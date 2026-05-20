Виджет TG-FLOW от Webjustice: Telegram на вашем сайте без VPN
Падение охватов из-за блокировок не обошло и наш телеграм-канал. Что скрывать, число просмотров и реакций заметно уменьшилось, а новые подписчики стали появляться реже. Терять аудиторию совсем не хотелось — мы начали думать, как ее сохранить. И нашли решение, благодаря которому посты все равно стали доступны нашим читателям. С удовольствием делимся им с вами! Мы создали виджет, который позволяет показывать ленту канала из Telegram сразу на сайте.
Как это работает?
Бот отслеживает посты, которые публикуются в тг-канале — и отображает их в компактном виджете, размещенном на сайте. Любой посетитель может увидеть их именно в том виде, в котором посты были опубликованы на “родной” платформе. При этом ему не потребуется использовать средства обхода блокировок. Виджет не заменяет и не копирует полный функционал Телеграма, но позволяет транслировать на свой сайт собственный контент.
А как смотрится на сайте?
Виджет находится в правой части экрана — и в свернутом состоянии выглядит как значок Телеграма. Кликаем на него — и открывается лента с публикациями канала.
Чем полезен такой виджет?
Уникальный контент канала будет доступен всем пользователям без прокси и ВПН, что поможет сохранить и увеличить охваты.
Посты смогут читать посетители сайта, которые пришли с поиска и потенциально могут стать вашими новыми читателями, а затем и клиентами.
Доступность контента повысит лояльность аудитории и конверсию.
В ленте виджета нет рекламы — она не будет мешать пользователям читать посты.
В виджете не только корректно отображаются картинки и эмодзи из Телеграма, но также проигрываются видео и анимации.
Ссылки на посты можно копировать, чтобы делиться. Для этого нужно навести курсор на пост и кликнуть на стрелочку под ним.
Сбор аналитики — количество просмотров и кликов по ссылкам в постах будет доступно в вашей панели администрирования.
Приятный бонус для юридических компаний — в виджет можно добавить новостные ленты ведущих правовых СМИ. Это поможет увеличить время пребывания пользователей на сайте и положительно скажется на ранжировании вашего сайта в поисковой выдаче.
Кому будет полезен виджет?
Коллегам, которые так же, как и мы, активно ведут свои телеграм-каналы и хотят сохранить доступ к своему уникальному контенту для своей аудитории, при этом минимизировать потери от перевода подписчиков на сторонние сервисы. Преимущество нашего решения состоит именно в том, что ваша аудитория будет перенаправлена прямо на ваш сайт с сохранением привычного внешнего вида вашего канала и постов в нем.
Подключение виджета бесплатное и займет всего несколько минут.
Как это сделать?
Добавьте в телеграм-канал бота @tg_flow_ru_Bot как администратора только с одним разрешением — "Управление сообщениями".
Настройте виджет в боте.
Разместите код виджета на сайте.
Готово! Теперь любой посетитель сайта сможет читать ваши посты из вашего канала в Телеграм.
Виджет не будет влиять на работу сайта и не сможет вносить изменения в него или в тг-канал. Более подробно об особенностях использования виджета вы сможете прочитать на официальной странице.
О компании WEBJUSTICE:
WEBJUSTICE (Интернет-правосудие) — российская Legal Tech компания, работающая с 2012 года и специализирующаяся на разработке инновационных решений для фиксации электронных доказательств. Флагманский продукт компании — сервис фиксации доказательств ShotApp, единственное в России оригинальное решение данного класса, зарегистрированное в Роспатенте. В команде из более чем 20 специалистов 70% составляют юристы и 30% — IT-разработчики, что позволяет создавать продукты, максимально отвечающие потребностям юридического сообщества. Компания является резидентом «Сколково» и признанным лидером в области обеспечения цифровых доказательств для судебных процессов
WEBJUSTICE продолжает развивать Legal Tech направление, создавая уникальные инструменты, которые делают работу юристов удобнее, эффективнее и современнее.
Контакты для СМИ:
Электронная почта: pr@webjustice.ru
Сайт: www.webjustice.ru