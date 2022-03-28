Фиксация доказательств в интернете: запуск расширения ShotApp Desktop | ВебДжастис

Довольно часто профессиональному юристу, а нередко и представителям бизнеса требуется срочно обеспечить доказательства в сети Интернет. Порой такая задача сопряжена с необходимость срочной, а подчас немедленной фиксации информации, которая может быть удалена или изменена.





В ряде случаев цена иска не столь высока, чтобы заверять доказательства у нотариуса, либо нотариальное заверение нецелесообразно по каким-либо иным причинам. В некоторых случаях для доступа к информации, подлежащей фиксации, необходимо ввести логин и пароль, чтобы попасть в личный кабинет, в учетную запись социальной сети, электронной почты или мессенджера, при этом заинтересованное в обеспечении доказательств лицо опасается раскрывать свои учетные данные, вводить логин и пароль на чужом устройстве, принадлежащем нотариусу или иному лицу, оказывающему содействие в обеспечении доказательств.





Мы давно планировали предложить нашим клиентам оптимальное решение указанных выше задач, позволяющее пользователю на своем компьютере оперативно, без каких-либо рисков и за адекватную стоимость фиксировать информацию, отображаемую на том или ином сайте.





Рады сообщить, что в апреле 2022 года мы планируем запустить приложение ShotApp Desktop, которое представляет собой расширение для браузера Google Chrome





Расширение позволяет фиксировать текстовую, графическую (фотографическую) и видеоинформацию, отображаемую браузером.

Для гарантирования достоверности, фиксация информации реализована единой и непрерывной процедурой, без возможности редактирования данных.

Фиксация информации при помощи расширения ShotApp Desktop производится не только традиционным способом путем выполнения скриншотов окна браузера с их последующим включением в протокол АС "ВЕБДЖАСТИС"

Помимо этого, функционал ShotApp Desktop позволяет протоколировать доказательства путем ведения видеозаписи экрана с записью или без записи звука на осматриваемой странице. Полученная такими образом видеозапись на время рассмотрения судебного спора хранится на сервере Системы и доступна суду и участникам спора по ссылке, включаемой в протокол АС "ВЕБДЖАСТИС". Аналогичный способ фиксации доступен для наших клиентов, использующих мобильное приложение ShotApp для смартфонов, работающих на операционной системе iOS - Apple iPhone.

В ходе видеозаписи расширение само определит адреса всех интернет страниц, которые вы посетили и предложит вам выполнить скриншоты ключевых кадров для последующего их приобщения в Протокол АС "ВЕБДЖАСТИС".

Расширение автоматически посчитает стоимость с возможностью официальной онлайн оплаты фиксации и хранения информации с предоставлением электронного кассового чека, чтобы взыскать расходы на обеспечение доказательств с вашего оппонента.





Наличие в итоговом протоколе технического описания процедуры фиксации, изложенного в доступной и понятной для суда форме, скриншотов с точным временем их создания с соотнесением каждого из них с конкретным адресом осмотренного интернет-ресурса, а также видеозаписи, на которой зафиксирован весь ход фиксации информации, делает такой протокол идеальным письменным доказательством. С таким документом удобно работать как юристу, так и суду.





Вам не придется вдаваться в технические или правовые тонкости, устанавливать какие-либо специальные утилиты для снятия скриншотов или записи видео и работать в графическом редакторе, чтобы правильно оформить фиксацию информации в Интернет. Чтобы получить готовое письменное доказательство в виде Протокола АС "ВЕБДЖАСТИС" достаточно просто установить расширение ShotApp Desktop и следовать подсказкам в ходе фиксации информации.







Уверены, это удобно как для профессионального юриста, так и для рядового обывателя, столкнувшегося с необходимостью фиксации электронных доказательств при защите своих прав.







Расширение будет доступно для компьютеров с операционными системами Windows, Mac и Linux на которых установлен браузер Google Chrome





UPD 07.04.2022: Скачать расширение ShotApp Desktop











