Виджет TG-FLOW от Webjustice: Telegram на вашем сайте без VPN

Падение охватов из-за блокировок не обошло и наш телеграм-канал. Что скрывать, число просмотров и реакций заметно уменьшилось, а новые подписчики стали появляться реже. Терять аудиторию совсем не хотелось — мы начали думать, как ее сохранить. И нашли решение, благодаря которому посты все равно стали доступны нашим читателям. С удовольствием делимся им с вами! Мы создали виджет, который позволяет показывать ленту канала из Telegram сразу на сайте.

Как это работает?

Бот отслеживает посты, которые публикуются в тг-канале — и отображает их в компактном виджете, размещенном на сайте. Любой посетитель может увидеть их именно в том виде, в котором посты были опубликованы на “родной” платформе. При этом ему не потребуется использовать средства обхода блокировок. Виджет не заменяет и не копирует полный функционал Телеграма, но позволяет транслировать на свой сайт собственный контент.

А как смотрится на сайте?

Виджет находится в правой части экрана — и в свернутом состоянии выглядит как значок Телеграма. Кликаем на него — и открывается лента с публикациями канала.

Чем полезен такой виджет?

Уникальный контент канала будет доступен всем пользователям без прокси и ВПН, что поможет сохранить и увеличить охваты.

Посты смогут читать посетители сайта, которые пришли с поиска и потенциально могут стать вашими новыми читателями, а затем и клиентами.

Доступность контента повысит лояльность аудитории и конверсию.

В ленте виджета нет рекламы — она не будет мешать пользователям читать посты.

В виджете не только корректно отображаются картинки и эмодзи из Телеграма, но также проигрываются видео и анимации.

Ссылки на посты можно копировать, чтобы делиться. Для этого нужно навести курсор на пост и кликнуть на стрелочку под ним.

Сбор аналитики — количество просмотров и кликов по ссылкам в постах будет доступно в вашей панели администрирования.

Приятный бонус для юридических компаний — в виджет можно добавить новостные ленты ведущих правовых СМИ. Это поможет увеличить время пребывания пользователей на сайте и положительно скажется на ранжировании вашего сайта в поисковой выдаче.

Кому будет полезен виджет?

Коллегам, которые так же, как и мы, активно ведут свои телеграм-каналы и хотят сохранить доступ к своему уникальному контенту для своей аудитории, при этом минимизировать потери от перевода подписчиков на сторонние сервисы. Преимущество нашего решения состоит именно в том, что ваша аудитория будет перенаправлена прямо на ваш сайт с сохранением привычного внешнего вида вашего канала и постов в нем.

Подключение виджета бесплатное и займет всего несколько минут.

Как это сделать?

Добавьте в телеграм-канал бота @tg_flow_ru_Bot как администратора только с одним разрешением — "Управление сообщениями". Настройте виджет в боте. Разместите код виджета на сайте. Готово! Теперь любой посетитель сайта сможет читать ваши посты из вашего канала в Телеграм.

Виджет не будет влиять на работу сайта и не сможет вносить изменения в него или в тг-канал. Более подробно об особенностях использования виджета вы сможете прочитать на официальной странице.

О компании WEBJUSTICE:

WEBJUSTICE (Интернет-правосудие) — российская Legal Tech компания, работающая с 2012 года и специализирующаяся на разработке инновационных решений для фиксации электронных доказательств. Флагманский продукт компании — сервис фиксации доказательств ShotApp, единственное в России оригинальное решение данного класса, зарегистрированное в Роспатенте. В команде из более чем 20 специалистов 70% составляют юристы и 30% — IT-разработчики, что позволяет создавать продукты, максимально отвечающие потребностям юридического сообщества. Компания является резидентом «Сколково» и признанным лидером в области обеспечения цифровых доказательств для судебных процессов

WEBJUSTICE продолжает развивать Legal Tech направление, создавая уникальные инструменты, которые делают работу юристов удобнее, эффективнее и современнее.

Контакты для СМИ:

Электронная почта: pr@webjustice.ru

Сайт: www.webjustice.ru