать видео с экрана, но и произвести фото или видеосъемку с координатной, адресной привязкой к местности.





До недавнего времени приложения позволяли только снимать фото, а техническая возможность снять видеозапись со звуком из-под приложения с автоматической обработкой для формирования протокола и подтверждением достоверности и отсутствия монтажа, была добавлена только в последней версии приложения, которая вышла в начале марта 2024 года.





Удобство данного функционала в отличие от обычной видеозаписи с камеры смартфона состоит в следующем:



Запись видео ведется в непрерывном режиме из-под мобильного приложения ShotApp без возможности загрузки ранее снятого видеоматериала или редактирования видеозаписи

Видеозапись и ключевые кадры загружается и хранится на надежных серверах, принадлежащих независимым компаниям в России

Приложение позволяет пользователю сразу же отсмотреть отснятое видео и выбрать ключевые кадры, которые в виде фотоснимков будут добавлены непосредственно в протокол фиксации доказательств

Ссылка на видеозапись автоматически добавляется в протокол автофиксации для того, чтобы суд и любое лицо участвующее в возможном споре (судебном разбирательстве) могли помимо статичных фотоснимков отсмотреть непосредственно исходный видеоматериал





Описанный выше функционал мобильных приложений ShotApp может быть полезен, например в следующих случаях:

незаконное использование результата интеллектуальной деятельности или товарного знака в офлайне (на вывеске здания, в наружной рекламе или на товарах)

защита чести и достоинства, угрозы, буллинг

недостача или отсутствие товара или иного имущества

недопоставка товара

отсутствие или наличие вещи, либо человека в определенном месте в определенное время

фиксация факта причинения ущерба имуществу (например, залитие помещения)

спорная ситуация с парковкой автомобиля

и многие другие случаи





Преимущество фиксации информации при помощи мобильного приложения "ShotApp" перед обычной фото или видеосъемкой состоит в том, что по результатам фиксации вы получаете не только фото и видеоматериалы, но и протокол, готовый для представления в суд. При этом вопросы достоверности, зафиксированной информации снимаются в виду использования специального программного обеспечения, уже много лет применяемого в судебных спорах.





Программным комплексом "ВЕБДЖАСТИС" во взаимодействии с мобильным приложением "ShotApp" создаются технические условия, исключающие случайную или преднамеренную подмену данных в ходе фиксации информации и при ее хранении.





Так, при фиксации фото и видео фиксации информации камерой смартфона, исключается техническая возможность редактирования фотоснимков и видеозаписей, обеспечивается их передача и хранение на мобильном устройстве и на серверах Системы в зашифрованном виде.





Иными словами возможность внесения изменений в данные (включая видео файлы и файлы изображений) в других приложениях, установленных на мобильном устройстве пользователя, ограничено программными средствами и средствами шифрования.





Кроме этого система анализирует полученный массив данных о мобильном устройстве и полученных с его помощью видео и фотоизображениях для исключения случайной или преднамеренной подмены данных. Полученные данные хранятся на серверах в независимом дата-центре, обеспечивающем бесперебойную работу используемого оборудования и программного обеспечения.





При запуске мобильного приложения "ShotApp" производится обращение к серверу точного времени по протоколу NTP для синхронизации системного времени приложения с целью точного определения времени фиксации информации вне зависимости от системного времени, установленного пользователем на мобильном устройстве. А каждой сессии, представляющей собой непрерывную процедуру фиксации информации при помощи мобильного приложения "ShotApp", присваивается уникальный идентификатор.





После окончания фиксации при помощи мобильного приложения "ShotApp", полученные данные и изображения в зашифрованном виде по защищенному каналу автоматически передаются на сервер АС «ВЕБДЖАСТИС», где на основании полученных данных формируется протокол.







